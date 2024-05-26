В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях восточной Украины звучит воздушная тревога
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Харьковской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, сигнал тревоги в Одесской области объявили в субботу в 23.40 мск, спустя 18 минут тревогу объявили в Кировоградской области. В 00.05 мск в воскресенье сигнал тревоги прозвучал в Полтавской области, в 00.14 мск - в Николаевской.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.