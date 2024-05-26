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США примут участие в "саммите мира" в Швейцарии, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:04 26.05.2024 (обновлено: 18:18 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/sammit-1948471298.html
США примут участие в "саммите мира" в Швейцарии, пишут СМИ
США примут участие в "саммите мира" в Швейцарии, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2024
США примут участие в "саммите мира" в Швейцарии, пишут СМИ
США примут участие в "саммите мира" в Швейцарии в июне, передают западные СМИ со ссылкой на источник. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T18:04
2024-05-26T18:18
сша
швейцария
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
украина
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. США примут участие в "саммите мира" в Швейцарии в июне, передают западные СМИ со ссылкой на источник.Ранее Владимир Зеленский призвал председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит в Швейцарии "своим личным лидерством и участием"."Правительство США примет участие в международной мирной конференции в Швейцарии", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.Ранее агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии, поскольку в этот же период он должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию, которая пройдет в Калифорнии. Ранее помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США активно готовятся к предстоящей в Швейцарии международной конференции по Украине, однако пока Вашингтон не готов анонсировать участие Байдена в этом форуме.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948461163.html
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сша, швейцария, в мире, россия, москва, украина
США, Швейцария, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Украина
США примут участие в "саммите мира" в Швейцарии, пишут СМИ

Reuters: США примут участие в "саммите мира" в Швейцарии в июне

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. США примут участие в "саммите мира" в Швейцарии в июне, передают западные СМИ со ссылкой на источник.
Ранее Владимир Зеленский призвал председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит в Швейцарии "своим личным лидерством и участием".
Военнослужащий группировки войск Центр ВС России совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Корнет на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
В США заявили о переходе украинского конфликта на новый этап
Вчера, 16:42
"Правительство США примет участие в международной мирной конференции в Швейцарии", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии, поскольку в этот же период он должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию, которая пройдет в Калифорнии. Ранее помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США активно готовятся к предстоящей в Швейцарии международной конференции по Украине, однако пока Вашингтон не готов анонсировать участие Байдена в этом форуме.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСШАШвейцарияВ миреРоссияМоскваУкраина
 
 
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