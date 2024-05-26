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Большинство жителей Испании далеки от русофобии, заявил посол в Мадриде - РИА Новости, 26.05.2024
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09:32 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/rusofobiya-1948407459.html
Большинство жителей Испании далеки от русофобии, заявил посол в Мадриде
Большинство жителей Испании далеки от русофобии, заявил посол в Мадриде - РИА Новости, 26.05.2024
Большинство жителей Испании далеки от русофобии, заявил посол в Мадриде
Большая часть жителей Испании далека от актуальной для многих стран Европы русофобии, а ряд политических сил не разделяет целесообразность проукраинской... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T09:32
2024-05-26T09:32
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МАДРИД, 26 мая - РИА Новости. Большая часть жителей Испании далека от актуальной для многих стран Европы русофобии, а ряд политических сил не разделяет целесообразность проукраинской политики премьер-министра страны Педро Санчеса, заявил российским журналистам посол РФ в Королевстве Испания и в Княжестве Андорра Юрий Клименко. "Находясь в Мадриде, мы с вами видим, что большинство испанцев далеки от актуальной для многих стран Европы русофобии; не поддерживают участие Испании в гибридной войне, ведущейся НАТО против России. Испанцы не готовы к эскалации военно-политической ситуации в Европе, отрицают возможность отправки своих военных на Украину", — сказал дипломат. По его словам, в Испании есть "разумные политические силы", которые не разделяют позицию правящей коалиции страны и открыто заявляют об ущербности испанской позиции в поддержку проведения конференции в Швейцарии по продвижению антироссийского ультиматума под названием "формула Зеленского". Ряд политиков требует от властей прекратить поставки оружия в зону конфликта, которые нарушают как законодательство Евросоюза, так и положения Международного договора о торговле оружием. Посол объяснил, что Мадрид, несмотря на здравый смысл, следуя западному консенсусу, продолжает поддерживать киевский режим, возобновив поставки вооружения в этом году после перерыва во второй половине 2023 года. Так, с начала конфликта Испания передала Украине военную продукцию на сумму 200 миллионов евро. Правительство Санчеса заявило о новом пакете помощи, который планируется передать украинской армии в мае-июне этого года. В пакет входят ракеты для ЗРК Patriot, снаряды калибра 155 мм и системы борьбы с беспилотниками. Правительство Испании уделяет особое внимание поставке второй партии танков Leopard 2A4 в количестве 9 штук. В Мадриде знают, что эти танки могут быть уничтожены, как и первые десять "испанских леопардов", но предпочитают об этом не говорить, уверен Клименко. Никто в Испании не может четко объяснить, "как поставки оружия одной из сторон конфликта приближают мирные переговоры, начало которых якобы является главной целью союзников киевского режима". В апреле центр социологических исследований королевства (CIS) сообщал, что лишь 1,1% жителей Испании считают, что конфликт на Украине выходит в число проблем, затрагивающих их страну. Когда жителей королевства непосредственно спросили, волнует ли их ситуация на Украине, то 25,9% людей сказали, что "очень сильно", 43,5% — "довольно сильно" и 13,7% заявили, что их "просто волнует" конфликт. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240505/lavrov-1944032121.html
https://ria.ru/20240312/rusofobiya-1932484287.html
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в мире, испания, украина, россия, педро санчес, юрий клименко, сергей лавров, нато
В мире, Испания, Украина, Россия, Педро Санчес, Юрий Клименко, Сергей Лавров, НАТО
Большинство жителей Испании далеки от русофобии, заявил посол в Мадриде

Клименко: большинство жителей Испании далеки от актуальной для Европы русофобии

© Depositphotos.com / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
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МАДРИД, 26 мая - РИА Новости. Большая часть жителей Испании далека от актуальной для многих стран Европы русофобии, а ряд политических сил не разделяет целесообразность проукраинской политики премьер-министра страны Педро Санчеса, заявил российским журналистам посол РФ в Королевстве Испания и в Княжестве Андорра Юрий Клименко.
"Находясь в Мадриде, мы с вами видим, что большинство испанцев далеки от актуальной для многих стран Европы русофобии; не поддерживают участие Испании в гибридной войне, ведущейся НАТО против России. Испанцы не готовы к эскалации военно-политической ситуации в Европе, отрицают возможность отправки своих военных на Украину", — сказал дипломат.
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По его словам, в Испании есть "разумные политические силы", которые не разделяют позицию правящей коалиции страны и открыто заявляют об ущербности испанской позиции в поддержку проведения конференции в Швейцарии по продвижению антироссийского ультиматума под названием "формула Зеленского". Ряд политиков требует от властей прекратить поставки оружия в зону конфликта, которые нарушают как законодательство Евросоюза, так и положения Международного договора о торговле оружием.
Посол объяснил, что Мадрид, несмотря на здравый смысл, следуя западному консенсусу, продолжает поддерживать киевский режим, возобновив поставки вооружения в этом году после перерыва во второй половине 2023 года. Так, с начала конфликта Испания передала Украине военную продукцию на сумму 200 миллионов евро. Правительство Санчеса заявило о новом пакете помощи, который планируется передать украинской армии в мае-июне этого года. В пакет входят ракеты для ЗРК Patriot, снаряды калибра 155 мм и системы борьбы с беспилотниками.
Правительство Испании уделяет особое внимание поставке второй партии танков Leopard 2A4 в количестве 9 штук. В Мадриде знают, что эти танки могут быть уничтожены, как и первые десять "испанских леопардов", но предпочитают об этом не говорить, уверен Клименко. Никто в Испании не может четко объяснить, "как поставки оружия одной из сторон конфликта приближают мирные переговоры, начало которых якобы является главной целью союзников киевского режима".
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В апреле центр социологических исследований королевства (CIS) сообщал, что лишь 1,1% жителей Испании считают, что конфликт на Украине выходит в число проблем, затрагивающих их страну. Когда жителей королевства непосредственно спросили, волнует ли их ситуация на Украине, то 25,9% людей сказали, что "очень сильно", 43,5% — "довольно сильно" и 13,7% заявили, что их "просто волнует" конфликт.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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