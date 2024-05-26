https://ria.ru/20240526/putin-1948472418.html

Путин прилетел в Узбекистан

Путин прилетел в Узбекистан - РИА Новости, 26.05.2024

Путин прилетел в Узбекистан

Президент Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Узбекистан, где проведет переговоры с руководителем страны Шавкатом Мирзиеевым. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T18:09

2024-05-26T18:09

2024-05-26T19:23

узбекистан

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шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 26 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Узбекистан, где проведет переговоры с руководителем страны Шавкатом Мирзиеевым.Российский лидер прилетел в республику по приглашению ее президента, который встретил Путина в аэропорту. Встречающие подарили ему букет красных цветов. Главы государств кратко пообщались "на ногах" и уехали на одном автомобиле.Затем Путин отправился в парк "Новый Узбекистан", где возложил венок к монументу Независимости. После этого он вместе с Мирзиеевым ознакомился с размещенной там краткой презентацией проектов подготовки к Азиатским играм и "Новый Ташкент". По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, после совместного фотографирования лидеры двух стран отправились на неформальное общение.В ходе визита Путина, который продлится с 26 по 27 мая, главы государств намерены обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также обменяться мнениями по региональным проблемам.Кроме того, они примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана.Как сообщали в пресс-службе Кремля, по итогам визита стороны планируют подписать "солидный пакет двусторонних документов".

https://ria.ru/20240526/investitsii-1948415652.html

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Встреча Путина в аэропорту Ташкента Президент Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Узбекистан, где проведет переговоры с руководителем страны Шавкатом Мирзиеевым. Российский лидер прилетел в республику по приглашению ее президента. Визит продлится с 26 по 27 мая. 2024-05-26T18:09 true PT0M21S

Ташкент перед приездом Путина Ташкент перед приездом Путина 2024-05-26T18:09 true PT0M49S

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узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, россия, москва, в мире, дмитрий песков