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В Польше утверждают, что подняли в небо авиацию из-за активности России
В Польше утверждают, что подняли в небо авиацию из-за активности России - РИА Новости, 26.05.2024
В Польше утверждают, что подняли в небо авиацию из-за активности России
Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает в соцсети X, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо над республикой из-за якобы... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T09:22
2024-05-26T09:22
2024-05-26T09:25
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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает в соцсети X, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России. "Внимание, в воздушном пространстве начали работать польские и союзнические самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - сказано в сообщении командования. В нем заявляется, что "сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами" якобы по объектам на территории Украины. Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены", ведется мониторинг ситуации. В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. Через три часа командование сообщило, что авиацию вернули на аэродромы. Как говорится в сообщении, "в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации" "действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности". "Польская армия постоянно ведет мониторинг ситуации на территории и Украины и остается в постоянной готовности с целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства", - сказано в сообщении.
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в мире, украина, польша, россия
В мире, Украина, Польша, Россия, Специальная военная операция на Украине
В Польше утверждают, что подняли в небо авиацию из-за активности России
Оперштаб Польши: в небо поднимали авиацию из-за интенсивных действий России
ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости.
Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает в соцсети X
, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России.
"Внимание, в воздушном пространстве начали работать польские и союзнические самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - сказано в сообщении командования.
В нем заявляется, что "сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами" якобы по объектам на территории Украины
.
Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены", ведется мониторинг ситуации.
В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Через три часа командование сообщило, что авиацию вернули на аэродромы. Как говорится в сообщении, "в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации" "действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности".
"Польская армия постоянно ведет мониторинг ситуации на территории и Украины и остается в постоянной готовности с целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства", - сказано в сообщении.