Рейтинг@Mail.ru
В Польше утверждают, что подняли в небо авиацию из-за активности России - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 26.05.2024 (обновлено: 09:25 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/polsha-1948405912.html
В Польше утверждают, что подняли в небо авиацию из-за активности России
В Польше утверждают, что подняли в небо авиацию из-за активности России - РИА Новости, 26.05.2024
В Польше утверждают, что подняли в небо авиацию из-за активности России
Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает в соцсети X, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо над республикой из-за якобы... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T09:22
2024-05-26T09:25
в мире
украина
польша
россия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858001820_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ecd654a4a277b456c3ec585c568c6019.jpg
ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает в соцсети X, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России. "Внимание, в воздушном пространстве начали работать польские и союзнические самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - сказано в сообщении командования. В нем заявляется, что "сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами" якобы по объектам на территории Украины. Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены", ведется мониторинг ситуации. В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. Через три часа командование сообщило, что авиацию вернули на аэродромы. Как говорится в сообщении, "в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации" "действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности". "Польская армия постоянно ведет мониторинг ситуации на территории и Украины и остается в постоянной готовности с целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20240524/an-26-1948089272.html
https://ria.ru/20240215/polsha-1927493395.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858001820_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_2c1f66d01939176e10e92e2203c9d2a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, россия
В мире, Украина, Польша, Россия, Специальная военная операция на Украине
В Польше утверждают, что подняли в небо авиацию из-за активности России

Оперштаб Польши: в небо поднимали авиацию из-за интенсивных действий России

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает в соцсети X, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России.
"Внимание, в воздушном пространстве начали работать польские и союзнические самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - сказано в сообщении командования.
Военно-транспортный самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В Германии заявили о полете российского Ан-26 над Балтикой
24 мая, 12:21
В нем заявляется, что "сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами" якобы по объектам на территории Украины.
Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены", ведется мониторинг ситуации.
В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Через три часа командование сообщило, что авиацию вернули на аэродромы. Как говорится в сообщении, "в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации" "действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности".
"Польская армия постоянно ведет мониторинг ситуации на территории и Украины и остается в постоянной готовности с целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства", - сказано в сообщении.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
В Польше заявили об "активности российской авиации"
15 февраля, 09:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала