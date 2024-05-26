Российский посол рассказал о позиции Испании по Ближнему Востоку
Клименко: Испания исходит на Ближнем Востоке из несправедливости к палестинцам
© Depositphotos.com / Ramonespelt1Испания
© Depositphotos.com / Ramonespelt1
Испания
МАДРИД, 26 мая - РИА Новости. Политика Испании на Ближнем Востоке основывается на признании "исторической несправедливости" к палестинцам и стремлении испанского народа её исправить, сказал российским журналистам посол РФ в Королевстве Испания и в Княжестве Андорра Юрий Клименко.
"На фоне антироссийской политики Мадрида особо заметна здоровая и рациональная линия правительства (премьера) Педро Санчеса по палестино-израильскому конфликту. Видим, что политика Испании на Ближнем Востоке основана на понимании "исторической несправедливости" в отношении палестинцев и искреннем желании испанского народа исправить её", — считает Клименко.
Он обратил внимание на то, что в отличие от многих других стран, включая США, Испания продолжает финансировать ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), выделив в этом году около 24 миллионов евро. Кроме того, королевство предоставило значительную гуманитарную помощь, включая 24 тонны продовольствия. Посол поприветствовал тот факт, что Испания полностью поддерживает эмбарго на поставки вооружения в регион ближневосточного конфликта, введённое правительством после 7 октября в соответствии с международными обязательствами. При этом, дипломат надеется, что Мадрид проявит последовательность и прекратит поставки оружия в другие зоны конфликтов.
Глава диппредставительства поприветствовал недавнее заявление Санчеса об официальном признании Палестины независимым государством 28 мая этого года. Таким образом, Испания присоединится к более чем 140 странам-членам ООН, уже признающим палестинское государство, отметил посол.
"Надеемся, что этот шаг испанского правительства станет примером для западных стран, которые пока препятствуют созданию суверенной Палестины", - подчеркнул он.
В среду Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступят в силу 28 мая. До этого Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 80 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.