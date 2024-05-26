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Российский посол рассказал о позиции Испании по Ближнему Востоку - РИА Новости, 26.05.2024
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09:22 26.05.2024 (обновлено: 10:48 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/ispaniya-1948405912.html
Российский посол рассказал о позиции Испании по Ближнему Востоку
Российский посол рассказал о позиции Испании по Ближнему Востоку - РИА Новости, 26.05.2024
Российский посол рассказал о позиции Испании по Ближнему Востоку
Политика Испании на Ближнем Востоке основывается на признании "исторической несправедливости" к палестинцам и стремлении испанского народа её исправить, сказал... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T09:22
2024-05-26T10:48
в мире
испания
израиль
ближний восток
педро санчес
юрий клименко
евросоюз
хамас
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МАДРИД, 26 мая - РИА Новости. Политика Испании на Ближнем Востоке основывается на признании "исторической несправедливости" к палестинцам и стремлении испанского народа её исправить, сказал российским журналистам посол РФ в Королевстве Испания и в Княжестве Андорра Юрий Клименко."На фоне антироссийской политики Мадрида особо заметна здоровая и рациональная линия правительства (премьера) Педро Санчеса по палестино-израильскому конфликту. Видим, что политика Испании на Ближнем Востоке основана на понимании "исторической несправедливости" в отношении палестинцев и искреннем желании испанского народа исправить её", — считает Клименко.Он обратил внимание на то, что в отличие от многих других стран, включая США, Испания продолжает финансировать ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), выделив в этом году около 24 миллионов евро. Кроме того, королевство предоставило значительную гуманитарную помощь, включая 24 тонны продовольствия. Посол поприветствовал тот факт, что Испания полностью поддерживает эмбарго на поставки вооружения в регион ближневосточного конфликта, введённое правительством после 7 октября в соответствии с международными обязательствами. При этом, дипломат надеется, что Мадрид проявит последовательность и прекратит поставки оружия в другие зоны конфликтов.Глава диппредставительства поприветствовал недавнее заявление Санчеса об официальном признании Палестины независимым государством 28 мая этого года. Таким образом, Испания присоединится к более чем 140 странам-членам ООН, уже признающим палестинское государство, отметил посол."Надеемся, что этот шаг испанского правительства станет примером для западных стран, которые пока препятствуют созданию суверенной Палестины", - подчеркнул он.В среду Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступят в силу 28 мая. До этого Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 80 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html
https://ria.ru/20240523/sanches-1947964870.html
https://ria.ru/20240526/konflikt-1915630213.html
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в мире, испания, израиль, ближний восток, педро санчес, юрий клименко, евросоюз, хамас
В мире, Испания, Израиль, Ближний Восток, Педро Санчес, Юрий Клименко, Евросоюз, ХАМАС
Российский посол рассказал о позиции Испании по Ближнему Востоку

Клименко: Испания исходит на Ближнем Востоке из несправедливости к палестинцам

© Depositphotos.com / Ramonespelt1Испания
Испания - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Depositphotos.com / Ramonespelt1
Испания
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МАДРИД, 26 мая - РИА Новости. Политика Испании на Ближнем Востоке основывается на признании "исторической несправедливости" к палестинцам и стремлении испанского народа её исправить, сказал российским журналистам посол РФ в Королевстве Испания и в Княжестве Андорра Юрий Клименко.
"На фоне антироссийской политики Мадрида особо заметна здоровая и рациональная линия правительства (премьера) Педро Санчеса по палестино-израильскому конфликту. Видим, что политика Испании на Ближнем Востоке основана на понимании "исторической несправедливости" в отношении палестинцев и искреннем желании испанского народа исправить её", — считает Клименко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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23 мая, 08:00
Он обратил внимание на то, что в отличие от многих других стран, включая США, Испания продолжает финансировать ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), выделив в этом году около 24 миллионов евро. Кроме того, королевство предоставило значительную гуманитарную помощь, включая 24 тонны продовольствия. Посол поприветствовал тот факт, что Испания полностью поддерживает эмбарго на поставки вооружения в регион ближневосточного конфликта, введённое правительством после 7 октября в соответствии с международными обязательствами. При этом, дипломат надеется, что Мадрид проявит последовательность и прекратит поставки оружия в другие зоны конфликтов.
Глава диппредставительства поприветствовал недавнее заявление Санчеса об официальном признании Палестины независимым государством 28 мая этого года. Таким образом, Испания присоединится к более чем 140 странам-членам ООН, уже признающим палестинское государство, отметил посол.
"Надеемся, что этот шаг испанского правительства станет примером для западных стран, которые пока препятствуют созданию суверенной Палестины", - подчеркнул он.
В среду Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступят в силу 28 мая. До этого Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
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23 мая, 17:28
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 80 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Вчера, 19:55
 
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