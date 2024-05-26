https://ria.ru/20240526/otnosheniya-1948495598.html

В Кремле рассказали об отношениях Путина и Мирзиеева

В Кремле рассказали об отношениях Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 26.05.2024

В Кремле рассказали об отношениях Путина и Мирзиеева

У президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева очень добрые личные отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T21:15

2024-05-26T21:15

2024-05-26T21:26

политика

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владимир путин

шавкат мирзиеев

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. У президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева очень добрые личные отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Естественно, президент Узбекистана подчеркнуто, так сказать, по-доброму относится к нашему президенту, у них очень добрые личные торошения", - сказал Песков.Он отметил, что важной частью является неформальное общение лидеров."Как раз такое неформальное общение становится площадкой для обсуждения на более важных чувствительных вопросов, которые касаются и безопасности, и двусторонних отношений, и регионального сотрудничества, и других аспектов", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html

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политика, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире