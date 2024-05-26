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В Кремле рассказали об отношениях Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 26.05.2024
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21:15 26.05.2024 (обновлено: 21:26 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/otnosheniya-1948495598.html
В Кремле рассказали об отношениях Путина и Мирзиеева
В Кремле рассказали об отношениях Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 26.05.2024
В Кремле рассказали об отношениях Путина и Мирзиеева
У президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева очень добрые личные отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T21:15
2024-05-26T21:26
политика
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. У президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева очень добрые личные отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Естественно, президент Узбекистана подчеркнуто, так сказать, по-доброму относится к нашему президенту, у них очень добрые личные торошения", - сказал Песков.Он отметил, что важной частью является неформальное общение лидеров."Как раз такое неформальное общение становится площадкой для обсуждения на более важных чувствительных вопросов, которые касаются и безопасности, и двусторонних отношений, и регионального сотрудничества, и других аспектов", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html
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политика, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире
Политика, Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире
В Кремле рассказали об отношениях Путина и Мирзиеева

Песков: у Путина и Мирзиеева очень добрые отношения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. У президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева очень добрые личные отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
"Естественно, президент Узбекистана подчеркнуто, так сказать, по-доброму относится к нашему президенту, у них очень добрые личные торошения", - сказал Песков.
Он отметил, что важной частью является неформальное общение лидеров.
"Как раз такое неформальное общение становится площадкой для обсуждения на более важных чувствительных вопросов, которые касаются и безопасности, и двусторонних отношений, и регионального сотрудничества, и других аспектов", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Казани - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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