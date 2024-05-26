Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области
Гладков: 50 пострадавших при обстрелах Белгородской области остаются в больницах
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМесто сбитого снаряда РСЗО "Ольха" над Шебекинским городским округом Белгородской области
БЕЛГОРОД, 26 мая — РИА Новости. Пятьдесят взрослых и двое детей, пострадавших при украинских обстрелах и атаках беспилотников в Белгородской области, находятся на лечении в больницах Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В воскресенье он опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, в котором рассказал, что посетил три больницы в Белгороде, чтобы проведать жителей, пострадавших в результате украинских обстрелов и атак дронов ВСУ.
"Заехал в городскую больницу №2 города Белгорода проведать наших пострадавших жителей. В настоящий момент здесь получают лечение 26 человек из Шебекино и Белгорода, села Петровка, поселков Октябрьский, Дубовое и Таврово Белгородского района. Эти люди получили ранения в результате обстрелов и атак ВСУ с помощью беспилотников в период с 11 мая. Трое пострадавших сейчас находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, из них под ИВЛ двое мужчин", - уточнил Гладков.
Он добавил, что 23 пострадавших находятся в палатах в состоянии средней степени тяжести с различными травмами. Среди них есть женщина со сквозным ранением коленного сустава, которая поступила в субботу после обстрела Белгорода. Она была экстренно прооперирована, на данный момент ее состояние оценивается специалистами как стабильное, подчеркнул Гладков.
Глава области отметил, что всем оказывается необходимая медицинская помощь и все лекарственные препараты имеются в наличии. Проводятся телемедицинские консультации с федеральными специалистами. Жители поблагодарили врачей и территориальную самооборону за спасение жизней в сложных ситуациях.
"Посетил сегодня и Детскую областную клиническую больницу. Сейчас здесь получают лечение 9-летняя Валерия из Белгорода и 8-летний Святослав из поселка Октябрьский... Состояние девочки оценивается врачами как стабильное. С Лерой начал работать психолог... Состояние мальчика стабильное, прогноз благоприятный", - сообщил губернатор.
Гладков также посетил областную клиническую больницу Святителя Иоасафа, на данный момент в больнице находятся 24 человека, получивших ранения в разных районах области. Пострадавшим оказывается постоянная медицинская помощь, проводятся необходимые операции и телеконсультации с федеральным центром. Пациенты размещены в палатах травматологического, ожогового, хирургического, нейрохирургического отделений, а также отделений челюстно-лицевой хирургии, микрохирургии глаза и реанимации.