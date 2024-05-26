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Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области

Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области - РИА Новости, 26.05.2024

Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области

Пятьдесят взрослых и двое детей, пострадавших при украинских обстрелах и атаках беспилотников в Белгородской области, находятся на лечении в больницах... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T23:22

2024-05-26T23:22

2024-05-26T23:22

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октябрьский

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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БЕЛГОРОД, 26 мая — РИА Новости. Пятьдесят взрослых и двое детей, пострадавших при украинских обстрелах и атаках беспилотников в Белгородской области, находятся на лечении в больницах Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В воскресенье он опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, в котором рассказал, что посетил три больницы в Белгороде, чтобы проведать жителей, пострадавших в результате украинских обстрелов и атак дронов ВСУ. "Заехал в городскую больницу №2 города Белгорода проведать наших пострадавших жителей. В настоящий момент здесь получают лечение 26 человек из Шебекино и Белгорода, села Петровка, поселков Октябрьский, Дубовое и Таврово Белгородского района. Эти люди получили ранения в результате обстрелов и атак ВСУ с помощью беспилотников в период с 11 мая. Трое пострадавших сейчас находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, из них под ИВЛ двое мужчин", - уточнил Гладков. Он добавил, что 23 пострадавших находятся в палатах в состоянии средней степени тяжести с различными травмами. Среди них есть женщина со сквозным ранением коленного сустава, которая поступила в субботу после обстрела Белгорода. Она была экстренно прооперирована, на данный момент ее состояние оценивается специалистами как стабильное, подчеркнул Гладков. Глава области отметил, что всем оказывается необходимая медицинская помощь и все лекарственные препараты имеются в наличии. Проводятся телемедицинские консультации с федеральными специалистами. Жители поблагодарили врачей и территориальную самооборону за спасение жизней в сложных ситуациях. "Посетил сегодня и Детскую областную клиническую больницу. Сейчас здесь получают лечение 9-летняя Валерия из Белгорода и 8-летний Святослав из поселка Октябрьский... Состояние девочки оценивается врачами как стабильное. С Лерой начал работать психолог... Состояние мальчика стабильное, прогноз благоприятный", - сообщил губернатор. Гладков также посетил областную клиническую больницу Святителя Иоасафа, на данный момент в больнице находятся 24 человека, получивших ранения в разных районах области. Пострадавшим оказывается постоянная медицинская помощь, проводятся необходимые операции и телеконсультации с федеральным центром. Пациенты размещены в палатах травматологического, ожогового, хирургического, нейрохирургического отделений, а также отделений челюстно-лицевой хирургии, микрохирургии глаза и реанимации.

https://ria.ru/20240524/front-1947977516.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

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белгород, октябрьский, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия