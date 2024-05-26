Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы на Горловку и Донецк - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/obstrel-1948425517.html
Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы на Горловку и Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы на Горловку и Донецк - РИА Новости, 26.05.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы на Горловку и Донецк
Украинские войска в 10.05 и в 10.20 воскресенья сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов на Горловку и Кировский район Донецка,... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T11:59
2024-05-26T11:59
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_36d686026bb04ff39cbac0f57a13338a.jpg
ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Украинские войска в 10.05 и в 10.20 воскресенья сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов на Горловку и Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ: 10.05 - н.п. Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА… 10.20 - г. Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 7.25 до 11.00 по Горловке было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Также, украинские войска утром обстреляли Донецк, выпустив по городу шесть снарядов "натовского" калибра за 10 минут. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_93236198e6b81cf316ee43c0e06e2a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы на Горловку и Донецк

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасные предметы на Горловку и Донецк

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда
Воронка от попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Украинские войска в 10.05 и в 10.20 воскресенья сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов на Горловку и Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ: 10.05 - н.п. Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА… 10.20 - г. Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Горловские улицы - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"Выдержит не каждый": в чем признались врачи из Горловки
18 марта, 08:00
Кроме того, с 7.25 до 11.00 по Горловке было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Также, украинские войска утром обстреляли Донецк, выпустив по городу шесть снарядов "натовского" калибра за 10 минут.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
"Дорога смерти". В ДНР рассказали об охоте дронов ВСУ за мирным населением
14 апреля, 09:19
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала