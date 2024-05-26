https://ria.ru/20240526/obstrel-1948425517.html

Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы на Горловку и Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы на Горловку и Донецк - РИА Новости, 26.05.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы на Горловку и Донецк

Украинские войска в 10.05 и в 10.20 воскресенья сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов на Горловку и Кировский район Донецка,... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T11:59

2024-05-26T11:59

2024-05-26T11:59

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Украинские войска в 10.05 и в 10.20 воскресенья сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов на Горловку и Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ: 10.05 - н.п. Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА… 10.20 - г. Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 7.25 до 11.00 по Горловке было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Также, украинские войска утром обстреляли Донецк, выпустив по городу шесть снарядов "натовского" калибра за 10 минут. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия