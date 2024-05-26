https://ria.ru/20240526/obsledovanie-1948453486.html

Премьер Словакии пройдет контрольное обследование после покушения

Премьер Словакии пройдет контрольное обследование после покушения - РИА Новости, 26.05.2024

Премьер Словакии пройдет контрольное обследование после покушения

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо в понедельник проведут контрольное медицинское обследование, сообщила в воскресенье больница, где он проходит лечение... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T15:33

2024-05-26T15:33

2024-05-26T16:31

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роберт калиняк

нато

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министру Словакии Роберту Фицо в понедельник проведут контрольное медицинское обследование, сообщила в воскресенье больница, где он проходит лечение после покушения. "Сегодняшнее развитие состояния здоровья премьера отвечает прогнозам медицинского консилиума. Завтра будут продолжены контрольные обследования", - говорится в заявлении больницы, куда Фицо был госпитализирован с огнестрельными ранениями. В субботу медики отмечали улучшение состояния здоровья Фицо, который с 15 мая находится в больнице города Банска-Бистрица после совершенного на него покушения. В пятницу вице-премьер Словакии, глава минобороны Роберт Калиняк говорил, что Фицо уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья медики оценивают как позитивный. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html

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в мире, украина, словакия, роберт фицо, роберт калиняк, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо