Премьер Словакии пройдет контрольное обследование после покушения

БРАТИСЛАВА, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министру Словакии Роберту Фицо в понедельник проведут контрольное медицинское обследование, сообщила в воскресенье больница, где он проходит лечение после покушения. "Сегодняшнее развитие состояния здоровья премьера отвечает прогнозам медицинского консилиума. Завтра будут продолжены контрольные обследования", - говорится в заявлении больницы, куда Фицо был госпитализирован с огнестрельными ранениями. В субботу медики отмечали улучшение состояния здоровья Фицо, который с 15 мая находится в больнице города Банска-Бистрица после совершенного на него покушения. В пятницу вице-премьер Словакии, глава минобороны Роберт Калиняк говорил, что Фицо уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья медики оценивают как позитивный. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
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БРАТИСЛАВА, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министру Словакии Роберту Фицо в понедельник проведут контрольное медицинское обследование, сообщила в воскресенье больница, где он проходит лечение после покушения.
"Сегодняшнее развитие состояния здоровья премьера отвечает прогнозам медицинского консилиума. Завтра будут продолжены контрольные обследования", - говорится в заявлении больницы, куда Фицо был госпитализирован с огнестрельными ранениями.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
В субботу медики отмечали улучшение состояния здоровья Фицо, который с 15 мая находится в больнице города Банска-Бистрица после совершенного на него покушения.
В пятницу вице-премьер Словакии, глава минобороны Роберт Калиняк говорил, что Фицо уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья медики оценивают как позитивный.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
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