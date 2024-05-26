https://ria.ru/20240526/motoparad-1948501552.html

В Московском мотопараде приняли участие более 15 тысяч мотоциклистов

В Московском мотопараде приняли участие более 15 тысяч мотоциклистов - РИА Новости, 26.05.2024

В Московском мотопараде приняли участие более 15 тысяч мотоциклистов

Свыше 15 тысяч мотоциклистов приняли участие в мотопараде на Садовом кольце в Москве, посвященном открытию мотосезона, сообщается на сайте правительства и мэра... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T23:11

2024-05-26T23:11

2024-05-26T23:11

общество

садовое кольцо (москва)

москва

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Свыше 15 тысяч мотоциклистов приняли участие в мотопараде на Садовом кольце в Москве, посвященном открытию мотосезона, сообщается на сайте правительства и мэра города. "На Воробьевых горах прошел традиционный Московский мотофестиваль. Он официально открыл мотосезон в городе. В мотопараде приняло участие более 20 московских мотоклубов. Они возглавили колонну и проследовали в том порядке, который был определен в ходе жеребьевки. Всего в мотопараде участвовало рекордное количество мотоциклистов — более 15 тысяч человек", - говорится в сообщении. Также сообщается, что протяженность маршрута составила 35 километров.

садовое кольцо (москва)

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, садовое кольцо (москва), москва