В Московском мотопараде приняли участие более 15 тысяч мотоциклистов

В Московском мотопараде на Садовом кольце приняли участие 15 тысяч мотоциклистов
Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах.
Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах.
Событие стало точкой отсчета мотосезона 2024 года.
Событие стало точкой отсчета мотосезона 2024 года.
Число мотоциклистов в столице ежегодно растет.
В этом году в Москве насчитывают уже более ста тысяч водителей.
В этом году в Москве насчитывают уже более ста тысяч водителей.
В Московском фестивале приняли участие более десяти тысяч мотоциклистов.
В Московском фестивале приняли участие более десяти тысяч мотоциклистов.
В целях безопасности и комфорта на время мероприятия перекрыли Садовое кольцо и скорректировали маршруты общественного транспорта.
В целях безопасности и комфорта на время мероприятия перекрыли Садовое кольцо и скорректировали маршруты общественного транспорта.
Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах.
Событие стало точкой отсчета мотосезона 2024 года.
Число мотоциклистов в столице ежегодно растет.
В этом году в Москве насчитывают уже более ста тысяч водителей.
В Московском фестивале приняли участие более десяти тысяч мотоциклистов.
В целях безопасности и комфорта на время мероприятия перекрыли Садовое кольцо и скорректировали маршруты общественного транспорта.