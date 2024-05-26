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В Московском мотопараде приняли участие более 15 тысяч мотоциклистов - РИА Новости, 26.05.2024
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23:11 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/motoparad-1948501552.html
В Московском мотопараде приняли участие более 15 тысяч мотоциклистов
В Московском мотопараде приняли участие более 15 тысяч мотоциклистов - РИА Новости, 26.05.2024
В Московском мотопараде приняли участие более 15 тысяч мотоциклистов
Свыше 15 тысяч мотоциклистов приняли участие в мотопараде на Садовом кольце в Москве, посвященном открытию мотосезона, сообщается на сайте правительства и мэра... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T23:11
2024-05-26T23:11
общество
садовое кольцо (москва)
москва
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Свыше 15 тысяч мотоциклистов приняли участие в мотопараде на Садовом кольце в Москве, посвященном открытию мотосезона, сообщается на сайте правительства и мэра города. "На Воробьевых горах прошел традиционный Московский мотофестиваль. Он официально открыл мотосезон в городе. В мотопараде приняло участие более 20 московских мотоклубов. Они возглавили колонну и проследовали в том порядке, который был определен в ходе жеребьевки. Всего в мотопараде участвовало рекордное количество мотоциклистов — более 15 тысяч человек", - говорится в сообщении. Также сообщается, что протяженность маршрута составила 35 километров.
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общество, садовое кольцо (москва), москва
Общество, Садовое кольцо (Москва), Москва
В Московском мотопараде приняли участие более 15 тысяч мотоциклистов

В Московском мотопараде на Садовом кольце приняли участие 15 тысяч мотоциклистов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники Московского мотофестиваля в Москве
Участники Московского мотофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники Московского мотофестиваля в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Свыше 15 тысяч мотоциклистов приняли участие в мотопараде на Садовом кольце в Москве, посвященном открытию мотосезона, сообщается на сайте правительства и мэра города.
"На Воробьевых горах прошел традиционный Московский мотофестиваль. Он официально открыл мотосезон в городе. В мотопараде приняло участие более 20 московских мотоклубов. Они возглавили колонну и проследовали в том порядке, который был определен в ходе жеребьевки. Всего в мотопараде участвовало рекордное количество мотоциклистов — более 15 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что протяженность маршрута составила 35 километров.
Открытие сезона: в Москве прошел мотофестиваль
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах.

Участники Московского мотофестиваля в Москве

Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Событие стало точкой отсчета мотосезона 2024 года.

На Московском мотофестивале в Москве

Событие стало точкой отсчета мотосезона 2024 года.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Число мотоциклистов в столице ежегодно растет.

Московский мотофестиваль

Число мотоциклистов в столице ежегодно растет.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В этом году в Москве насчитывают уже более ста тысяч водителей.

Участники Московского мотофестиваля в Москве

В этом году в Москве насчитывают уже более ста тысяч водителей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В Московском фестивале приняли участие более десяти тысяч мотоциклистов.

Участники Московского мотофестиваля в Москве

В Московском фестивале приняли участие более десяти тысяч мотоциклистов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Байкеры удивляют скоростью и креативом.

Участники Московского мотофестиваля в Москве

Байкеры удивляют скоростью и креативом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В целях безопасности и комфорта на время мероприятия перекрыли Садовое кольцо и скорректировали маршруты общественного транспорта.

Московский мотофестиваль

В целях безопасности и комфорта на время мероприятия перекрыли Садовое кольцо и скорректировали маршруты общественного транспорта.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 7

Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 7

Событие стало точкой отсчета мотосезона 2024 года.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 7

Число мотоциклистов в столице ежегодно растет.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 7

В этом году в Москве насчитывают уже более ста тысяч водителей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 7

В Московском фестивале приняли участие более десяти тысяч мотоциклистов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 7

Байкеры удивляют скоростью и креативом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 7

В целях безопасности и комфорта на время мероприятия перекрыли Садовое кольцо и скорректировали маршруты общественного транспорта.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 7
 
ОбществоСадовое кольцо (Москва)Москва
 
 
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