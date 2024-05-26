https://ria.ru/20240526/moto-1948429766.html
В Москве стартовал мотофестиваль
В Москве стартовал мотофестиваль - РИА Новости, 26.05.2024
В Москве стартовал мотофестиваль
Московский мотофестиваль стартовал в воскресенье на Воробьевых горах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T12:40
2024-05-26T12:40
2024-05-26T16:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
садовое кольцо (москва)
максим ликсутов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Московский мотофестиваль стартовал в воскресенье на Воробьевых горах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Сегодня знаменательный день для всех байкеров Москвы. Открытие мотосезона, конечно, он у кого-то начался раньше, у кого-то начнется позже. Но сегодня такая точка отсчета мотосезона 2024 года", - сказал Ликсутов. По его словам, сегодня в столице насчитывается 100 тысяч мотоциклистов и их число ежегодно растет. "Сегодня у нас может быть рекордное мероприятие. Оно уже почти десятое по счету. И количество участников больше 10 тысяч", - сказал Ликсутов. Также заммэра отметил, что число ДТП с участием мототранспорта в Москве ежегодно снижается. "Если брать 2010 год и сегодня, это минус 22%. Огромная цифра. Но я считаю, что есть еще заделы для того, чтобы на дорогах Москвы было безопаснее", - сказал Ликсутов. Для прохождения мотоколонны в Москве временно перекрыли Садовое кольцо и ряд улиц, также изменены маршруты общественного транспорта.
https://ria.ru/20240523/motofestival-1947802251.html
москва
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948434964_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e8f8af313e218dc9cc9ef79e5498dcdf.jpg
Открытие мотофестиваля в Москве
Московский мотофестиваль стартовал в воскресенье на Воробьевых горах
2024-05-26T12:40
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, садовое кольцо (москва), максим ликсутов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Садовое кольцо (Москва), Максим Ликсутов
В Москве стартовал мотофестиваль
Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Московский мотофестиваль стартовал в воскресенье на Воробьевых горах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Сегодня знаменательный день для всех байкеров Москвы. Открытие мотосезона, конечно, он у кого-то начался раньше, у кого-то начнется позже. Но сегодня такая точка отсчета мотосезона 2024 года", - сказал Ликсутов.
По его словам, сегодня в столице насчитывается 100 тысяч мотоциклистов и их число ежегодно растет.
"Сегодня у нас может быть рекордное мероприятие. Оно уже почти десятое по счету. И количество участников больше 10 тысяч", - сказал Ликсутов.
Также заммэра отметил, что число ДТП с участием мототранспорта в Москве ежегодно снижается.
"Если брать 2010 год и сегодня, это минус 22%. Огромная цифра. Но я считаю, что есть еще заделы для того, чтобы на дорогах Москвы было безопаснее", - сказал Ликсутов.
Для прохождения мотоколонны в Москве временно перекрыли Садовое кольцо
и ряд улиц, также изменены маршруты общественного транспорта.
Открытие сезона: в Москве прошел мотофестиваль
Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах.
1 из 7
Событие стало точкой отсчета мотосезона 2024 года.
2 из 7
Число мотоциклистов в столице ежегодно растет.
3 из 7
В этом году в Москве насчитывают уже более ста тысяч водителей.
4 из 7
В Московском фестивале приняли участие более десяти тысяч мотоциклистов.
5 из 7
Байкеры удивляют скоростью и креативом.
6 из 7
В целях безопасности и комфорта на время мероприятия перекрыли Садовое кольцо и скорректировали маршруты общественного транспорта.
7 из 7
Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах.
1 из 7
Событие стало точкой отсчета мотосезона 2024 года.
2 из 7
Число мотоциклистов в столице ежегодно растет.
3 из 7
В этом году в Москве насчитывают уже более ста тысяч водителей.
4 из 7
В Московском фестивале приняли участие более десяти тысяч мотоциклистов.
5 из 7
Байкеры удивляют скоростью и креативом.
6 из 7
В целях безопасности и комфорта на время мероприятия перекрыли Садовое кольцо и скорректировали маршруты общественного транспорта.
7 из 7