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В Москве стартовал мотофестиваль - РИА Новости, 26.05.2024
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12:40 26.05.2024 (обновлено: 16:10 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/moto-1948429766.html
В Москве стартовал мотофестиваль
В Москве стартовал мотофестиваль - РИА Новости, 26.05.2024
В Москве стартовал мотофестиваль
Московский мотофестиваль стартовал в воскресенье на Воробьевых горах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T12:40
2024-05-26T16:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
садовое кольцо (москва)
максим ликсутов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Московский мотофестиваль стартовал в воскресенье на Воробьевых горах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Сегодня знаменательный день для всех байкеров Москвы. Открытие мотосезона, конечно, он у кого-то начался раньше, у кого-то начнется позже. Но сегодня такая точка отсчета мотосезона 2024 года", - сказал Ликсутов. По его словам, сегодня в столице насчитывается 100 тысяч мотоциклистов и их число ежегодно растет. "Сегодня у нас может быть рекордное мероприятие. Оно уже почти десятое по счету. И количество участников больше 10 тысяч", - сказал Ликсутов. Также заммэра отметил, что число ДТП с участием мототранспорта в Москве ежегодно снижается. "Если брать 2010 год и сегодня, это минус 22%. Огромная цифра. Но я считаю, что есть еще заделы для того, чтобы на дорогах Москвы было безопаснее", - сказал Ликсутов. Для прохождения мотоколонны в Москве временно перекрыли Садовое кольцо и ряд улиц, также изменены маршруты общественного транспорта.
https://ria.ru/20240523/motofestival-1947802251.html
москва
садовое кольцо (москва)
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Открытие мотофестиваля в Москве
Московский мотофестиваль стартовал в воскресенье на Воробьевых горах
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общество, москва, садовое кольцо (москва), максим ликсутов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Садовое кольцо (Москва), Максим Ликсутов
В Москве стартовал мотофестиваль

Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Московский мотофестиваль стартовал в воскресенье на Воробьевых горах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Сегодня знаменательный день для всех байкеров Москвы. Открытие мотосезона, конечно, он у кого-то начался раньше, у кого-то начнется позже. Но сегодня такая точка отсчета мотосезона 2024 года", - сказал Ликсутов.
Участники мотофестиваля едут по Садовому кольцу в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Московский мотофестиваль перенесли из-за последнего звонка
23 мая, 08:36
По его словам, сегодня в столице насчитывается 100 тысяч мотоциклистов и их число ежегодно растет.
"Сегодня у нас может быть рекордное мероприятие. Оно уже почти десятое по счету. И количество участников больше 10 тысяч", - сказал Ликсутов.
Также заммэра отметил, что число ДТП с участием мототранспорта в Москве ежегодно снижается.
"Если брать 2010 год и сегодня, это минус 22%. Огромная цифра. Но я считаю, что есть еще заделы для того, чтобы на дорогах Москвы было безопаснее", - сказал Ликсутов.
Для прохождения мотоколонны в Москве временно перекрыли Садовое кольцо и ряд улиц, также изменены маршруты общественного транспорта.
Открытие сезона: в Москве прошел мотофестиваль
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах.

Участники Московского мотофестиваля в Москве

Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Событие стало точкой отсчета мотосезона 2024 года.

На Московском мотофестивале в Москве

Событие стало точкой отсчета мотосезона 2024 года.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Число мотоциклистов в столице ежегодно растет.

Московский мотофестиваль

Число мотоциклистов в столице ежегодно растет.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В этом году в Москве насчитывают уже более ста тысяч водителей.

Участники Московского мотофестиваля в Москве

В этом году в Москве насчитывают уже более ста тысяч водителей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В Московском фестивале приняли участие более десяти тысяч мотоциклистов.

Участники Московского мотофестиваля в Москве

В Московском фестивале приняли участие более десяти тысяч мотоциклистов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Байкеры удивляют скоростью и креативом.

Участники Московского мотофестиваля в Москве

Байкеры удивляют скоростью и креативом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В целях безопасности и комфорта на время мероприятия перекрыли Садовое кольцо и скорректировали маршруты общественного транспорта.

Московский мотофестиваль

В целях безопасности и комфорта на время мероприятия перекрыли Садовое кольцо и скорректировали маршруты общественного транспорта.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 7

Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 7

Событие стало точкой отсчета мотосезона 2024 года.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 7

Число мотоциклистов в столице ежегодно растет.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 7

В этом году в Москве насчитывают уже более ста тысяч водителей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 7

В Московском фестивале приняли участие более десяти тысяч мотоциклистов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 7

Байкеры удивляют скоростью и креативом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 7

В целях безопасности и комфорта на время мероприятия перекрыли Садовое кольцо и скорректировали маршруты общественного транспорта.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваСадовое кольцо (Москва)Максим Ликсутов
 
 
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