https://ria.ru/20240526/moto-1948429766.html

В Москве стартовал мотофестиваль

В Москве стартовал мотофестиваль - РИА Новости, 26.05.2024

В Москве стартовал мотофестиваль

Московский мотофестиваль стартовал в воскресенье на Воробьевых горах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T12:40

2024-05-26T12:40

2024-05-26T16:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

садовое кольцо (москва)

максим ликсутов

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Московский мотофестиваль стартовал в воскресенье на Воробьевых горах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Сегодня знаменательный день для всех байкеров Москвы. Открытие мотосезона, конечно, он у кого-то начался раньше, у кого-то начнется позже. Но сегодня такая точка отсчета мотосезона 2024 года", - сказал Ликсутов. По его словам, сегодня в столице насчитывается 100 тысяч мотоциклистов и их число ежегодно растет. "Сегодня у нас может быть рекордное мероприятие. Оно уже почти десятое по счету. И количество участников больше 10 тысяч", - сказал Ликсутов. Также заммэра отметил, что число ДТП с участием мототранспорта в Москве ежегодно снижается. "Если брать 2010 год и сегодня, это минус 22%. Огромная цифра. Но я считаю, что есть еще заделы для того, чтобы на дорогах Москвы было безопаснее", - сказал Ликсутов. Для прохождения мотоколонны в Москве временно перекрыли Садовое кольцо и ряд улиц, также изменены маршруты общественного транспорта.

https://ria.ru/20240523/motofestival-1947802251.html

москва

садовое кольцо (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, садовое кольцо (москва), максим ликсутов