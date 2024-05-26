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Победители "Бизнеса молодых" получили гранты на реализацию проектов - РИА Новости, 26.05.2024
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20:13 26.05.2024
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Победители "Бизнеса молодых" получили гранты на реализацию проектов
Победители "Бизнеса молодых" получили гранты на реализацию проектов - РИА Новости, 26.05.2024
Победители "Бизнеса молодых" получили гранты на реализацию проектов
Шесть победителей фестиваля "Бизнес молодых" получили четыре миллиона рублей на реализацию своих проектов, сообщила РИА Новости глава Федерального агентства по... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T20:13
2024-05-26T20:13
выставка-форум "россия"
россия
ксения разуваева
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Шесть победителей фестиваля "Бизнес молодых" получили четыре миллиона рублей на реализацию своих проектов, сообщила РИА Новости глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева. "Фестиваль "Бизнес молодых" стал универсальной масштабной площадкой для развития молодёжного предпринимательства. Участники не только прокачивали свои предпринимательские навыки, разбирали бизнес-кейсы, но и защищали проекты в рамках Росмолодёжь.Гранты. По итогам защит победителями стали 6 человек, которые разделят между собой 4 миллиона рублей. Отрадно, что всё больше проектов относятся к инновационной сфере", – рассказала собеседница агентства. Она добавила, что такая поддержка молодежи становится импульсом в стимулировании инноваций, научных исследований и развития различных областей деятельности, которые могут принести пользу обществу. Кроме того, в Росмолодежи отметили, что финалом фестиваля стал мастер-класс по росписи и запуск десятков воздушных змеев как символ идей, возникших за время проведения фестиваля и готовых к воплощению начинающими и действующими молодыми предпринимателями России. Всероссийский фестиваль молодёжного предпринимательства "Бизнес молодых", организованный треком Росмолодёжь.Бизнес, проходил с 18 по 26 мая в рамках международной выставки-форума "Россия".
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Новости
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РИА Новости
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россия, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Ксения Разуваева, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Выставка-форум "Россия"
Победители "Бизнеса молодых" получили гранты на реализацию проектов

Шесть победителей "Бизнеса молодых" получили 4 млн руб на реализацию проектов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля молодежного предпринимательства "Бизнес молодых"
Участники фестиваля молодежного предпринимательства Бизнес молодых
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Участники фестиваля молодежного предпринимательства "Бизнес молодых". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Шесть победителей фестиваля "Бизнес молодых" получили четыре миллиона рублей на реализацию своих проектов, сообщила РИА Новости глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.
"Фестиваль "Бизнес молодых" стал универсальной масштабной площадкой для развития молодёжного предпринимательства. Участники не только прокачивали свои предпринимательские навыки, разбирали бизнес-кейсы, но и защищали проекты в рамках Росмолодёжь.Гранты. По итогам защит победителями стали 6 человек, которые разделят между собой 4 миллиона рублей. Отрадно, что всё больше проектов относятся к инновационной сфере", – рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что такая поддержка молодежи становится импульсом в стимулировании инноваций, научных исследований и развития различных областей деятельности, которые могут принести пользу обществу.
Кроме того, в Росмолодежи отметили, что финалом фестиваля стал мастер-класс по росписи и запуск десятков воздушных змеев как символ идей, возникших за время проведения фестиваля и готовых к воплощению начинающими и действующими молодыми предпринимателями России.
Всероссийский фестиваль молодёжного предпринимательства "Бизнес молодых", организованный треком Росмолодёжь.Бизнес, проходил с 18 по 26 мая в рамках международной выставки-форума "Россия".
Фестиваль цветов, концерты и показы. Как проходит выставка "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

Выставка Россия. Пленарная сессия Демографический форум Северо-Западного федерального округа

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

Выставка Россия. Специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival

Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

Выставка Россия. Специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival

Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

Выставка Россия. Сессия-презентация Пространство будущего

На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

Выставка Россия. Сессия-презентация Пространство будущего

В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

Выставка Россия. Второй этап презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона на Выставке Россия

Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
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