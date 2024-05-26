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Победители "Бизнеса молодых" получили гранты на реализацию проектов

Победители "Бизнеса молодых" получили гранты на реализацию проектов - РИА Новости, 26.05.2024

Победители "Бизнеса молодых" получили гранты на реализацию проектов

Шесть победителей фестиваля "Бизнес молодых" получили четыре миллиона рублей на реализацию своих проектов, сообщила РИА Новости глава Федерального агентства по... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T20:13

2024-05-26T20:13

2024-05-26T20:13

выставка-форум "россия"

россия

ксения разуваева

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Шесть победителей фестиваля "Бизнес молодых" получили четыре миллиона рублей на реализацию своих проектов, сообщила РИА Новости глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева. "Фестиваль "Бизнес молодых" стал универсальной масштабной площадкой для развития молодёжного предпринимательства. Участники не только прокачивали свои предпринимательские навыки, разбирали бизнес-кейсы, но и защищали проекты в рамках Росмолодёжь.Гранты. По итогам защит победителями стали 6 человек, которые разделят между собой 4 миллиона рублей. Отрадно, что всё больше проектов относятся к инновационной сфере", – рассказала собеседница агентства. Она добавила, что такая поддержка молодежи становится импульсом в стимулировании инноваций, научных исследований и развития различных областей деятельности, которые могут принести пользу обществу. Кроме того, в Росмолодежи отметили, что финалом фестиваля стал мастер-класс по росписи и запуск десятков воздушных змеев как символ идей, возникших за время проведения фестиваля и готовых к воплощению начинающими и действующими молодыми предпринимателями России. Всероссийский фестиваль молодёжного предпринимательства "Бизнес молодых", организованный треком Росмолодёжь.Бизнес, проходил с 18 по 26 мая в рамках международной выставки-форума "Россия".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), выставка-форум "россия"