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Байден устроил "холодный душ" Зеленскому, заявили в Киеве - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:40 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/dush-1948390067.html
Байден устроил "холодный душ" Зеленскому, заявили в Киеве
Байден устроил "холодный душ" Зеленскому, заявили в Киеве - РИА Новости, 26.05.2024
Байден устроил "холодный душ" Зеленскому, заявили в Киеве
Отказ президента США Джо Байдена от поездки на организованную Киевом мирную конференцию в Швейцарии показал, что Вашингтону больше не интересна Украина, заявил... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T03:40
2024-05-26T03:40
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
константин бондаренко
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Отказ президента США Джо Байдена от поездки на организованную Киевом мирную конференцию в Швейцарии показал, что Вашингтону больше не интересна Украина, заявил глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу "Вышка"."Это холодный душ (для Владимира Зеленского. — Прим. ред.). &lt;…&gt; Соединенные Штаты дают понять Украине, что для них внутренняя повестка значительно важнее, чем вопрос Украины", — отметил эксперт.По словам Бондаренко, глава киевского режима слишком уверовал в то, что мир вращается вокруг Украины. Решение Байдена должно заставить Зеленского задуматься об истинном статусе Киева на международной арене, добавил он.Как отметил политолог, Штаты дали понять, что с легкостью бросят Украину на произвол судьбы, если та начнет мешать выборной кампании действующего хозяина Белого дома."Соединенные Штаты попросту сделают все, чтобы эту войну закончить, невзирая на то, совпадает ли их мнение об окончании конфликта с планами Украины", — предупредил Бондаренко.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.В пятницу агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден не приедет на конференцию в Швейцарии. Вместо саммита он посетит Лос-Анджелес, где примет участие в мероприятии по сбору средств на избирательную кампанию.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы РИА Новости заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у международной конференции в Швейцарии нет перспектив из-за неучастия в ней России и без учета ее позиции по конфликту на Украине.
https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948325947.html
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в мире, швейцария, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, константин бондаренко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Константин Бондаренко
Байден устроил "холодный душ" Зеленскому, заявили в Киеве

Бондаренко: отказ Байдена от поездки на саммит в Швейцарии должен отрезвить Киев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Отказ президента США Джо Байдена от поездки на организованную Киевом мирную конференцию в Швейцарии показал, что Вашингтону больше не интересна Украина, заявил глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу "Вышка".
«
"Это холодный душ (для Владимира Зеленского. — Прим. ред.). <…> Соединенные Штаты дают понять Украине, что для них внутренняя повестка значительно важнее, чем вопрос Украины", — отметил эксперт.
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Вчера, 15:34
По словам Бондаренко, глава киевского режима слишком уверовал в то, что мир вращается вокруг Украины. Решение Байдена должно заставить Зеленского задуматься об истинном статусе Киева на международной арене, добавил он.
Как отметил политолог, Штаты дали понять, что с легкостью бросят Украину на произвол судьбы, если та начнет мешать выборной кампании действующего хозяина Белого дома.
"Соединенные Штаты попросту сделают все, чтобы эту войну закончить, невзирая на то, совпадает ли их мнение об окончании конфликта с планами Украины", — предупредил Бондаренко.
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Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
В пятницу агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден не приедет на конференцию в Швейцарии. Вместо саммита он посетит Лос-Анджелес, где примет участие в мероприятии по сбору средств на избирательную кампанию.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы РИА Новости заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у международной конференции в Швейцарии нет перспектив из-за неучастия в ней России и без учета ее позиции по конфликту на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденКонстантин Бондаренко
 
 
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