https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html

Межгосударственные отношения России и Узбекистана

Межгосударственные отношения России и Узбекистана - РИА Новости, 26.05.2024

Межгосударственные отношения России и Узбекистана

Дипломатические отношения между Россией и Узбекистаном установлены 20 марта 1992 года. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T01:30

2024-05-26T01:30

2024-05-26T01:30

справки

россия

узбекистан

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Дипломатические отношения между Россией и Узбекистаном установлены 20 марта 1992 года. Основополагающие межгосударственные документы – Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве (1992), Договор о стратегическом партнерстве (2004) и Договор о союзнических отношениях (2005), в которых зафиксированы приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества. Узбекистан – стратегический партнер и союзник России в Центрально-Азиатском регионе. Российско-узбекистанские отношения характеризуются интенсивным и доверительным политическим диалогом, носят традиционно дружественный характер, поступательно развиваются в различных областях. 19 ноября 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Москву с рабочим визитом. Для Мирзиеева визит в Россию стал первым после его переизбрания на пост президента страны. 28 декабря Шавкат Мирзиеев принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге.15-16 сентября 2022 года Владимир Путин посетил Узбекистан, где принял участие в саммите ШОС в Самарканде. "На полях" саммита прошла встреча Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. По окончании переговоров лидеры двух стран подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Кроме того, Владимир Путин вручил Шавкату Мирзиееву орден Александра Невского. 7 октября 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге. 26 декабря Шавкат Мирзиеев вновь посетил Санкт-Петербург, где прошел неформальный саммит СНГ. 8 мая 2023 года президент Узбекистана прибыл в Москву по приглашению главы Российского государства с рабочим визитом. Состоялась встреча Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.9 мая президент Узбекистана принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.5-8 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Россию с официальным визитом. В ходе визита Мирзиеев посетил Казань, где провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и заместителем премьер-министра - министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. 6 октября в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. По итогам переговоров был подписан пакет документов. Состоялась также встреча президента Узбекистана с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. 7 октября президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли участие в церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Запуск прошел в формате видеоконференции. 17 октября президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели неформальную встречу в Пекине на полях международного форума "Один пляс, один путь".26 декабря Шавкат Мирзиеев принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.21 февраля 2024 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил церемонию открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани.Состоялась также двусторонняя встреча лидеров России и Узбекистана.8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев также провели двустороннюю встречу.9 мая президент Узбекистана принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Налажен плотный межправительственный диалог. На его привилегированный характер указывает учреждение Совместной комиссии на уровне глав правительств. В ее рамках осуществляется стратегическая координация усилий по всему комплексу вопросов двусторонней деятельности. Очередное четвертое заседание комиссии прошло 18 сентября 2023 года в Москве.Главы правительств регулярно встречаются "на полях" заседаний Евразийского межправительственного совета (в расширенном составе), Совета глав правительств государств – участников СНГ, Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации.19 февраля 2024 года заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Узбекистан. Состоялась встреча с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым, премьер-министром Абдуллой Ариповым и заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым.22 апреля Денис Мантуров принял участие в пленарном заседании выставки "Иннопром" в Ташкенте. В рамках визита в Узбекистан Мантуров провел рабочие встречи с премьер-министром страны Абдуллой Ариповым, а также с сопредседателем Российско-Узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству, заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым,Осуществляются контакты по линии внешнеполитических ведомств.13-14 апреля 2023 года министр иностранных дел Сергей Лавров находился с рабочим визитом в Узбекистане. Он принял участие в министерской конференции стран-соседей Афганистана, во встрече глав внешнеполитических ведомств России и Центральной Азии и в заседании Совета министров иностранных дел СНГ. "На полях" заседания СМИД СНГ состоялась встреча Сергея Лаврова с исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым.22 мая 2023 года министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов посетил с рабочим визитом Москву. Состоялась встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым.2 марта 2024 года главы внешнеполитических ведомств России и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтиер Саидов провели встречу в Анталье (Турция) "на полях" третьего Анталийского дипломатического форума.Поддерживаются межпарламентские связи. В октябре 2022 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Узбекистан для участия в сессии МПА СНГ. Состоялась встреча с председателем Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Танзилой Нарбаевой.Очередная рабочая встреча Матвиенко и Нарбаевой прошла 26 мая 2023 года "на полях" Х Невского международного экологического конгресса.В ноябре 2022 года председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин посетил Узбекистан. Состоялись встречи со спикером законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддином Исмоиловым и с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, Вячеслав Володин также был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддин Исмоилов 18-19 февраля 2024 года посетил с рабочим визитом Москву, в рамках которого прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Осуществляется взаимодействие по линии министерств и ведомств двух стран.1 ноября 2023 года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Узбекистан, где провел переговоры с главой Службы государственной безопасности страны Абдусаломом Азизовым.Вопросы сотрудничества в экономике и культурно-гуманитарных областях рассматриваются в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.15 декабря 2023 состоялось 24-е заседание Межправкомиссии. Российская Федерация занимает ведущее место среди внешнеторговых партнеров Узбекистана.По словам заместителя премьер-министра Узбекистана Джамшида Ходжаева, в 2023 году товарооборот Узбекистана с Российской Федерацией достиг 10 миллиардов долларов.Россия является ключевым инвестором Узбекистана – за 2023 год российские компании инвестировали в республику более 13,5 миллиарда долларов.На данный момент Россия и Узбекистан реализуют 98 совместных инвестпроектов в различных отраслях на сумму в 2,5 триллиона рублей. Всего в Узбекистане представлено более 3000 предприятий с российским участием, что составляет около 22% от общего числа действующих в республике компаний с иностранным капиталом."Флагманским" направлением двустороннего сотрудничества является строительство атомной электростанции в Узбекистане – первой в регионе Центральной Азии. Соответствующее соглашение было подписано в сентябре 2018 года. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области. В настоящий момент работа над контрактом находится в завершающей стадии. Осуществляется сотрудничество в сфере сельского хозяйства. По данным официальной статистики Узбекистана, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках аграрной продукции из республики. Отгрузки плодоовощной продукции из Узбекистана растут ежегодно на 20-30% и доля Узбекистана в импорте данных товаров в Россию на сегодняшний день составляет 10%. С начала 2024 года в Россию было ввезено около 156 тысяч тонн плодоовощных продуктов, что на 26% больше чем за аналогичный период 2023 года, когда было поставлено 124 тысячи тонн.Россия является основным потребителем узбекского текстиля. В России, по данным на май 2023 года, работают 44 торговых дома узбекских текстильных компаний. На российский рынок свою продукцию в данное время поставляют 250 текстильных компаний. Развивается военное и военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана.В Ташкенте работает совместное российско-узбекское предприятие "УзРосАвиа", созданное на основании подписанных марте 2007 года межправительственных соглашений. СП предназначено для ремонта и сервисного обслуживания боевых вертолетов марки Ми. В мае 2017 года вступил в силу Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества, которым предусматривается осуществление взаимных поставок продукции военного назначения, выполнение работ по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники, оказание военно-технической помощи, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.Команды Вооруженных сил Узбекистана принимают участие в состязаниях Армейских международных игр, узбекистанские эксперты принимают участие в конкурсах в качестве наблюдателей.Россия и Узбекистан активно развивают межрегиональное сотрудничество. Более 80 субъектов РФ поддерживают постоянные и активные торгово-экономические связи с республикой. Третий межрегиональный форум Узбекистана и России прошел 4 октября 2023 года в Казани. Существенное место в комплексе российско-узбекских отношений занимают вопросы трудовой миграции. В России работает около 1,5 миллионов граждан Узбекистана, что составляет 60% от всех оформленных патентов.Страны активно сотрудничают в сфере образования, информационного пространства, сохранения в Узбекистане позиций русского языка. В настоящее время в Узбекистане действует несколько филиалов российских вузов. В частности, в Ташкенте действуют филиалы МГИМО, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, Всероссийского Государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова. https://vgik.uz/Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС" имеет филиал в городе Алмалыке. В городе Джизаке работает филиал Казанского (Приволжского) федерального университета.По количеству обучающихся в российских вузах Узбекистан занимает лидирующее место среди всех стран ближнего и дальнего зарубежья. Более 63 тысяч студентов из Узбекистана обучаются в российских вузах и их филиалах в республике, в том числе 11,7 тысяч на безвозмездной основе. На 2023/2024 учебный год Узбекистану было выделено 800 мест в вузах России за счет федерального бюджета.В Узбекистане функционирует Российский центр науки и культуры.Узбекистан становится все более привлекательной туристической страной для россиян.По данным статистического агентства Узбекистана, Россия является для республики стратегическим партнером по туризму - турпоток российских туристов в республику традиционно в 1,5-2 раза превышает число гостей из стран дальнего зарубежья. При этом российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран – Казахстана, Таджикистана и Киргизии.В 2023 году из Российской Федерации в Узбекистан с туристическими целями прибыли 714 282 человека, в то время как в 2022 году этот показатель составил 567 725 человек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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узбекистан

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, узбекистан