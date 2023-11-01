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Нарышкин посетил Узбекистан с визитом - РИА Новости, 01.11.2023
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12:43 01.11.2023 (обновлено: 12:59 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/uzbekistan-1906649347.html
Нарышкин посетил Узбекистан с визитом
Нарышкин посетил Узбекистан с визитом - РИА Новости, 01.11.2023
Нарышкин посетил Узбекистан с визитом
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Узбекистан, где провел переговоры с главой Службы государственной безопасности страны Абдусаломом... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:43
2023-11-01T12:59
узбекистан
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
ташкент
сергей нарышкин
безопасность
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Узбекистан, где провел переговоры с главой Службы государственной безопасности страны Абдусаломом Азизовым, сообщило пресс-бюро СВР."В ходе прошедших в Ташкенте переговоров рассмотрены основные вопросы взаимодействия двух спецслужб, обсуждены перспективы и приоритеты совместной работы на предстоящий период. Участники встречи подчеркнули конструктивный и взаимовыгодный характер сотрудничества ведомств, которое является важной составляющей комплекса мер по защите национальных интересов России и Узбекистана", - говорится в сообщении.Собеседники отметили "совпадение оценок развития ситуации в Центральной Азии, а также по ряду вопросов, непосредственно влияющих на безопасность двух государств". "Особое внимание уделено скоординированной деятельности в области борьбы с международным терроризмом, обмену разведывательной информацией по широкому кругу региональных и международных проблем, а также укреплению совместного потенциала для противодействия современным угрозам и вызовам", - отмечает пресс-бюро СВР.Нарышкин и Азизов высказались за продолжение регулярного и предметного диалога в целях эффективного решения задач, стоящих перед дружественными спецслужбами. По итогам мероприятия приняты конкретные решения по дальнейшему развитию и укреплению двустороннего взаимодействия.Запад намерен дестабилизировать обстановку в Центральной Азии - об этом неоднократно сообщали российские спецслужбы. Россия регулярно делится со странами региона сведениями о деструктивном воздействии англосаксов на этом направлении, говорил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
https://ria.ru/20231006/sng-1900990578.html
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узбекистан, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, ташкент, сергей нарышкин, безопасность
Узбекистан, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Ташкент, Сергей Нарышкин, Безопасность
Нарышкин посетил Узбекистан с визитом

Нарышкин в Ташкенте провел переговоры с главой СГБ Узбекистана Азизовым

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Узбекистан, где провел переговоры с главой Службы государственной безопасности страны Абдусаломом Азизовым, сообщило пресс-бюро СВР.
"В ходе прошедших в Ташкенте переговоров рассмотрены основные вопросы взаимодействия двух спецслужб, обсуждены перспективы и приоритеты совместной работы на предстоящий период. Участники встречи подчеркнули конструктивный и взаимовыгодный характер сотрудничества ведомств, которое является важной составляющей комплекса мер по защите национальных интересов России и Узбекистана", - говорится в сообщении.
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Собеседники отметили "совпадение оценок развития ситуации в Центральной Азии, а также по ряду вопросов, непосредственно влияющих на безопасность двух государств". "Особое внимание уделено скоординированной деятельности в области борьбы с международным терроризмом, обмену разведывательной информацией по широкому кругу региональных и международных проблем, а также укреплению совместного потенциала для противодействия современным угрозам и вызовам", - отмечает пресс-бюро СВР.
Нарышкин и Азизов высказались за продолжение регулярного и предметного диалога в целях эффективного решения задач, стоящих перед дружественными спецслужбами. По итогам мероприятия приняты конкретные решения по дальнейшему развитию и укреплению двустороннего взаимодействия.
Запад намерен дестабилизировать обстановку в Центральной Азии - об этом неоднократно сообщали российские спецслужбы. Россия регулярно делится со странами региона сведениями о деструктивном воздействии англосаксов на этом направлении, говорил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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УзбекистанСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияТашкентСергей НарышкинБезопасность
 
 
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