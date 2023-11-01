https://ria.ru/20231101/uzbekistan-1906649347.html

Нарышкин посетил Узбекистан с визитом

Нарышкин посетил Узбекистан с визитом - РИА Новости, 01.11.2023

Нарышкин посетил Узбекистан с визитом

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Узбекистан, где провел переговоры с главой Службы государственной безопасности страны Абдусаломом... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:43

2023-11-01T12:43

2023-11-01T12:59

узбекистан

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

ташкент

сергей нарышкин

безопасность

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Узбекистан, где провел переговоры с главой Службы государственной безопасности страны Абдусаломом Азизовым, сообщило пресс-бюро СВР."В ходе прошедших в Ташкенте переговоров рассмотрены основные вопросы взаимодействия двух спецслужб, обсуждены перспективы и приоритеты совместной работы на предстоящий период. Участники встречи подчеркнули конструктивный и взаимовыгодный характер сотрудничества ведомств, которое является важной составляющей комплекса мер по защите национальных интересов России и Узбекистана", - говорится в сообщении.Собеседники отметили "совпадение оценок развития ситуации в Центральной Азии, а также по ряду вопросов, непосредственно влияющих на безопасность двух государств". "Особое внимание уделено скоординированной деятельности в области борьбы с международным терроризмом, обмену разведывательной информацией по широкому кругу региональных и международных проблем, а также укреплению совместного потенциала для противодействия современным угрозам и вызовам", - отмечает пресс-бюро СВР.Нарышкин и Азизов высказались за продолжение регулярного и предметного диалога в целях эффективного решения задач, стоящих перед дружественными спецслужбами. По итогам мероприятия приняты конкретные решения по дальнейшему развитию и укреплению двустороннего взаимодействия.Запад намерен дестабилизировать обстановку в Центральной Азии - об этом неоднократно сообщали российские спецслужбы. Россия регулярно делится со странами региона сведениями о деструктивном воздействии англосаксов на этом направлении, говорил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

https://ria.ru/20231006/sng-1900990578.html

https://ria.ru/20230831/uzbekistan-1893486103.html

узбекистан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

узбекистан, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, ташкент, сергей нарышкин, безопасность