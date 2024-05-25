https://ria.ru/20240525/zapad-1948289408.html

Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики Запада, заявил Володин

Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики Запада, заявил Володин - РИА Новости, 25.05.2024

Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики Запада, заявил Володин

Каждый факт угроз, шантажа и насилия Вашингтона и Брюсселя должен расследоваться, а виновные - понести ответственность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T09:18

2024-05-25T09:18

2024-05-25T09:21

в мире

брюссель

словакия

вячеслав володин

роберт фицо

госдума рф

покушение на премьер-министра словакии фицо

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Каждый факт угроз, шантажа и насилия Вашингтона и Брюсселя должен расследоваться, а виновные - понести ответственность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики Вашингтона и Брюсселя. К этому нельзя относиться легкомысленно, ограничиваясь лишь обсуждениями и заявлениями. Каждый факт должен расследоваться, а виновные - понести ответственность", - написал Володин. По словам спикера Госдумы, европейская политика отравлена атмосферой ненависти, пронизана культом насилия в отношении тех, кто отстаивает независимую точку зрения, не совпадающую с неоколониальными интересами ведомых США западных элит. "В Европе стала обыденностью травля со стороны Вашингтона и Брюсселя всех, кто не готов слепо им подчиняться. Примеров достаточно: Венгрия, Словакия, Грузия, Сербия, Республика Сербская в составе Боснии и Герцоговины. Доходит до прямого насилия", - подчеркнул он. Володин отметил, что депутаты Словакии, обсуждая обстоятельства покушения на своего премьер-министра, отмечают, что американские либеральные СМИ намеренно не говорят, что террорист, который пытался убить Роберта Фицо, является проукраинским политическим фанатиком. "Вашингтон распространяет ложь, пытаясь скрыть, что политическое насилие применяют его же активисты. Эта ситуация далеко не единственная. Как рассказал премьер Грузии, в разговоре с ним один из еврокомиссаров припугнул его рядом мер, которые могут принять западные политики в случае преодоления вето на закон об иноагентах, приведя пример недавнего покушения на премьера Словакии", - рассказал он.

https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, брюссель, словакия, вячеслав володин, роберт фицо, госдума рф, покушение на премьер-министра словакии фицо