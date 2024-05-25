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Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики Запада, заявил Володин - РИА Новости, 25.05.2024
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09:18 25.05.2024 (обновлено: 09:21 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/zapad-1948289408.html
Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики Запада, заявил Володин
Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики Запада, заявил Володин - РИА Новости, 25.05.2024
Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики Запада, заявил Володин
Каждый факт угроз, шантажа и насилия Вашингтона и Брюсселя должен расследоваться, а виновные - понести ответственность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T09:18
2024-05-25T09:21
в мире
брюссель
словакия
вячеслав володин
роберт фицо
госдума рф
покушение на премьер-министра словакии фицо
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Каждый факт угроз, шантажа и насилия Вашингтона и Брюсселя должен расследоваться, а виновные - понести ответственность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики Вашингтона и Брюсселя. К этому нельзя относиться легкомысленно, ограничиваясь лишь обсуждениями и заявлениями. Каждый факт должен расследоваться, а виновные - понести ответственность", - написал Володин. По словам спикера Госдумы, европейская политика отравлена атмосферой ненависти, пронизана культом насилия в отношении тех, кто отстаивает независимую точку зрения, не совпадающую с неоколониальными интересами ведомых США западных элит. "В Европе стала обыденностью травля со стороны Вашингтона и Брюсселя всех, кто не готов слепо им подчиняться. Примеров достаточно: Венгрия, Словакия, Грузия, Сербия, Республика Сербская в составе Боснии и Герцоговины. Доходит до прямого насилия", - подчеркнул он. Володин отметил, что депутаты Словакии, обсуждая обстоятельства покушения на своего премьер-министра, отмечают, что американские либеральные СМИ намеренно не говорят, что террорист, который пытался убить Роберта Фицо, является проукраинским политическим фанатиком. "Вашингтон распространяет ложь, пытаясь скрыть, что политическое насилие применяют его же активисты. Эта ситуация далеко не единственная. Как рассказал премьер Грузии, в разговоре с ним один из еврокомиссаров припугнул его рядом мер, которые могут принять западные политики в случае преодоления вето на закон об иноагентах, приведя пример недавнего покушения на премьера Словакии", - рассказал он.
https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html
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в мире, брюссель, словакия, вячеслав володин, роберт фицо, госдума рф, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Брюссель, Словакия, Вячеслав Володин, Роберт Фицо, Госдума РФ, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики Запада, заявил Володин

Володин: каждый факт угроз, шантажа и насилия США и ЕС должен расследоваться

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Каждый факт угроз, шантажа и насилия Вашингтона и Брюсселя должен расследоваться, а виновные - понести ответственность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики Вашингтона и Брюсселя. К этому нельзя относиться легкомысленно, ограничиваясь лишь обсуждениями и заявлениями. Каждый факт должен расследоваться, а виновные - понести ответственность", - написал Володин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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По словам спикера Госдумы, европейская политика отравлена атмосферой ненависти, пронизана культом насилия в отношении тех, кто отстаивает независимую точку зрения, не совпадающую с неоколониальными интересами ведомых США западных элит.
«
"В Европе стала обыденностью травля со стороны Вашингтона и Брюсселя всех, кто не готов слепо им подчиняться. Примеров достаточно: Венгрия, Словакия, Грузия, Сербия, Республика Сербская в составе Боснии и Герцоговины. Доходит до прямого насилия", - подчеркнул он.
Володин отметил, что депутаты Словакии, обсуждая обстоятельства покушения на своего премьер-министра, отмечают, что американские либеральные СМИ намеренно не говорят, что террорист, который пытался убить Роберта Фицо, является проукраинским политическим фанатиком.
"Вашингтон распространяет ложь, пытаясь скрыть, что политическое насилие применяют его же активисты. Эта ситуация далеко не единственная. Как рассказал премьер Грузии, в разговоре с ним один из еврокомиссаров припугнул его рядом мер, которые могут принять западные политики в случае преодоления вето на закон об иноагентах, приведя пример недавнего покушения на премьера Словакии", - рассказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Покушение на Роберта Фицо открывает европейский ящик Пандоры
15 мая, 20:50
 
В миреБрюссельСловакияВячеслав ВолодинРоберт ФицоГосдума РФПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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