https://ria.ru/20240525/voennye-1948283497.html
В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации
В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации - РИА Новости, 25.05.2024
В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации
Потребности в мобилизации в России нет, президент не раз об этом говорил, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T08:05
2024-05-25T08:05
2024-05-25T12:56
безопасность
россия
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Потребности в мобилизации в России нет, президент не раз об этом говорил, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что к концу этого или началу следующего года России, возможно, придется снова прибегнуть к мобилизации."Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет", — сказал Песков.Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. По словам тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу, это было нужно для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В армию призвали 300 тысяч резервистов, в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность.После этого власти перешли к набору военных на контрактной основе. В конце февраля Шойгу сообщил, что с начала года на военную службу по контракту поступили 50 тысяч человек. А за прошлый год набрали почти 540 тысяч контрактников, что позволило создать две резервные армии и шесть дивизий.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
https://ria.ru/20240514/belousov-1945878693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации
Песков опроверг публикации СМИ о том, что России нужна новая волна мобилизации
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Потребности в мобилизации в России нет, президент не раз об этом говорил, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что к концу этого или началу следующего года России, возможно, придется снова прибегнуть к мобилизации.
"Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет", — сказал Песков.
Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. По словам тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу
, это было нужно для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В армию призвали 300 тысяч резервистов, в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность.
После этого власти перешли к набору военных на контрактной основе. В конце февраля Шойгу сообщил, что с начала года на военную службу по контракту поступили 50 тысяч человек. А за прошлый год набрали почти 540 тысяч контрактников, что позволило создать две резервные армии и шесть дивизий.