https://ria.ru/20240525/voennye-1948283497.html

В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации

В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации - РИА Новости, 25.05.2024

В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации

Потребности в мобилизации в России нет, президент не раз об этом говорил, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T08:05

2024-05-25T08:05

2024-05-25T12:56

безопасность

россия

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Потребности в мобилизации в России нет, президент не раз об этом говорил, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что к концу этого или началу следующего года России, возможно, придется снова прибегнуть к мобилизации."Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет", — сказал Песков.Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. По словам тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу, это было нужно для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В армию призвали 300 тысяч резервистов, в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность.После этого власти перешли к набору военных на контрактной основе. В конце февраля Шойгу сообщил, что с начала года на военную службу по контракту поступили 50 тысяч человек. А за прошлый год набрали почти 540 тысяч контрактников, что позволило создать две резервные армии и шесть дивизий.

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

https://ria.ru/20240514/belousov-1945878693.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы рф