В Крыму объяснили слова генсека НАТО об ударах по России
Константинов назвал слова Столтенберга об ударах по России замыливанием глаз
© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал "цинизмом и замыливанием глаз" призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары по российской территории.
Ранее Столтенберг в интервью журналу Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России.
"Такие заявления — это цинизм и замыливание глаз", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, на Западе "наглые и безграмотные комментаторы" продолжают делить суверенную территорию Российской Федерации на "каноническую" и какую-то другую.
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"Ни в Конституции, ни в каких-либо других документах, по которым мы живем, такого разделения не существует. А значит – Запад давно уже наводит свое оружие, формально переданное ВСУ, на российскую территорию и убивает из него наших граждан. Это факт", - сказал Константинов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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