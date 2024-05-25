https://ria.ru/20240525/udary-1948345585.html

В Крыму объяснили слова генсека НАТО об ударах по России

В Крыму объяснили слова генсека НАТО об ударах по России - РИА Новости, 25.05.2024

В Крыму объяснили слова генсека НАТО об ударах по России

Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал "цинизмом и замыливанием глаз" призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T18:23

2024-05-25T18:23

2024-05-25T18:23

россия

украина

сша

владимир константинов

йенс столтенберг

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал "цинизмом и замыливанием глаз" призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары по российской территории. Ранее Столтенберг в интервью журналу Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. "Такие заявления — это цинизм и замыливание глаз", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, на Западе "наглые и безграмотные комментаторы" продолжают делить суверенную территорию Российской Федерации на "каноническую" и какую-то другую. "Ни в Конституции, ни в каких-либо других документах, по которым мы живем, такого разделения не существует. А значит – Запад давно уже наводит свое оружие, формально переданное ВСУ, на российскую территорию и убивает из него наших граждан. Это факт", - сказал Константинов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

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россия, украина, сша, владимир константинов, йенс столтенберг, вооруженные силы украины