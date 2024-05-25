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В Крыму объяснили слова генсека НАТО об ударах по России - РИА Новости, 25.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:23 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/udary-1948345585.html
В Крыму объяснили слова генсека НАТО об ударах по России
В Крыму объяснили слова генсека НАТО об ударах по России - РИА Новости, 25.05.2024
В Крыму объяснили слова генсека НАТО об ударах по России
Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал "цинизмом и замыливанием глаз" призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T18:23
2024-05-25T18:23
россия
украина
сша
владимир константинов
йенс столтенберг
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал "цинизмом и замыливанием глаз" призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары по российской территории. Ранее Столтенберг в интервью журналу Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. "Такие заявления — это цинизм и замыливание глаз", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, на Западе "наглые и безграмотные комментаторы" продолжают делить суверенную территорию Российской Федерации на "каноническую" и какую-то другую. "Ни в Конституции, ни в каких-либо других документах, по которым мы живем, такого разделения не существует. А значит – Запад давно уже наводит свое оружие, формально переданное ВСУ, на российскую территорию и убивает из него наших граждан. Это факт", - сказал Константинов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
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россия, украина, сша, владимир константинов, йенс столтенберг, вооруженные силы украины
Россия, Украина, США, Владимир Константинов, Йенс Столтенберг, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Крыму объяснили слова генсека НАТО об ударах по России

Константинов назвал слова Столтенберга об ударах по России замыливанием глаз

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал "цинизмом и замыливанием глаз" призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары по российской территории.
Ранее Столтенберг в интервью журналу Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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"Такие заявления — это цинизм и замыливание глаз", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, на Западе "наглые и безграмотные комментаторы" продолжают делить суверенную территорию Российской Федерации на "каноническую" и какую-то другую.
«
"Ни в Конституции, ни в каких-либо других документах, по которым мы живем, такого разделения не существует. А значит – Запад давно уже наводит свое оружие, формально переданное ВСУ, на российскую территорию и убивает из него наших граждан. Это факт", - сказал Константинов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир КонстантиновЙенс СтолтенбергВооруженные силы Украины
 
 
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