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Италия выступила против ударов ВСУ по территории России западным оружием - РИА Новости, 25.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:48 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/udar-1948378110.html
Италия выступила против ударов ВСУ по территории России западным оружием
Италия выступила против ударов ВСУ по территории России западным оружием - РИА Новости, 25.05.2024
Италия выступила против ударов ВСУ по территории России западным оружием
Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что Украина должна использовать западное оружие внутри страны. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T22:48
2024-05-25T22:48
украина
италия
россия
антонио таяни
йенс столтенберг
маттео сальвини
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что Украина должна использовать западное оружие внутри страны. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Economist призвал союзников по альянсу снять ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. "Выбор Киева - это выбор Киева, но мы не отправим ни одного итальянского военного на Украину и военное оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться внутри Украины", - заявил Таяни, чьи слова приводит агентство Adnkronos. Он добавил, что Италия является частью НАТО, однако все решения должны приниматься коллегиально. Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, комментируя слова Столтенберга, заявил, что не может быть и речи о снятии ограничения на удары Украины западным оружием по территории РФ. "Италия ни с кем не воюет, и я не хочу, чтобы мои дети росли в страхе перед третьей мировой войной... Мы помогали Украине с самого начала, в том числе оказывали военную помощь, однако это оружие не должно убивать за пределами границ", - приводит его слова Adnkronos. Сальвини отметил, что всегда и на всех заседаниях будет выступать против отправки даже одного итальянского военного для участия в боевых действиях на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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украина, италия, россия, антонио таяни, йенс столтенберг, маттео сальвини, нато, в мире
Украина, Италия, Россия, Антонио Таяни, Йенс Столтенберг, Маттео Сальвини, НАТО, Специальная военная операция на Украине, В мире
Италия выступила против ударов ВСУ по территории России западным оружием

Глава МИД Италии Таяни призвал Украину использовать оружие Запада внутри страны

© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что Украина должна использовать западное оружие внутри страны.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Economist призвал союзников по альянсу снять ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России.
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"Выбор Киева - это выбор Киева, но мы не отправим ни одного итальянского военного на Украину и военное оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться внутри Украины", - заявил Таяни, чьи слова приводит агентство Adnkronos.
Он добавил, что Италия является частью НАТО, однако все решения должны приниматься коллегиально.
Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, комментируя слова Столтенберга, заявил, что не может быть и речи о снятии ограничения на удары Украины западным оружием по территории РФ.
"Италия ни с кем не воюет, и я не хочу, чтобы мои дети росли в страхе перед третьей мировой войной... Мы помогали Украине с самого начала, в том числе оказывали военную помощь, однако это оружие не должно убивать за пределами границ", - приводит его слова Adnkronos.
Сальвини отметил, что всегда и на всех заседаниях будет выступать против отправки даже одного итальянского военного для участия в боевых действиях на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИталияРоссияАнтонио ТаяниЙенс СтолтенбергМаттео СальвиниНАТОВ мире
 
 
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