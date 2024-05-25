https://ria.ru/20240525/udar-1948378110.html

Италия выступила против ударов ВСУ по территории России западным оружием

Италия выступила против ударов ВСУ по территории России западным оружием - РИА Новости, 25.05.2024

Италия выступила против ударов ВСУ по территории России западным оружием

Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что Украина должна использовать западное оружие внутри страны. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T22:48

2024-05-25T22:48

2024-05-25T22:48

украина

италия

россия

антонио таяни

йенс столтенберг

маттео сальвини

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что Украина должна использовать западное оружие внутри страны. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Economist призвал союзников по альянсу снять ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. "Выбор Киева - это выбор Киева, но мы не отправим ни одного итальянского военного на Украину и военное оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться внутри Украины", - заявил Таяни, чьи слова приводит агентство Adnkronos. Он добавил, что Италия является частью НАТО, однако все решения должны приниматься коллегиально. Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, комментируя слова Столтенберга, заявил, что не может быть и речи о снятии ограничения на удары Украины западным оружием по территории РФ. "Италия ни с кем не воюет, и я не хочу, чтобы мои дети росли в страхе перед третьей мировой войной... Мы помогали Украине с самого начала, в том числе оказывали военную помощь, однако это оружие не должно убивать за пределами границ", - приводит его слова Adnkronos. Сальвини отметил, что всегда и на всех заседаниях будет выступать против отправки даже одного итальянского военного для участия в боевых действиях на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

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украина, италия, россия, антонио таяни, йенс столтенберг, маттео сальвини, нато, в мире