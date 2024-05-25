Италия выступила против ударов ВСУ по территории России западным оружием
Глава МИД Италии Таяни призвал Украину использовать оружие Запада внутри страны
© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что Украина должна использовать западное оружие внутри страны.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Economist призвал союзников по альянсу снять ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России.
"Выбор Киева - это выбор Киева, но мы не отправим ни одного итальянского военного на Украину и военное оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться внутри Украины", - заявил Таяни, чьи слова приводит агентство Adnkronos.
Он добавил, что Италия является частью НАТО, однако все решения должны приниматься коллегиально.
Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, комментируя слова Столтенберга, заявил, что не может быть и речи о снятии ограничения на удары Украины западным оружием по территории РФ.
"Италия ни с кем не воюет, и я не хочу, чтобы мои дети росли в страхе перед третьей мировой войной... Мы помогали Украине с самого начала, в том числе оказывали военную помощь, однако это оружие не должно убивать за пределами границ", - приводит его слова Adnkronos.
Сальвини отметил, что всегда и на всех заседаниях будет выступать против отправки даже одного итальянского военного для участия в боевых действиях на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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