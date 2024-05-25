https://ria.ru/20240525/trevoga-1948275709.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.05.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога прозвучала в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, также сигнал тревоги с вечера пятницы... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T03:33
2024-05-25T03:33
2024-05-25T04:01
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Воздушная тревога прозвучала в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, также сигнал тревоги с вечера пятницы продолжает звучать в Харьковской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, начиная с 03.13 мск, тревога звучит в указанных областях. Сигнал тревоги также продолжает звучать в Харьковской области с 21.33 24 мая. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях восточной Украины объявили воздушную тревогу