https://ria.ru/20240525/putin-1948331011.html

Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК в Королеве

Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК в Королеве - РИА Новости, 25.05.2024

Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК в Королеве

Президент Владимир Путин прибыл в Королев, где проводит встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T16:12

2024-05-25T16:12

2024-05-25T16:41

россия

королев

владимир путин

дмитрий медведев

сергей шойгу

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

объединенная двигателестроительная корпорация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947700423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e52c3f1d56491f5a14750363a144d4bd.jpg

КОРОЛЕВ, 25 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в Королев, где проводит встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.Мероприятие проходит на площадке АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).В совещании принимают участие: На встречу также пригласили гендиректоров:После совещания Путин осмотрит несколько производственных объектов, в том числе сборочный цех и центр наземных испытаний. Кроме того, главе государства представят изделия класса "воздух — поверхность", планирующие боеприпасы, ракеты "воздух — воздух" большой дальности, а также линейку авиабомб различных калибров, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

https://ria.ru/20240517/samolet-1946807388.html

https://ria.ru/20240330/opk-1936783208.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

королев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, королев, владимир путин, дмитрий медведев, сергей шойгу, тактическое ракетное вооружение (корпорация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная двигателестроительная корпорация, политика