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Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК в Королеве - РИА Новости, 25.05.2024
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16:12 25.05.2024 (обновлено: 16:41 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/putin-1948331011.html
Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК в Королеве
Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК в Королеве - РИА Новости, 25.05.2024
Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК в Королеве
Президент Владимир Путин прибыл в Королев, где проводит встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T16:12
2024-05-25T16:41
россия
королев
владимир путин
дмитрий медведев
сергей шойгу
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
объединенная двигателестроительная корпорация
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КОРОЛЕВ, 25 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в Королев, где проводит встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.Мероприятие проходит на площадке АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).В совещании принимают участие: На встречу также пригласили гендиректоров:После совещания Путин осмотрит несколько производственных объектов, в том числе сборочный цех и центр наземных испытаний. Кроме того, главе государства представят изделия класса "воздух — поверхность", планирующие боеприпасы, ракеты "воздух — воздух" большой дальности, а также линейку авиабомб различных калибров, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
https://ria.ru/20240517/samolet-1946807388.html
https://ria.ru/20240330/opk-1936783208.html
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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россия, королев, владимир путин, дмитрий медведев, сергей шойгу, тактическое ракетное вооружение (корпорация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная двигателестроительная корпорация, политика
Россия, Королев, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Тактическое ракетное вооружение (корпорация), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Объединенная двигателестроительная корпорация, Политика
Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК в Королеве

Путин прибыл в Королев для встречи с руководителями предприятий ОПК

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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КОРОЛЕВ, 25 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в Королев, где проводит встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Мероприятие проходит на площадке АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).
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В совещании принимают участие:
  • заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев;
  • секретарь Совбеза Сергей Шойгу;
  • первый вице-премьер Денис Мантуров;
  • министр обороны Андрей Белоусов;
  • замглавы Минобороны Алексей Криворучко;
  • помощник президента Алексей Дюмин;
  • глава Минпромторга Антон Алиханов;
  • министр финансов Антон Силуанов и другие.
На встречу также пригласили гендиректоров:
  • ОДК Вадима Бадеху;
  • ПАО "Камаз" Сергея Когогина;
  • АО "Технодинамика" Игоря Насенкова;
  • концерна ВКО "Алмаз-Антей" Яна Новикова;
  • КТРВ Бориса Обносова;
  • Уралвагонзавода Александра Потапова;
  • ОСК Андрея Пучкова;
  • НПО "Высокоточные комплексы" Олега Рязанцева;
  • АО "Объединенная приборостроительная корпорация" Сергея Сахненко;
  • ОАК Юрия Слюсаря;
  • главу Ростеха Сергея Чемезова.
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После совещания Путин осмотрит несколько производственных объектов, в том числе сборочный цех и центр наземных испытаний.
Кроме того, главе государства представят изделия класса "воздух — поверхность", планирующие боеприпасы, ракеты "воздух — воздух" большой дальности, а также линейку авиабомб различных калибров, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
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РоссияКоролевВладимир ПутинДмитрий МедведевСергей ШойгуТактическое ракетное вооружение (корпорация)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Объединенная двигателестроительная корпорацияПолитика
 
 
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