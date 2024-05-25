Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК в Королеве
Путин прибыл в Королев для встречи с руководителями предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
КОРОЛЕВ, 25 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в Королев, где проводит встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Мероприятие проходит на площадке АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).
В совещании принимают участие:
- заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев;
- секретарь Совбеза Сергей Шойгу;
- первый вице-премьер Денис Мантуров;
- министр обороны Андрей Белоусов;
- замглавы Минобороны Алексей Криворучко;
- помощник президента Алексей Дюмин;
- глава Минпромторга Антон Алиханов;
- министр финансов Антон Силуанов и другие.
На встречу также пригласили гендиректоров:
- ОДК Вадима Бадеху;
- ПАО "Камаз" Сергея Когогина;
- АО "Технодинамика" Игоря Насенкова;
- концерна ВКО "Алмаз-Антей" Яна Новикова;
- КТРВ Бориса Обносова;
- Уралвагонзавода Александра Потапова;
- ОСК Андрея Пучкова;
- НПО "Высокоточные комплексы" Олега Рязанцева;
- АО "Объединенная приборостроительная корпорация" Сергея Сахненко;
- ОАК Юрия Слюсаря;
- главу Ростеха Сергея Чемезова.
После совещания Путин осмотрит несколько производственных объектов, в том числе сборочный цех и центр наземных испытаний.
Кроме того, главе государства представят изделия класса "воздух — поверхность", планирующие боеприпасы, ракеты "воздух — воздух" большой дальности, а также линейку авиабомб различных калибров, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).