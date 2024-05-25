https://ria.ru/20240525/peterburg-1948349169.html

В Петербурге нейтрализовали мужчину, забаррикадировавшегося в квартире

В Петербурге нейтрализовали мужчину, забаррикадировавшегося в квартире - РИА Новости, 25.05.2024

В Петербурге нейтрализовали мужчину, забаррикадировавшегося в квартире

Специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал вооруженного мужчину, забаррикадировавшегося в квартире в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T18:44

2024-05-25T18:44

2024-05-25T20:03

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

ахмед дудаев

александр хинштейн

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал вооруженного мужчину, забаррикадировавшегося в квартире в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Северо-Западного управления Росгвардии."Сотрудники СОБР в соответствии с законодательством применили табельное оружие. Злоумышленник нейтрализован", — говорится в заявлении.Перед этим они провели штурм квартиры, в которой находился преступник.Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что этот мужчина — многократно судимый рецидивист. Сначала он ранил человека, а затем забаррикадировался в квартире, откуда открыл стрельбу. На месте происшествия нашли два обреза и два пистолета."Скончался через 30-40 минут после проведения операции. Он не был застрелен, как пишут СМИ, а вероятнее всего получил тяжелые контузии", — добавил парламентарий.Как заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, речь идет о 59-летнем Лечи Алханове, который, по предварительным данным, не раз проходил лечение в медучреждениях для психически нездоровых людей. Помимо этого, у него есть и другие тяжелые заболевания.По данным сайта "МВД Медиа", в субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в доме на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли стражи порядка. Злоумышленник выстрелил в их сторону и забаррикадировался в квартире.

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https://ria.ru/20240426/strelba-1942411411.html

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Кадры с места штурма квартиры в Петербурге Кадры с места штурма квартиры в Петербурге 2024-05-25T18:44 true PT1M04S

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санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, ахмед дудаев, александр хинштейн, госдума рф