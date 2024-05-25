https://ria.ru/20240525/otvet-1948281861.html

В МИД прокомментировали враждебные действия США в сфере информбезопасности

В МИД прокомментировали враждебные действия США в сфере информбезопасности - РИА Новости, 25.05.2024

В МИД прокомментировали враждебные действия США в сфере информбезопасности

Россия адекватно ответит на любые враждебные действия против нее в сфере информбезопасности, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T07:27

2024-05-25T07:27

2024-05-25T10:03

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Россия адекватно ответит на любые враждебные действия против нее в сфере информбезопасности, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов. "Свои агрессивные установки Соединенные Штаты активно насаждают и на "дипломатическом фронте". В ООН, Международном комитете Красного Креста и других многосторонних форматах добиваются закрепления безоговорочной применимости международного гуманитарного права к информпространству", - сказал он. Люкманов отметил, что США тем самым хотят "развязать себе руки" и "оправдать применение силы в отношении других государств под предлогом якобы реагирования на компьютерную атаку". "С учетом того, как легко Вашингтон разбрасывается лживыми обвинениями на сей счет, упомянутый сценарий ведет к опасной эскалации. Подчеркну, что на любые враждебные действия против нас в сфере информбезопасности мы примем адекватные ответные меры", - заключил он. Читайте полный текст интервью Артура Люкманова >>

https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html

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россия, сша, артур люкманов, оон, в мире