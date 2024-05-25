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Губернатор Хоценко поздравил выпускников омских школ с последним звонком

Губернатор Хоценко поздравил выпускников омских школ с последним звонком - РИА Новости, 25.05.2024

Губернатор Хоценко поздравил выпускников омских школ с последним звонком

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил выпускников омских школ с последним звонком, рассказали в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T10:16

2024-05-25T10:16

2024-05-25T11:31

омская область

омская область

виталий хоценко

последний звонок

образование - общество

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ОМСК, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил выпускников омских школ с последним звонком, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Хоценко стал гостем праздничной линейки для одиннадцатиклассников в омской гимназии №85. Он поздравил школьников с окончанием учебы и вступлением в взрослую жизнь. В регионе праздник в этом году отмечают почти 27,5 тысячи учащихся девятых и одиннадцатых классов. "У нас в Омской области в этом году более 7,5 тысячи выпускников 11-х классов. Кто-то из вас пойдёт в колледжи, кто-то - в вузы. Уверен, что все поступят, сдадут удачно ЕГЭ. Для самых успешных мы предусмотрели специальные стипендии - от 30 до 120 тысяч рублей в зависимости от результатов. Сдавайте хорошо, набирайте высокий балл и будет у вас высокая стипендия. Желаю вам по лестнице жизни идти вверх и занимать самые высокие ступеньки. И всегда помните свою школу, своих учителей, одноклассников. Желаю вам пронести эти воспоминания через всю жизнь. В своей жизни вы услышите ещё немало звонков, но именно сегодня для вас прозвучит ваш последний школьный звонок. Где бы вы не учились, знайте, что вы нужны Омской области. В добрый путь!" - сказал губернатор. Праздник завершился последним звонком - знаком прощания со школьной юностью.

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

омская область, виталий хоценко, последний звонок, образование - общество