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Последний звонок: как выпускники прощаются со школой - РИА Новости, 24.05.2024
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15:33 24.05.2024 (обновлено: 15:36 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/shkola-1948119375.html
Последний звонок: как выпускники прощаются со школой
Последний звонок: как выпускники прощаются со школой - РИА Новости, 24.05.2024
Последний звонок: как выпускники прощаются со школой
Во всех российских школах 24-25 мая звенит последний звонок. Выпускники прощаются с одноклассниками и учителями. Как звонки проходят в этом году — в фотоленте... РИА Новости, 24.05.2024
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фото
школы
выпускники
россия
последний звонок
социальный навигатор
сн_образование
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Во всех российских школах 24-25 мая звенит последний звонок. Выпускники прощаются с одноклассниками и учителями. Как звонки проходят в этом году — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Школы, выпускники, Россия, Последний звонок, Социальный навигатор, СН_Образование

Последний звонок: как выпускники прощаются со школой

Читать ria.ru в
Во всех российских школах 24-25 мая звенит последний звонок. Выпускники прощаются с одноклассниками и учителями. Как звонки проходят в этом году — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Традиционно датой проведения последних звонков в России считается 25 мая.

Выпускник 11-го класса на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске

Традиционно датой проведения последних звонков в России считается 25 мая.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В 2024 году Министерство просвещения рекомендовало провести их 24-25 мая.

Выпускники 11-го класса на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске

В 2024 году Министерство просвещения рекомендовало провести их 24-25 мая.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Последний звонок прозвучит для двух миллионов 300 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов.

Ученики начальных классов на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске

Последний звонок прозвучит для двух миллионов 300 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Школы сами определяют формат последнего звонка.

Ученики начальных классов перед началом торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске

Школы сами определяют формат последнего звонка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Торжественная церемония обычно включает в себя выступления гостей, директора, первой учительницы, родителей, приветствие первоклассников, напутственное слово учеников 9-х и 11-х классов.

Выпускники школы № 18 в Казани на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года

Торжественная церемония обычно включает в себя выступления гостей, директора, первой учительницы, родителей, приветствие первоклассников, напутственное слово учеников 9-х и 11-х классов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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5 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Непременная часть празднования – торжественная линейка.

Выпускники 11-го класса на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске

Непременная часть празднования – торжественная линейка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По традиции в последний звонок звонит первоклассница, которую несет одиннадцатиклассник.

Колокол в руке учащейся школы № 18 в Казани на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года.

По традиции в последний звонок звонит первоклассница, которую несет одиннадцатиклассник.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В этот день девушки предпочитают школьные платья, популярна советская форма с надетой через плечо лентой. Молодые люди, как правило, выбирают классический костюм.

Выпускники 11-го класса на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске

В этот день девушки предпочитают школьные платья, популярна советская форма с надетой через плечо лентой. Молодые люди, как правило, выбирают классический костюм.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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8 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Последний звонок знаменует завершение долгой школьной истории и начало совершенно нового этапа.

Выпускница 11-го класса после торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске

Последний звонок знаменует завершение долгой школьной истории и начало совершенно нового этапа.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Последний школьный звонок это не только радость, но и преддверие к началу экзаменов по ЕГЭ.

Выпускница школы № 18 в Казани на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года

Последний школьный звонок это не только радость, но и преддверие к началу экзаменов по ЕГЭ.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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10 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На фото: выпускники Первого Московского кадетского корпуса в Москве на торжественной линейке в день последнего звонка.

Выпускники Первого Московского кадетского корпуса в Москве на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года

На фото: выпускники Первого Московского кадетского корпуса в Москве на торжественной линейке в день последнего звонка.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На фото: кадеты танцуют прощальный вальс на торжественном мероприятии, посвященном окончанию учебного года.

Выпускник Первого Московского кадетского корпуса в Москве на торжественном мероприятии, посвященном окончанию учебного года

На фото: кадеты танцуют прощальный вальс на торжественном мероприятии, посвященном окончанию учебного года.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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