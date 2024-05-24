https://ria.ru/20240524/shkola-1948119375.html

Последний звонок: как выпускники прощаются со школой

Последний звонок: как выпускники прощаются со школой - РИА Новости, 24.05.2024

Последний звонок: как выпускники прощаются со школой

Во всех российских школах 24-25 мая звенит последний звонок. Выпускники прощаются с одноклассниками и учителями. Как звонки проходят в этом году — в фотоленте... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:33

2024-05-24T15:33

2024-05-24T15:36

фото

школы

выпускники

россия

последний звонок

социальный навигатор

сн_образование

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Во всех российских школах 24-25 мая звенит последний звонок. Выпускники прощаются с одноклассниками и учителями. Как звонки проходят в этом году — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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