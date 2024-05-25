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Победителями технологической олимпиады стали более 500 учащихся - РИА Новости, 25.05.2024
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12:41 25.05.2024 (обновлено: 14:04 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/olimpiada-1948308591.html
Победителями технологической олимпиады стали более 500 учащихся
Победителями технологической олимпиады стали более 500 учащихся - РИА Новости, 25.05.2024
Победителями технологической олимпиады стали более 500 учащихся
Победителями и призерами Национальной технологической олимпиады стали 441 старшеклассник и 88 студентов из 48 регионов, а общее число ее участников оказалось... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:41
2024-05-25T14:04
общество
россия
дмитрий чернышенко
валерий фальков
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Победителями и призерами Национальной технологической олимпиады стали 441 старшеклассник и 88 студентов из 48 регионов, а общее число ее участников оказалось рекордным за все девять лет проведения, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко. "Финал школьного и студенческого треков Национальной технологической олимпиады проходили в 11 городах. Старшеклассники соревновались по 41 инженерному направлению, студенты — по девяти технологическим профилям. Все направления разрабатываются совместно с ведущими вузами и компаниями", — говорится в релизе. По словам Чернышенко, именно от таких способных школьников и студентов зависят будущие технологические достижения и суверенитет России. &quot;Олимпиада наглядно показывает рост интереса к инженерному делу среди молодежи. Поддерживая и развивая таланты, мы точно добьемся технологического лидерства нашей страны&quot;, — отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.Самыми популярными направлениями девятого сезона НТО у школьников стали: "Искусственный интеллект", "Разработка компьютерных игр", "Информационная безопасность" и "Автоматизация бизнес-процессов". Победители и призеры 28 профилей школьного трека смогут поступить в университеты на льготных условиях (без вступительных экзаменов или получить 100 баллов по профильному предмету ЕГЭ), студенческого трека — смогут претендовать на бесплатное обучение в магистратурах университетов.
https://ria.ru/20240507/shkolniki-1944305471.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков
Победителями технологической олимпиады стали более 500 учащихся

Чернышенко: победителями и призерами НТО стали 441 старшеклассник и 88 студентов

© РИА Новости / Виталий АньковУченик за компьютером
Ученик за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Ученик за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Победителями и призерами Национальной технологической олимпиады стали 441 старшеклассник и 88 студентов из 48 регионов, а общее число ее участников оказалось рекордным за все девять лет проведения, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"Финал школьного и студенческого треков Национальной технологической олимпиады проходили в 11 городах. Старшеклассники соревновались по 41 инженерному направлению, студенты — по девяти технологическим профилям. Все направления разрабатываются совместно с ведущими вузами и компаниями", — говорится в релизе.
Старшеклассники во время занятий - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Более 6,5 тысячи школьников стали финалистами всероссийской олимпиады
7 мая, 10:28
По словам Чернышенко, именно от таких способных школьников и студентов зависят будущие технологические достижения и суверенитет России.
«

"Олимпиада наглядно показывает рост интереса к инженерному делу среди молодежи. Поддерживая и развивая таланты, мы точно добьемся технологического лидерства нашей страны", — отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Самыми популярными направлениями девятого сезона НТО у школьников стали: "Искусственный интеллект", "Разработка компьютерных игр", "Информационная безопасность" и "Автоматизация бизнес-процессов".
Победители и призеры 28 профилей школьного трека смогут поступить в университеты на льготных условиях (без вступительных экзаменов или получить 100 баллов по профильному предмету ЕГЭ), студенческого трека — смогут претендовать на бесплатное обучение в магистратурах университетов.
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоВалерий Фальков
 
 
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