https://ria.ru/20240525/olimpiada-1948308591.html

Победителями технологической олимпиады стали более 500 учащихся

Победителями технологической олимпиады стали более 500 учащихся - РИА Новости, 25.05.2024

Победителями технологической олимпиады стали более 500 учащихся

Победителями и призерами Национальной технологической олимпиады стали 441 старшеклассник и 88 студентов из 48 регионов, а общее число ее участников оказалось... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T12:41

2024-05-25T12:41

2024-05-25T14:04

общество

россия

дмитрий чернышенко

валерий фальков

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Победителями и призерами Национальной технологической олимпиады стали 441 старшеклассник и 88 студентов из 48 регионов, а общее число ее участников оказалось рекордным за все девять лет проведения, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко. "Финал школьного и студенческого треков Национальной технологической олимпиады проходили в 11 городах. Старшеклассники соревновались по 41 инженерному направлению, студенты — по девяти технологическим профилям. Все направления разрабатываются совместно с ведущими вузами и компаниями", — говорится в релизе. По словам Чернышенко, именно от таких способных школьников и студентов зависят будущие технологические достижения и суверенитет России. "Олимпиада наглядно показывает рост интереса к инженерному делу среди молодежи. Поддерживая и развивая таланты, мы точно добьемся технологического лидерства нашей страны", — отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.Самыми популярными направлениями девятого сезона НТО у школьников стали: "Искусственный интеллект", "Разработка компьютерных игр", "Информационная безопасность" и "Автоматизация бизнес-процессов". Победители и призеры 28 профилей школьного трека смогут поступить в университеты на льготных условиях (без вступительных экзаменов или получить 100 баллов по профильному предмету ЕГЭ), студенческого трека — смогут претендовать на бесплатное обучение в магистратурах университетов.

https://ria.ru/20240507/shkolniki-1944305471.html

https://ria.ru/20240518/olimpiada-1946867625.html

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общество, россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков