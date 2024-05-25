https://ria.ru/20240525/obstrel-1948357955.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 25.05.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T19:44
2024-05-25T19:44
2024-05-25T19:44
горловка
украина
иван приходько
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Количество раненых от обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) мирных жителей Горловки возросло до двух", - написал мэр. Ранее сообщалось о серии обстрелов Горловки со стороны ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, иван приходько, донецкая народная республика
Горловка, Украина, Иван Приходько, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя