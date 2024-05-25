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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 25.05.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T19:44

2024-05-25T19:44

2024-05-25T19:44

горловка

украина

иван приходько

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Количество раненых от обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) мирных жителей Горловки возросло до двух", - написал мэр. Ранее сообщалось о серии обстрелов Горловки со стороны ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, иван приходько, донецкая народная республика