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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/obstrel-1948357955.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 25.05.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T19:44
2024-05-25T19:44
горловка
украина
иван приходько
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Количество раненых от обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) мирных жителей Горловки возросло до двух", - написал мэр. Ранее сообщалось о серии обстрелов Горловки со стороны ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
украина
донецкая народная республика
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горловка, украина, иван приходько, донецкая народная республика
Горловка, Украина, Иван Приходько, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Количество раненых от обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) мирных жителей Горловки возросло до двух", - написал мэр.
Ранее сообщалось о серии обстрелов Горловки со стороны ВСУ.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаИван ПриходькоДонецкая Народная Республика
 
 
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