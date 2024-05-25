НАТО не будет направлять войска на Украину, заявил Столтенберг
Столтенберг: НАТО не направит войска на Украину, чтобы не стать частью конфликта
© AP Photo / Virginia MayoСолдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет
© AP Photo / Virginia Mayo
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс усиливает поддержку Украине, но при этом направлять ей свои войска не будет, чтобы не стать "частью конфликта", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
"Хотя мы усиливаем поддержку самообороны Украины, мы не планируем отправлять натовские войска на Украину или распространять на нее зонтик ПВО НАТО. НАТО не станет частью конфликта", - заявил Столтенберг.
Столтенберг добавил, что на встрече в Праге министры иностранных дел стран НАТО будут готовиться к саммиту в Вашингтоне, который пройдет в середине июля.
Он уточнил, что речь также будет идти "об усилении поддержки Украины". "НАТО готовится играть гораздо большую роль в координации поддержки безопасности и обучения Украины", - пояснил генсек. Он также отметил, что это потребует "долгосрочных финансовых обязательств", чтобы поставить эту поддержку "на более прочную и четко предсказуемую основу".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.