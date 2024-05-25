https://ria.ru/20240525/nato-1948280101.html

Столтенберг выступил против создания единой европейской армии

Столтенберг выступил против создания единой европейской армии - РИА Новости, 25.05.2024

Столтенберг выступил против создания единой европейской армии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist выступил против создания объединенной европейской армии, так как она, по его мнению, будет дублировать РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T06:22

2024-05-25T06:22

2024-05-25T07:04

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россия

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москва

йенс столтенберг

жозеп боррель

антонио таяни

евросоюз

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist выступил против создания объединенной европейской армии, так как она, по его мнению, будет дублировать функции альянса. "Я приветствую... увеличение расходов ЕС на оборону, но ЕС не может заменить НАТО. Европейские партнеры НАТО составляют 20% общих расходов альянса на оборону ", - заявил Столтенберг, отметив, что 80% расходов альянса на оборону приходится на страны за пределами ЕС. Столтенберг добавил, что НАТО должно быть основной командной структурой. Генсек выразил надежду, что ЕС будет работать над преодолением "фрагментации" европейской оборонной промышленности. "Мы должны принимать во внимание риски... Если есть альтернативные командные структуры, созданные теми же странами, тогда будет дублирование (функций НАТО - ред.)", - сказал генсек НАТО. В марте Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал несбыточной идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единой общеевропейской армии. В январе вице-премьер Италии, министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Европейский Союз должен сформировать собственные вооруженные силы, которые смогли бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала ЕС перед созданием армии задуматься о создании вакцины от коронавируса или научиться гуманно охранять свои границы. Европейская комиссия 5 марта внесла законодательное предложение по новой стратегии ЕС в области оборонной промышленности, которая предусматривает наращивание производства оружия и более тесное сотрудничество между государствами-членами. Стратегия направлена на "формирование культуры постоянной готовности (к кризисным ситуациям – ред.) в оборонной промышленности" через консолидацию спроса, постоянную оценку потребностей и имеющихся возможностей в странах-членах. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

https://ria.ru/20240524/finlyandiya-1948232780.html

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в мире, россия, италия, москва, йенс столтенберг, жозеп боррель, антонио таяни, евросоюз, нато