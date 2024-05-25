Столтенберг заявил, что Венгрия не подорвет единство НАТО
Столтенберг: позиция Венгрии по участию в НАТО не подорвет единство альянса
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist заявил, что позиция Венгрии в отношении участия в деятельности НАТО "не разрушит единство альянса".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о том, что Венгрия может пересмотреть свои обязательства по НАТО, чтобы иметь возможность "отказаться от участия в определенных акциях".
"Поезд ушел": Запад безнадежно опаздывает
19 мая, 08:00
"В НАТО мы принимаем решения совместно, основываясь на консенсусе. Мы все следуем основополагающему договору, Вашингтонскому договору, и мы десятилетиями демонстрировали, что можем делать это с учетом особенностей разных стран. Поэтому я абсолютно уверен, что мы сумеем не подорвать единство этого альянса", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос ведущей, какую угрозу может представлять заявление Орбана для НАТО.
Орбан ранее сообщал, что юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории. Также венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отмечал, что Венгрия не будет участвовать в предложенным Столтенбергом сборе нового фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пять лет.