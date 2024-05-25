https://ria.ru/20240525/nato-1948276476.html

Столтенберг заявил, что Венгрия не подорвет единство НАТО

Столтенберг заявил, что Венгрия не подорвет единство НАТО - РИА Новости, 25.05.2024

Столтенберг заявил, что Венгрия не подорвет единство НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist заявил, что позиция Венгрии в отношении участия в деятельности НАТО "не разрушит единство альянса". РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T04:10

2024-05-25T04:10

2024-05-25T04:40

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist заявил, что позиция Венгрии в отношении участия в деятельности НАТО "не разрушит единство альянса". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о том, что Венгрия может пересмотреть свои обязательства по НАТО, чтобы иметь возможность "отказаться от участия в определенных акциях". "В НАТО мы принимаем решения совместно, основываясь на консенсусе. Мы все следуем основополагающему договору, Вашингтонскому договору, и мы десятилетиями демонстрировали, что можем делать это с учетом особенностей разных стран. Поэтому я абсолютно уверен, что мы сумеем не подорвать единство этого альянса", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос ведущей, какую угрозу может представлять заявление Орбана для НАТО. Орбан ранее сообщал, что юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории. Также венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отмечал, что Венгрия не будет участвовать в предложенным Столтенбергом сборе нового фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пять лет.

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

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в мире, венгрия, украина, йенс столтенберг, виктор орбан, петер сийярто, нато