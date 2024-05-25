https://ria.ru/20240525/nato-1948273789.html
НАТО может задействовать пятую статью при кибератаке, заявил Столтенберг
НАТО может задействовать пятую статью при кибератаке, заявил Столтенберг - РИА Новости, 25.05.2024
НАТО может задействовать пятую статью при кибератаке, заявил Столтенберг
НАТО может задействовать пятую статью Североатлантического договора — о коллективной обороне — в случае серьезной кибератаки на одну из стран, заявил генсек... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T02:35
2024-05-25T02:35
2024-05-25T14:13
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. НАТО может задействовать пятую статью Североатлантического договора — о коллективной обороне — в случае серьезной кибератаки на одну из стран, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist. Согласно пятой статье Североатлантического договора, если страна НАТО становится жертвой вооруженного нападения, остальные будут считать это нападением на весь альянс и в рамках помощи союзнику могут предпринимать "действия, которые сочтут необходимыми", в том числе военные. Как пишет издание, Столтенберг "предупредил Россию" о возможности задействования пятой статьи, если кибератаки будут "серьезными". "Если они (кибератаки. — Прим. ред.) будут серьезными, <...> то мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО", — приводит издание слова генсека. Ранее страны НАТО в заявлении обвинили Россию в неких "злонамеренных и гибридных" акциях, в том числе так называемых "кампаниях по дезинформации, кибератаках" и других "гибридных операциях" на территории государств альянса, при этом никаких доказательств приведено не было. В альянсе пообещали противостоять таким угрозам коллективно и индивидуально. В НАТО также заверили, что подобные действия не заставят союзников отказаться от продолжения помощи Украине. Россия не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что Россия будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.
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В мире, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
НАТО может задействовать пятую статью при кибератаке, заявил Столтенберг
Столтенберг: НАТО может задействовать пятую статью договора в случае кибератаки
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
НАТО может задействовать пятую статью Североатлантического договора — о коллективной обороне — в случае серьезной кибератаки на одну из стран, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью
изданию Economist.
Согласно пятой статье Североатлантического договора, если страна НАТО становится жертвой вооруженного нападения, остальные будут считать это нападением на весь альянс и в рамках помощи союзнику могут предпринимать "действия, которые сочтут необходимыми", в том числе военные.
Как пишет издание, Столтенберг "предупредил Россию" о возможности задействования пятой статьи, если кибератаки будут "серьезными".
"Если они (кибератаки. — Прим. ред.) будут серьезными, <...> то мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО", — приводит издание слова генсека.
Ранее страны НАТО в заявлении обвинили Россию
в неких "злонамеренных и гибридных" акциях, в том числе так называемых "кампаниях по дезинформации, кибератаках" и других "гибридных операциях" на территории государств альянса, при этом никаких доказательств приведено не было. В альянсе пообещали противостоять таким угрозам коллективно и индивидуально. В НАТО также заверили, что подобные действия не заставят союзников отказаться от продолжения помощи Украине
.
Россия не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что Россия будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.