https://ria.ru/20240525/nato-1948271601.html

В Крыму назвали призыв Столтенберга попыткой запугать Россию

В Крыму назвали призыв Столтенберга попыткой запугать Россию - РИА Новости, 25.05.2024

В Крыму назвали призыв Столтенберга попыткой запугать Россию

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары по российской территории... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T01:15

2024-05-25T01:15

2024-05-25T02:30

россия

украина

киев

йенс столтенберг

заур смирнов

сергей лавров

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_67:395:3005:2048_1920x0_80_0_0_139ef705cd583dd5cd249524dfdf0afa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары по российской территории попыткой запугать Москву и оказать давление на фоне успешного продвижения российской армии на линии фронта. Ранее Столтенберг в интервью журналу Economist призвал союзников по альянсу снять ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. "Призыв Столтенберга есть ничто иное, как попытка коллективного Запада запугать Россию и оказать на нас давление. Это происходит на фоне успешного продвижения российской армии и усиления позиции России в случае возможных переговоров", — заявил РИА Новости Смирнов . По его словам, украинская армия уже наносит удары западным оружием по территории России, в том числе с помощью террористов. "Целостность и суверенитет России обеспечивают безопасность и защиту для всех ее регионов, поэтому попытка Столтенберга определять их некий статус - чистейший вымысел. В случае стратегической опасности Россия примет меры, предусмотренные ее военной доктриной", — отметил Смирнов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, йенс столтенберг, заур смирнов, сергей лавров, нато, в мире