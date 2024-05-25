В Крыму назвали призыв Столтенберга попыткой запугать Россию
Смирнов: Столтенберг пытается запугать Россию из-за ситуации на линии фронта
© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары по российской территории попыткой запугать Москву и оказать давление на фоне успешного продвижения российской армии на линии фронта.
Ранее Столтенберг в интервью журналу Economist призвал союзников по альянсу снять ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России.
"Призыв Столтенберга есть ничто иное, как попытка коллективного Запада запугать Россию и оказать на нас давление. Это происходит на фоне успешного продвижения российской армии и усиления позиции России в случае возможных переговоров", — заявил РИА Новости Смирнов .
По его словам, украинская армия уже наносит удары западным оружием по территории России, в том числе с помощью террористов.
"Целостность и суверенитет России обеспечивают безопасность и защиту для всех ее регионов, поэтому попытка Столтенберга определять их некий статус - чистейший вымысел. В случае стратегической опасности Россия примет меры, предусмотренные ее военной доктриной", — отметил Смирнов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.