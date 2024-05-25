https://ria.ru/20240525/nato-1948267296.html

Столтенберг отверг идею сбивать российские ракеты системами ПВО НАТО

Столтенберг отверг идею сбивать российские ракеты системами ПВО НАТО - РИА Новости, 25.05.2024

Столтенберг отверг идею сбивать российские ракеты системами ПВО НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist отверг идею сбивать ракеты РФ над Украиной с помощью систем ПВО Североатлантического альянса. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T00:10

2024-05-25T00:10

2024-05-25T00:52

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist отверг идею сбивать ракеты РФ над Украиной с помощью систем ПВО Североатлантического альянса. Издание отмечает, что Столтенберг проводит различие между разрешением Украине атаковать цели в России с помощью "подаренных систем" и любым прямым участием НАТО в конфликте. "Мы не будем стороной конфликта", - заявил генсек НАТО Economist, отвергая идею экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена сбивать ракеты РФ системами ПВО стран альянса. Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews предложил задействовать системы ПВО на территории стран альянса - Польши и Румынии - для помощи Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240525/konflikt-1948266536.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

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россия, украина, польша, йенс столтенберг, андерс фог расмуссен, сергей лавров, нато, в мире