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Специалисты под Петербургом спасли лисенка с сильным отеком - РИА Новости, 25.05.2024
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21:22 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/lisenok-1948369924.html
Специалисты под Петербургом спасли лисенка с сильным отеком
Специалисты под Петербургом спасли лисенка с сильным отеком - РИА Новости, 25.05.2024
Специалисты под Петербургом спасли лисенка с сильным отеком
У лисенка, которого выхаживали в центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом, сильный отек прошел, сообщает центр. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T21:22
2024-05-25T21:22
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. У лисенка, которого выхаживали в центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом, сильный отек прошел, сообщает центр. Ранее сообщалось, что в центре реабилитации выхаживают лисенка, у которого возник сильный отек. Сообщалось, что лисенок мог съесть осу или гадюку. "У мелкого с отеком все прошло", - сообщает центр в своем Telegram-канале. Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин" был создан в апреле 2008 года с целью оказания помощи горожанам в спасении диких животных, оказавшихся в неблагополучных условиях. В мае 2013 зарегистрирован благотворительный фонд "Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин". Центр располагается в Кировском районе Ленинградской области, занимает площадь 6,5 гектара.-0-
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общество, санкт-петербург, кировский район, ленинградская область
Хорошие новости, Общество, Санкт-Петербург, Кировский район, Ленинградская область
Специалисты под Петербургом спасли лисенка с сильным отеком

Центр реабилитации животных под Петербургом спас лисенка с сильным отеком

© Фото : Сирин Центр реабилитации диких животных/TelegramЛисенок в центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом
Лисенок в центре реабилитации диких животных Сирин под Санкт-Петербургом - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : Сирин Центр реабилитации диких животных/Telegram
Лисенок в центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. У лисенка, которого выхаживали в центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом, сильный отек прошел, сообщает центр.
Ранее сообщалось, что в центре реабилитации выхаживают лисенка, у которого возник сильный отек. Сообщалось, что лисенок мог съесть осу или гадюку.
"У мелкого с отеком все прошло", - сообщает центр в своем Telegram-канале.
Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин" был создан в апреле 2008 года с целью оказания помощи горожанам в спасении диких животных, оказавшихся в неблагополучных условиях. В мае 2013 зарегистрирован благотворительный фонд "Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин". Центр располагается в Кировском районе Ленинградской области, занимает площадь 6,5 гектара.-0-
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