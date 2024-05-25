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Специалисты под Петербургом спасли лисенка с сильным отеком
Специалисты под Петербургом спасли лисенка с сильным отеком - РИА Новости, 25.05.2024
Специалисты под Петербургом спасли лисенка с сильным отеком
У лисенка, которого выхаживали в центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом, сильный отек прошел, сообщает центр. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T21:22
2024-05-25T21:22
2024-05-25T21:22
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. У лисенка, которого выхаживали в центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом, сильный отек прошел, сообщает центр. Ранее сообщалось, что в центре реабилитации выхаживают лисенка, у которого возник сильный отек. Сообщалось, что лисенок мог съесть осу или гадюку. "У мелкого с отеком все прошло", - сообщает центр в своем Telegram-канале. Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин" был создан в апреле 2008 года с целью оказания помощи горожанам в спасении диких животных, оказавшихся в неблагополучных условиях. В мае 2013 зарегистрирован благотворительный фонд "Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин". Центр располагается в Кировском районе Ленинградской области, занимает площадь 6,5 гектара.-0-
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Хорошие новости, Общество, Санкт-Петербург, Кировский район, Ленинградская область
Специалисты под Петербургом спасли лисенка с сильным отеком
Центр реабилитации животных под Петербургом спас лисенка с сильным отеком