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Специалисты под Петербургом спасли лисенка с сильным отеком

Специалисты под Петербургом спасли лисенка с сильным отеком - РИА Новости, 25.05.2024

Специалисты под Петербургом спасли лисенка с сильным отеком

У лисенка, которого выхаживали в центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом, сильный отек прошел, сообщает центр. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T21:22

2024-05-25T21:22

2024-05-25T21:22

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. У лисенка, которого выхаживали в центре реабилитации диких животных "Сирин" под Санкт-Петербургом, сильный отек прошел, сообщает центр. Ранее сообщалось, что в центре реабилитации выхаживают лисенка, у которого возник сильный отек. Сообщалось, что лисенок мог съесть осу или гадюку. "У мелкого с отеком все прошло", - сообщает центр в своем Telegram-канале. Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин" был создан в апреле 2008 года с целью оказания помощи горожанам в спасении диких животных, оказавшихся в неблагополучных условиях. В мае 2013 зарегистрирован благотворительный фонд "Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин". Центр располагается в Кировском районе Ленинградской области, занимает площадь 6,5 гектара.-0-

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