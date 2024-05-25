В учении по нестратегическому ядерному оружию задействована дальняя авиация

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Самолеты дальней авиации Ту-22М3 задействованы в учении по нестратегическому ядерному оружию, проходящем на юге России, наряду с истребителями МиГ-31 и оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. Минобороны во вторник сообщило о начале первого этапа учения по применению нестратегического ядерного оружия в Южном военном округе. Сообщалось, что ракетные соединения ЮВО отрабатывают подготовку к пускам снаряжённых спецбоеприпасами ракет комплексов "Искандер", а также о том, что ВКС России отрабатывают снаряжение гиперзвуковых ракет "Кинжал" специальной боевой частью. Оборонное ведомство также показало видеокадры учения. "На видеоролике комплексы "Искандер-М" движутся, это носители оперативно-тактического ядерного вооружения. А то, что показывают МиГ-31 и Ту-22М3, это носители гиперзвукового комплекса "Кинжал". То есть говорится о том, что "Кинжал" тоже будет иметь специальную боевую часть", — сказал Леонков. "Видно, что МиГ-31 оснащен "Кинжалом". И обратите внимание на красный цвет головного обтекателя ракеты: эта маркировка специальной боевой части, я полагаю", — добавил эксперт. Он напомнил, что, как ранее сообщалось, бомбардировщики Ту-22М3 рассматриваются в качестве носителей ракет "Кинжал". Эксперт подчеркнул, что этот самолёт относится не к стратегической, а к дальней авиации, то есть способен действовать как раз в оперативно-тактической зоне. "Даже называлось сколько — четыре "Кинжала" на один такой вот самолёт. И вообще Ту-22М3 рассматривался как средство боевой работы на морских ТВД, но и на сухопутных ТВД он работать тоже может", — уточнил Леонков. Кроме того, Ту-22М3 участвовали в боевых действиях в ходе специальной военной операции, запускали ракеты Х-32 и Х-22, отметил он.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Самолеты дальней авиации Ту-22М3 задействованы в учении по нестратегическому ядерному оружию, проходящем на юге России, наряду с истребителями МиГ-31 и оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
Минобороны во вторник сообщило о начале первого этапа учения по применению нестратегического ядерного оружия в Южном военном округе. Сообщалось, что ракетные соединения ЮВО отрабатывают подготовку к пускам снаряжённых спецбоеприпасами ракет комплексов "Искандер", а также о том, что ВКС России отрабатывают снаряжение гиперзвуковых ракет "Кинжал" специальной боевой частью. Оборонное ведомство также показало видеокадры учения.
"На видеоролике комплексы "Искандер-М" движутся, это носители оперативно-тактического ядерного вооружения. А то, что показывают МиГ-31 и Ту-22М3, это носители гиперзвукового комплекса "Кинжал". То есть говорится о том, что "Кинжал" тоже будет иметь специальную боевую часть", — сказал Леонков.
«
"Видно, что МиГ-31 оснащен "Кинжалом". И обратите внимание на красный цвет головного обтекателя ракеты: эта маркировка специальной боевой части, я полагаю", — добавил эксперт.
Он напомнил, что, как ранее сообщалось, бомбардировщики Ту-22М3 рассматриваются в качестве носителей ракет "Кинжал". Эксперт подчеркнул, что этот самолёт относится не к стратегической, а к дальней авиации, то есть способен действовать как раз в оперативно-тактической зоне.
"Даже называлось сколько — четыре "Кинжала" на один такой вот самолёт. И вообще Ту-22М3 рассматривался как средство боевой работы на морских ТВД, но и на сухопутных ТВД он работать тоже может", — уточнил Леонков.
Кроме того, Ту-22М3 участвовали в боевых действиях в ходе специальной военной операции, запускали ракеты Х-32 и Х-22, отметил он.
Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.
Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.
Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.
Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.
Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.
Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.
Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.
Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.
Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.
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