https://ria.ru/20240525/leonkov-1948272894.html

В учении по нестратегическому ядерному оружию задействована дальняя авиация

В учении по нестратегическому ядерному оружию задействована дальняя авиация - РИА Новости, 25.05.2024

В учении по нестратегическому ядерному оружию задействована дальняя авиация

Самолеты дальней авиации Ту-22М3 задействованы в учении по нестратегическому ядерному оружию, проходящем на юге России, наряду с истребителями МиГ-31 и... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T02:03

2024-05-25T02:03

2024-05-25T02:41

безопасность

россия

алексей леонков

южный военный округ

воздушно-космические силы россии

ту-22м3

миг-31

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Самолеты дальней авиации Ту-22М3 задействованы в учении по нестратегическому ядерному оружию, проходящем на юге России, наряду с истребителями МиГ-31 и оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. Минобороны во вторник сообщило о начале первого этапа учения по применению нестратегического ядерного оружия в Южном военном округе. Сообщалось, что ракетные соединения ЮВО отрабатывают подготовку к пускам снаряжённых спецбоеприпасами ракет комплексов "Искандер", а также о том, что ВКС России отрабатывают снаряжение гиперзвуковых ракет "Кинжал" специальной боевой частью. Оборонное ведомство также показало видеокадры учения. "На видеоролике комплексы "Искандер-М" движутся, это носители оперативно-тактического ядерного вооружения. А то, что показывают МиГ-31 и Ту-22М3, это носители гиперзвукового комплекса "Кинжал". То есть говорится о том, что "Кинжал" тоже будет иметь специальную боевую часть", — сказал Леонков. "Видно, что МиГ-31 оснащен "Кинжалом". И обратите внимание на красный цвет головного обтекателя ракеты: эта маркировка специальной боевой части, я полагаю", — добавил эксперт. Он напомнил, что, как ранее сообщалось, бомбардировщики Ту-22М3 рассматриваются в качестве носителей ракет "Кинжал". Эксперт подчеркнул, что этот самолёт относится не к стратегической, а к дальней авиации, то есть способен действовать как раз в оперативно-тактической зоне. "Даже называлось сколько — четыре "Кинжала" на один такой вот самолёт. И вообще Ту-22М3 рассматривался как средство боевой работы на морских ТВД, но и на сухопутных ТВД он работать тоже может", — уточнил Леонков. Кроме того, Ту-22М3 участвовали в боевых действиях в ходе специальной военной операции, запускали ракеты Х-32 и Х-22, отметил он.

https://ria.ru/20240524/putin-1948203033.html

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безопасность, россия, алексей леонков, южный военный округ, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, миг-31