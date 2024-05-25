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В учении по нестратегическому ядерному оружию задействована дальняя авиация - РИА Новости, 25.05.2024
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02:03 25.05.2024 (обновлено: 02:41 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/leonkov-1948272894.html
В учении по нестратегическому ядерному оружию задействована дальняя авиация
В учении по нестратегическому ядерному оружию задействована дальняя авиация - РИА Новости, 25.05.2024
В учении по нестратегическому ядерному оружию задействована дальняя авиация
Самолеты дальней авиации Ту-22М3 задействованы в учении по нестратегическому ядерному оружию, проходящем на юге России, наряду с истребителями МиГ-31 и... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T02:03
2024-05-25T02:41
безопасность
россия
алексей леонков
южный военный округ
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
миг-31
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Самолеты дальней авиации Ту-22М3 задействованы в учении по нестратегическому ядерному оружию, проходящем на юге России, наряду с истребителями МиГ-31 и оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. Минобороны во вторник сообщило о начале первого этапа учения по применению нестратегического ядерного оружия в Южном военном округе. Сообщалось, что ракетные соединения ЮВО отрабатывают подготовку к пускам снаряжённых спецбоеприпасами ракет комплексов "Искандер", а также о том, что ВКС России отрабатывают снаряжение гиперзвуковых ракет "Кинжал" специальной боевой частью. Оборонное ведомство также показало видеокадры учения. "На видеоролике комплексы "Искандер-М" движутся, это носители оперативно-тактического ядерного вооружения. А то, что показывают МиГ-31 и Ту-22М3, это носители гиперзвукового комплекса "Кинжал". То есть говорится о том, что "Кинжал" тоже будет иметь специальную боевую часть", — сказал Леонков. "Видно, что МиГ-31 оснащен "Кинжалом". И обратите внимание на красный цвет головного обтекателя ракеты: эта маркировка специальной боевой части, я полагаю", — добавил эксперт. Он напомнил, что, как ранее сообщалось, бомбардировщики Ту-22М3 рассматриваются в качестве носителей ракет "Кинжал". Эксперт подчеркнул, что этот самолёт относится не к стратегической, а к дальней авиации, то есть способен действовать как раз в оперативно-тактической зоне. "Даже называлось сколько — четыре "Кинжала" на один такой вот самолёт. И вообще Ту-22М3 рассматривался как средство боевой работы на морских ТВД, но и на сухопутных ТВД он работать тоже может", — уточнил Леонков. Кроме того, Ту-22М3 участвовали в боевых действиях в ходе специальной военной операции, запускали ракеты Х-32 и Х-22, отметил он.
https://ria.ru/20240524/putin-1948203033.html
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безопасность, россия, алексей леонков, южный военный округ, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, миг-31
Безопасность, Россия, Алексей Леонков, Южный военный округ, Воздушно-космические силы России, Ту-22М3, МиГ-31
В учении по нестратегическому ядерному оружию задействована дальняя авиация

Леонков: Ту-22М3 задействованы в учении по нестратегическому ядерному оружию

© РИА НовостиДальний бомбардировщик Ту-22М3
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости
Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Самолеты дальней авиации Ту-22М3 задействованы в учении по нестратегическому ядерному оружию, проходящем на юге России, наряду с истребителями МиГ-31 и оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
Минобороны во вторник сообщило о начале первого этапа учения по применению нестратегического ядерного оружия в Южном военном округе. Сообщалось, что ракетные соединения ЮВО отрабатывают подготовку к пускам снаряжённых спецбоеприпасами ракет комплексов "Искандер", а также о том, что ВКС России отрабатывают снаряжение гиперзвуковых ракет "Кинжал" специальной боевой частью. Оборонное ведомство также показало видеокадры учения.
© РИА НовостиИстребитель МиГ-31, снаряженный ракетой "Кинжал"
Истребитель МиГ-31, снаряженный ракетой Кинжал
Истребитель МиГ-31, снаряженный ракетой "Кинжал"
© РИА Новости
1 из 3
© РИА НовостиОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"
© РИА Новости
2 из 3
© РИА НовостиПроцесс заряжания ракетного комплекса "Искандер"
Процесс заряжания ракетного комплекса Искандер
Процесс заряжания ракетного комплекса "Искандер"
© РИА Новости
3 из 3
Истребитель МиГ-31, снаряженный ракетой "Кинжал"
© РИА Новости
1 из 3
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"
© РИА Новости
2 из 3
Процесс заряжания ракетного комплекса "Искандер"
© РИА Новости
3 из 3
"На видеоролике комплексы "Искандер-М" движутся, это носители оперативно-тактического ядерного вооружения. А то, что показывают МиГ-31 и Ту-22М3, это носители гиперзвукового комплекса "Кинжал". То есть говорится о том, что "Кинжал" тоже будет иметь специальную боевую часть", — сказал Леонков.
«
"Видно, что МиГ-31 оснащен "Кинжалом". И обратите внимание на красный цвет головного обтекателя ракеты: эта маркировка специальной боевой части, я полагаю", — добавил эксперт.
Он напомнил, что, как ранее сообщалось, бомбардировщики Ту-22М3 рассматриваются в качестве носителей ракет "Кинжал". Эксперт подчеркнул, что этот самолёт относится не к стратегической, а к дальней авиации, то есть способен действовать как раз в оперативно-тактической зоне.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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"Даже называлось сколько — четыре "Кинжала" на один такой вот самолёт. И вообще Ту-22М3 рассматривался как средство боевой работы на морских ТВД, но и на сухопутных ТВД он работать тоже может", — уточнил Леонков.
Кроме того, Ту-22М3 участвовали в боевых действиях в ходе специальной военной операции, запускали ракеты Х-32 и Х-22, отметил он.
Как проходит учение с применением нестратегического ядерного оружия
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Учение проходит по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Учение проходит по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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3 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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4 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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5 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Президент назвал учение "плановой работой".

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Президент назвал учение "плановой работой".

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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6 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, второй и третий этапы учения Москва и Минск проведут совместно.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, второй и третий этапы учения Москва и Минск проведут совместно.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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7 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Лукашенко добавил, что учение не нацелено против других стран.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Лукашенко добавил, что учение не нацелено против других стран.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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8 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации | Перейти в медиабанк

Как отметил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, цель учения заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Как отметил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, цель учения заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
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9 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что проводимое учение стало вынужденной мерой в ответ на агрессивную риторику Запада.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что проводимое учение стало вынужденной мерой в ответ на агрессивную риторику Запада.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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10 из 10

Учение проходит по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
1 из 10

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10

Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 10

Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
4 из 10

В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 10

Президент назвал учение "плановой работой".

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 10

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, второй и третий этапы учения Москва и Минск проведут совместно.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
7 из 10

Лукашенко добавил, что учение не нацелено против других стран.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
8 из 10

Как отметил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, цель учения заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
Перейти в медиабанк
9 из 10

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что проводимое учение стало вынужденной мерой в ответ на агрессивную риторику Запада.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
БезопасностьРоссияАлексей ЛеонковЮжный военный округВоздушно-космические силы РоссииТу-22М3МиГ-31
 
 
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