https://ria.ru/20240525/kriminal-1948097178.html

"Не мог остановиться". Что устроил челябинский треш-стример

"Не мог остановиться". Что устроил челябинский треш-стример - РИА Новости, 25.05.2024

"Не мог остановиться". Что устроил челябинский треш-стример

Бил по морде, топил в унитазе и выкинул со второго этажа — 21-летний житель Челябинска Семен Каргин жестоко пытал собственного кота. Животное спасли, а против... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T08:00

2024-05-25T08:00

2024-05-25T08:01

происшествия

челябинск

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Бил по морде, топил в унитазе и выкинул со второго этажа — 21-летний житель Челябинска Семен Каргин жестоко пытал собственного кота. Животное спасли, а против живодера возбудили уголовное дело. Однако приговор, по мнению зоозащитников, оказался слишком мягким. О том, как развивались события, — в материале РИА Новости."Упал с балкона"Вечером 13 октября прошлого года жители одной из многоэтажек Тракторозаводского района Челябинска услышали истошные кошачьи вопли, доносившиеся из квартиры на втором этаже. Сразу позвонили в райотдел МВД. Дверь полицейским открыл едва стоящий на ногах пьяный молодой человек.Он продемонстрировал силовикам своего питомца и заявил, что с ним все в порядке. Однако внешний вид кота говорил об обратном — он был весь мокрый, из носа текла кровь. Хозяин невнятно объяснил, что животное случайно упало с балкона. Полицейские в это не поверили и забрали молодого человека в отдел. Для дальнейшего разбирательства.Семен Каргин в Челябинск перебрался недавно — их Кыштыма. В тот день он с самого утра вел стрим на странице в ВК под названием "Эфир с Каспером". Трансляция сопровождалась обильным употребление алкоголя и прерывались несколько раз, пока "режиссер" бегал в магазин за добавкой.К вечеру Каргин, уже сильно пьяный, решил "порадовать" подписчиков нововведением и подключил к трансляции своего домашнего питомца. Его он, кстати, приобрел летом по объявлению на "Авито" и назвал просто: Кот.Эфир с КасперомШокирующую запись из интернета удалили, однако кто-то ее сохранил. Ролик опубликовали в одном из местных сообществ в телеграм-канале. Пьяный Каргин мучает кота и обещает подписчикам его убить, потому что "надоел маяукать". Но это лишь концовка."Каргин ударил кота кулаком, бросил на пол, — рассказывает старший помощник прокурора Челябинской области юстиции Наталья Мамаева. — Посыпались гневные комментарии. Молодого человека это, видимо, лишь раззадорило. Он выпил еще пива и заявил, что продолжит".Согласно материалам дела, живодер наступил на питомца и пнул ногой. Тот жалобно мяукал, чем еще сильнее разозлил хозяина. В итоге он схватил кота за шкирку и выкинул с балкона второго этажа. Затем спустился и принес обратно, где еще раз ударил кулаком по морде, отчего у животного пошла из носа кровь."Каргин на этом не успокоился. Схватил питомца, притащил в ванну, опустил головой в унитаз, нажал кнопку спуска и удерживал, пока бежала вода, — продолжает Мамаева. — Потом продемонстрировал измученного кота зрителям. Мол, посмотрите, как он выглядит после издевательств".Стрим, продолжавшийся несколько часов, прервали полицейские. Возбудили уголовное дело по статье 245 части 1 УК России "Жестокое обращение с животными". Пострадавшего передали волонтерам. Те назвали его Лучик и полечили. По данным РИА Новости, процедуры обошлись в 20 тысяч рублей.Прошлые "заслуги"Каргин уже попадал в поле зрения силовиков. С 2018-го состоит на учете врача-нарколога с диагнозом "злоупотребление психоактивными веществами".Молодой человек несколько раз привлекался к уголовной ответственности — за кражи и вовлечение несовершеннолетнего в преступление. Так, в 2022-м он в одном из пивных магазинов Челябинска украл сотовый телефон. Позднее похитил у знакомой телевизор и стиральную машину.Вора быстро вычислили, однако уголовное преследование суд прекратил за примирением сторон — Каргин возместил пострадавшим материальный ущерб. В остальных эпизодах для преступника также все закончилось благополучно и реального наказания он избежал.На этот раз, учитывая жестокость, с которой совершено преступление, а также прошлые "заслуги" Каргина дело дошло до суда. Прокуратура запросила для живодера десять месяцев исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты.Однако Тракторозаводский районный суд Челябинска ограничился штрафом в 40 тысяч рублей. По мнению правозащитников и жителей города, следивших за этой историей, приговор слишком мягкий. Ведь максимальное наказание по первой части 245 статьи УК — до трех лет колонии и уже были прецеденты с реальным лишением свободы.Что касается кота Лучика, то он все еще находится на передержке. Волонтеры ищут ему новых хозяев.

https://ria.ru/20231016/zhivoder-1902531804.html

https://ria.ru/20231208/fermy-1914183649.html

челябинск

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2024

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, челябинск