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НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России, заявили в МИД
НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2024
НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России, заявили в МИД
НАТО формирует сеть киберлабораторий по периметру границ России в Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, а в перспективе – в Грузии и Молдавии, заявил в интервью... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T07:25
2024-05-25T07:25
2024-05-25T10:03
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. НАТО формирует сеть киберлабораторий по периметру границ России в Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, а в перспективе – в Грузии и Молдавии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. "Вашингтон уже давно отрабатывает методы гибридной войны против России в информационной сфере. В качестве основного полигона используется Украина, чьи хакеры, в том числе из разрекламированной "IT-армии", осуществляют электронные диверсии под плотной опекой натовских кураторов", - сказал он. По словам собеседника агентства, известно и о "командировании в Киев целых подразделений западных спецслужб и вооруженных сил". "Не секрет, что альянс формирует целую сеть киберлабораторий по периметру российских границ в Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, а в перспективе – в Грузии и Молдавии. Под эгидой Пентагона на системной основе проводятся киберучения (буквально на днях в США завершились учения Cyber Flag), в ходе которых обкатываются сценарии противоборства с нами в цифровой сфере", - заключил дипломат. Читайте полный текст интервью Артура Люкманова >>
https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html
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россия, эстония, латвия, артур люкманов, нато, министерство обороны сша, в мире
Россия, Эстония, Латвия, Артур Люкманов, НАТО, Министерство обороны США, В мире
НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России, заявили в МИД
Люкманов: НАТО формирует сеть киберлабораторий по периметру границ России
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. НАТО формирует сеть киберлабораторий по периметру границ России в Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, а в перспективе – в Грузии и Молдавии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
"Вашингтон уже давно отрабатывает методы гибридной войны против России в информационной сфере. В качестве основного полигона используется Украина, чьи хакеры, в том числе из разрекламированной "IT-армии", осуществляют электронные диверсии под плотной опекой натовских кураторов", - сказал он.
По словам собеседника агентства, известно и о "командировании в Киев целых подразделений западных спецслужб и вооруженных сил".
"Не секрет, что альянс формирует целую сеть киберлабораторий по периметру российских границ в Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, а в перспективе – в Грузии и Молдавии. Под эгидой Пентагона на системной основе проводятся киберучения (буквально на днях в США завершились учения Cyber Flag), в ходе которых обкатываются сценарии противоборства с нами в цифровой сфере", - заключил дипломат.