https://ria.ru/20240525/kiberlaboratorii-1948281689.html

НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России, заявили в МИД

НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2024

НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России, заявили в МИД

НАТО формирует сеть киберлабораторий по периметру границ России в Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, а в перспективе – в Грузии и Молдавии, заявил в интервью... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T07:25

2024-05-25T07:25

2024-05-25T10:03

россия

эстония

латвия

артур люкманов

нато

министерство обороны сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. НАТО формирует сеть киберлабораторий по периметру границ России в Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, а в перспективе – в Грузии и Молдавии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. "Вашингтон уже давно отрабатывает методы гибридной войны против России в информационной сфере. В качестве основного полигона используется Украина, чьи хакеры, в том числе из разрекламированной "IT-армии", осуществляют электронные диверсии под плотной опекой натовских кураторов", - сказал он. По словам собеседника агентства, известно и о "командировании в Киев целых подразделений западных спецслужб и вооруженных сил". "Не секрет, что альянс формирует целую сеть киберлабораторий по периметру российских границ в Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, а в перспективе – в Грузии и Молдавии. Под эгидой Пентагона на системной основе проводятся киберучения (буквально на днях в США завершились учения Cyber Flag), в ходе которых обкатываются сценарии противоборства с нами в цифровой сфере", - заключил дипломат. Читайте полный текст интервью Артура Люкманова >>

https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

россия

эстония

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, эстония, латвия, артур люкманов, нато, министерство обороны сша, в мире