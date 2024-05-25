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СМИ опубликовали список возможных участников президентских выборов в Иране - РИА Новости, 25.05.2024
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21:33 25.05.2024 (обновлено: 21:37 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/iran-1948371081.html
СМИ опубликовали список возможных участников президентских выборов в Иране
СМИ опубликовали список возможных участников президентских выборов в Иране - РИА Новости, 25.05.2024
СМИ опубликовали список возможных участников президентских выборов в Иране
Примерный список потенциальных участников президентских выборов, которые пройдут в Иране в конце июня в связи с гибелью президента Раиси в авиакатастрофе на... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T21:33
2024-05-25T21:37
в мире
иран
азербайджан
россия
мохаммад мохбер
ильхам алиев
крушение вертолета президента ирана
хосейн амир абдоллахиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 25 мая – РИА Новости. Примерный список потенциальных участников президентских выборов, которые пройдут в Иране в конце июня в связи с гибелью президента Раиси в авиакатастрофе на прошлой неделе, опубликовало новостное агентство Shafaqna на основе аналитических данных. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. "Предварительные прогнозы и оценки политических течений свидетельствуют о том, что следующие лица находятся во главе различных политических групп, и их кандидатура (для участия в президентских выборах - ред.) наиболее вероятна", - говорится в сообщении агентства. Среди имен потенциальных кандидатов - первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, член Совета по определению политической целесообразности Мохаммад Реза Ареф, экс-министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, член парламента Масуд Пезешкиан, экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, генсек Партии равенства и развития Мохаммад Багер Ноубахт, глава международной федерации по традиционной спортивной борьбе Мохсен Мехр-Ализаде, сын экс-президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани Мохсен Хашеми, экс-глава парламента Али Лариджани, исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбер, действующий глава парламента Мохаммад Багер Галибаф, экс-президент Махмуд Ахмадинежад, представитель Верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, советник Верховного лидера Голам-Али Хаддад Адель, мэр иранской столицы Алиреза Закани и глава Исполнительного штаба указов имама Парвиз Фаттах. Газета Etemad Online, также опубликовавшая список потенциальных кандидатов в президенты, упоминает ряд других имен, среди которых одна женщина - экс-вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Шахиндохт Моулаверди, а также ряд известных политиков: экс- и действующий министры дорог и городского строительства Ирана Аббас Ахунди и Мехрдад Базрпаш, экс-министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари-Джахроми, член Совета по определению политической целесообразности Маджид Ансари, член Партии национального доверия Мохаммад Джавад Хагшенас, экс-представитель предыдущего кабинета правительства Али Рабии, глава Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи, замглавы предыдущего правительства Мохаммад Шариатмадари, советник Верховного лидера по политическим вопросам Али Шамхани, член Совета по определению политической целесообразности Сейед Мохаммад Садр, министр туризма, культурного наследия и ремесел Сейед Эзатолла Заргами, экс-министр экономики Али Тайебния, генсек демократической партии Мостафа Кавакебиан, глава судебной власти Голямхосейн Мохсени-Эжеи, представитель парламента Али Мотаххари и другие лица. Агентство Mehr в начале этой недели сообщило со ссылкой на представителя Совета стражей конституции Ирана, что Совет утвердил проведение выборов президента 28 июня после гибели в авиакатастрофе президента Раиси. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html
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в мире, иран, азербайджан, россия, мохаммад мохбер, ильхам алиев, крушение вертолета президента ирана, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Иран, Азербайджан, Россия, Мохаммад Мохбер, Ильхам Алиев, Крушение вертолета президента Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиан
СМИ опубликовали список возможных участников президентских выборов в Иране

Shafaqna: первый вице-президент Ирана может претендовать на пост президента

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 мая – РИА Новости. Примерный список потенциальных участников президентских выборов, которые пройдут в Иране в конце июня в связи с гибелью президента Раиси в авиакатастрофе на прошлой неделе, опубликовало новостное агентство Shafaqna на основе аналитических данных.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Что будет с Ираном после гибели Раиси
20 мая, 13:34
"Предварительные прогнозы и оценки политических течений свидетельствуют о том, что следующие лица находятся во главе различных политических групп, и их кандидатура (для участия в президентских выборах - ред.) наиболее вероятна", - говорится в сообщении агентства.
Среди имен потенциальных кандидатов - первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, член Совета по определению политической целесообразности Мохаммад Реза Ареф, экс-министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, член парламента Масуд Пезешкиан, экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, генсек Партии равенства и развития Мохаммад Багер Ноубахт, глава международной федерации по традиционной спортивной борьбе Мохсен Мехр-Ализаде, сын экс-президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани Мохсен Хашеми, экс-глава парламента Али Лариджани, исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбер, действующий глава парламента Мохаммад Багер Галибаф, экс-президент Махмуд Ахмадинежад, представитель Верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, советник Верховного лидера Голам-Али Хаддад Адель, мэр иранской столицы Алиреза Закани и глава Исполнительного штаба указов имама Парвиз Фаттах.
Крушение вертолета президента Ирана Раиси
© AFP 2024 / ATTA KENARE

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

Иранец молится за президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана на площади Вали-Аср в центре Тегерана

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

© AFP 2024 / ATTA KENARE
1 из 10
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту взлетает на границе Ирана и Азербайджана

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
2 из 10
© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

Изображение с БПЛА Akinci, на котором виден источник тепла в районе поиска вертолета Раиси. Кадр из трансляции

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА
3 из 10
© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

Спасатели собираются на место крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
4 из 10
© Фото : соцсети

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

Место крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

© Фото : соцсети
5 из 10
© AP Photo / Azin Haghighi

У Раиси остались жена и две дочери.

Автомобили спасателей стоят вблизи места крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на северо-западе Ирана

У Раиси остались жена и две дочери.

© AP Photo / Azin Haghighi
6 из 10
© AFP 2024 / ATTA KENARE

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

Иранец смотрит новости по телевизору в ресторане Тегерана о крушении вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

© AFP 2024 / ATTA KENARE
7 из 10
© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

Спасатели собираются на место крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
8 из 10
© AP Photo / Vahid Salemi

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

Иранская женщина молится за президента Эбрахима Раиси на площади Вали-Аср в центре Тегерана, Иран

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

© AP Photo / Vahid Salemi
9 из 10
© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

Иранские паломники молятся за президента Эбрахима Раиси в мавзолее Имама Резы в городе Мешхед

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati
10 из 10

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

© AFP 2024 / ATTA KENARE
1 из 10

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
2 из 10

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА
3 из 10

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
4 из 10

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

© Фото : соцсети
5 из 10

У Раиси остались жена и две дочери.

© AP Photo / Azin Haghighi
6 из 10

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

© AFP 2024 / ATTA KENARE
7 из 10

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
8 из 10

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

© AP Photo / Vahid Salemi
9 из 10

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati
10 из 10
Газета Etemad Online, также опубликовавшая список потенциальных кандидатов в президенты, упоминает ряд других имен, среди которых одна женщина - экс-вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Шахиндохт Моулаверди, а также ряд известных политиков: экс- и действующий министры дорог и городского строительства Ирана Аббас Ахунди и Мехрдад Базрпаш, экс-министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари-Джахроми, член Совета по определению политической целесообразности Маджид Ансари, член Партии национального доверия Мохаммад Джавад Хагшенас, экс-представитель предыдущего кабинета правительства Али Рабии, глава Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи, замглавы предыдущего правительства Мохаммад Шариатмадари, советник Верховного лидера по политическим вопросам Али Шамхани, член Совета по определению политической целесообразности Сейед Мохаммад Садр, министр туризма, культурного наследия и ремесел Сейед Эзатолла Заргами, экс-министр экономики Али Тайебния, генсек демократической партии Мостафа Кавакебиан, глава судебной власти Голямхосейн Мохсени-Эжеи, представитель парламента Али Мотаххари и другие лица.
Агентство Mehr в начале этой недели сообщило со ссылкой на представителя Совета стражей конституции Ирана, что Совет утвердил проведение выборов президента 28 июня после гибели в авиакатастрофе президента Раиси.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Самый страшный сценарий: гибель иранского президента испугала мир
21 мая, 08:00
 
В миреИранАзербайджанРоссияМохаммад МохберИльхам АлиевКрушение вертолета президента ИранаХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
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