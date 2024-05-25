https://ria.ru/20240525/iran-1948371081.html

СМИ опубликовали список возможных участников президентских выборов в Иране

СМИ опубликовали список возможных участников президентских выборов в Иране - РИА Новости, 25.05.2024

СМИ опубликовали список возможных участников президентских выборов в Иране

Примерный список потенциальных участников президентских выборов, которые пройдут в Иране в конце июня в связи с гибелью президента Раиси в авиакатастрофе на... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T21:33

2024-05-25T21:33

2024-05-25T21:37

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крушение вертолета президента ирана

хосейн амир абдоллахиан

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ТЕГЕРАН, 25 мая – РИА Новости. Примерный список потенциальных участников президентских выборов, которые пройдут в Иране в конце июня в связи с гибелью президента Раиси в авиакатастрофе на прошлой неделе, опубликовало новостное агентство Shafaqna на основе аналитических данных. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. "Предварительные прогнозы и оценки политических течений свидетельствуют о том, что следующие лица находятся во главе различных политических групп, и их кандидатура (для участия в президентских выборах - ред.) наиболее вероятна", - говорится в сообщении агентства. Среди имен потенциальных кандидатов - первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, член Совета по определению политической целесообразности Мохаммад Реза Ареф, экс-министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, член парламента Масуд Пезешкиан, экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, генсек Партии равенства и развития Мохаммад Багер Ноубахт, глава международной федерации по традиционной спортивной борьбе Мохсен Мехр-Ализаде, сын экс-президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани Мохсен Хашеми, экс-глава парламента Али Лариджани, исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбер, действующий глава парламента Мохаммад Багер Галибаф, экс-президент Махмуд Ахмадинежад, представитель Верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, советник Верховного лидера Голам-Али Хаддад Адель, мэр иранской столицы Алиреза Закани и глава Исполнительного штаба указов имама Парвиз Фаттах. Газета Etemad Online, также опубликовавшая список потенциальных кандидатов в президенты, упоминает ряд других имен, среди которых одна женщина - экс-вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Шахиндохт Моулаверди, а также ряд известных политиков: экс- и действующий министры дорог и городского строительства Ирана Аббас Ахунди и Мехрдад Базрпаш, экс-министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари-Джахроми, член Совета по определению политической целесообразности Маджид Ансари, член Партии национального доверия Мохаммад Джавад Хагшенас, экс-представитель предыдущего кабинета правительства Али Рабии, глава Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи, замглавы предыдущего правительства Мохаммад Шариатмадари, советник Верховного лидера по политическим вопросам Али Шамхани, член Совета по определению политической целесообразности Сейед Мохаммад Садр, министр туризма, культурного наследия и ремесел Сейед Эзатолла Заргами, экс-министр экономики Али Тайебния, генсек демократической партии Мостафа Кавакебиан, глава судебной власти Голямхосейн Мохсени-Эжеи, представитель парламента Али Мотаххари и другие лица. Агентство Mehr в начале этой недели сообщило со ссылкой на представителя Совета стражей конституции Ирана, что Совет утвердил проведение выборов президента 28 июня после гибели в авиакатастрофе президента Раиси. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html

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в мире, иран, азербайджан, россия, мохаммад мохбер, ильхам алиев, крушение вертолета президента ирана, хосейн амир абдоллахиан