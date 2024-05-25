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И.о. главы МИД Ирана раскрыл детали разговора с Лавровым - РИА Новости, 25.05.2024
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15:02 25.05.2024 (обновлено: 15:16 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/iran-1948320998.html
И.о. главы МИД Ирана раскрыл детали разговора с Лавровым
И.о. главы МИД Ирана раскрыл детали разговора с Лавровым - РИА Новости, 25.05.2024
И.о. главы МИД Ирана раскрыл детали разговора с Лавровым
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни сообщил в соцсети X, что в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T15:02
2024-05-25T15:16
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ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни сообщил в соцсети X, что в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым обсудил двустороннее, региональное и международное сотрудничество. Багери Кяни стал и.о. главы ведомства после гибели министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в авиакатастрофе. "Мы обсудили друг с другом программы двустороннего и многостороннего характера. Двустороннее, региональное и международное сотрудничество углубляется", - написал Багери Кяни. Он добавил, что путь многополярности – это стратегический выбор Ирана и России для формирования справедливого мира, в котором каждый игрок получает возможность проявить себя в соответствии со своим потенциалом.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации при крушении вертолета во время возвращения из Азербайджана. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
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в мире, цены на нефть, иран, россия, азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, сергей лавров, казем джалали, крушение вертолета президента ирана
В мире, Цены на нефть, Иран, Россия, Азербайджан, Хосейн Амир Абдоллахиан, Сергей Лавров, Казем Джалали, Крушение вертолета президента Ирана
И.о. главы МИД Ирана раскрыл детали разговора с Лавровым

И.о. главы МИД Ирана Багери Кяни обсудил с Лавровым углубление сотрудничества

© AP Photo / Vahid SalemiИсполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни сообщил в соцсети X, что в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым обсудил двустороннее, региональное и международное сотрудничество.
Багери Кяни стал и.о. главы ведомства после гибели министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в авиакатастрофе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Самый страшный сценарий: гибель иранского президента испугала мир
21 мая, 08:00
"Мы обсудили друг с другом программы двустороннего и многостороннего характера. Двустороннее, региональное и международное сотрудничество углубляется", - написал Багери Кяни.
Он добавил, что путь многополярности – это стратегический выбор Ирана и России для формирования справедливого мира, в котором каждый игрок получает возможность проявить себя в соответствии со своим потенциалом.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации при крушении вертолета во время возвращения из Азербайджана. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Крушение вертолета президента Ирана Раиси
© AFP 2024 / ATTA KENARE

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

Иранец молится за президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана на площади Вали-Аср в центре Тегерана

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

© AFP 2024 / ATTA KENARE
1 из 10
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту взлетает на границе Ирана и Азербайджана

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
2 из 10
© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

Изображение с БПЛА Akinci, на котором виден источник тепла в районе поиска вертолета Раиси. Кадр из трансляции

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА
3 из 10
© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

Спасатели собираются на место крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
4 из 10
© Фото : соцсети

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

Место крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

© Фото : соцсети
5 из 10
© AP Photo / Azin Haghighi

У Раиси остались жена и две дочери.

Автомобили спасателей стоят вблизи места крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на северо-западе Ирана

У Раиси остались жена и две дочери.

© AP Photo / Azin Haghighi
6 из 10
© AFP 2024 / ATTA KENARE

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

Иранец смотрит новости по телевизору в ресторане Тегерана о крушении вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

© AFP 2024 / ATTA KENARE
7 из 10
© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

Спасатели собираются на место крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
8 из 10
© AP Photo / Vahid Salemi

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

Иранская женщина молится за президента Эбрахима Раиси на площади Вали-Аср в центре Тегерана, Иран

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

© AP Photo / Vahid Salemi
9 из 10
© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

Иранские паломники молятся за президента Эбрахима Раиси в мавзолее Имама Резы в городе Мешхед

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati
10 из 10

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

© AFP 2024 / ATTA KENARE
1 из 10

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
2 из 10

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА
3 из 10

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
4 из 10

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

© Фото : соцсети
5 из 10

У Раиси остались жена и две дочери.

© AP Photo / Azin Haghighi
6 из 10

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

© AFP 2024 / ATTA KENARE
7 из 10

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
8 из 10

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

© AP Photo / Vahid Salemi
9 из 10

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati
10 из 10
 
В миреЦены на нефтьИранРоссияАзербайджанХосейн Амир АбдоллахианСергей ЛавровКазем ДжалалиКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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