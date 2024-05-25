https://ria.ru/20240525/iran-1948320998.html

И.о. главы МИД Ирана раскрыл детали разговора с Лавровым

И.о. главы МИД Ирана раскрыл детали разговора с Лавровым - РИА Новости, 25.05.2024

И.о. главы МИД Ирана раскрыл детали разговора с Лавровым

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни сообщил в соцсети X, что в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T15:02

2024-05-25T15:02

2024-05-25T15:16

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сергей лавров

казем джалали

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ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни сообщил в соцсети X, что в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым обсудил двустороннее, региональное и международное сотрудничество. Багери Кяни стал и.о. главы ведомства после гибели министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в авиакатастрофе. "Мы обсудили друг с другом программы двустороннего и многостороннего характера. Двустороннее, региональное и международное сотрудничество углубляется", - написал Багери Кяни. Он добавил, что путь многополярности – это стратегический выбор Ирана и России для формирования справедливого мира, в котором каждый игрок получает возможность проявить себя в соответствии со своим потенциалом.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации при крушении вертолета во время возвращения из Азербайджана. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, цены на нефть, иран, россия, азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, сергей лавров, казем джалали, крушение вертолета президента ирана