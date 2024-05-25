https://ria.ru/20240525/iran-1948295409.html

Иранцы стоят в очередях в мечети, чтобы посетить могилу погибшего главы МИД

Иранцы стоят в очередях в мечети, чтобы посетить могилу погибшего главы МИД - РИА Новости, 25.05.2024

Иранцы стоят в очередях в мечети, чтобы посетить могилу погибшего главы МИД

Жители Ирана стоят в очередях в известной мечети Шах Абд-оль-Азим в пригороде Тегерана, чтобы посетить могилу министра иностранных дел страны Хосейна Амир... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T10:24

2024-05-25T10:24

2024-05-25T10:24

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ТЕГЕРАН, 25 мая – РИА Новости. Жители Ирана стоят в очередях в известной мечети Шах Абд-оль-Азим в пригороде Тегерана, чтобы посетить могилу министра иностранных дел страны Хосейна Амир Абдоллахиана, погибшего 19 мая вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в результате крушения вертолета, передает агентство IRNA. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. На кадрах, опубликованных агентством, можно увидеть помещение внутри мечети, стены которого убраны традиционной для Ирана мозаикой, составленной из маленьких кусочков зеркал: они образуют цельную поверхность, торжественно сверкающую множеством отраженных источников света. На стенах помещения развешены плакаты с изображением членов высокопоставленной делегации, погибших в авиакатастрофе. На одном из самых крупных плакатов расположены портреты президента и главы министерства иностранных дел страны - самых важных из пассажиров вертолета, потерпевшего крушение на прошлой неделе. Среди тех, кто пришел поклониться могиле министра, есть и взрослые, и дети. Потоки людей, заполнивших помещение, аккуратно направляют сотрудники мечети, указывая путь специальными небольшими метелками - черными, в знак траура, и зелеными. Последний цвет используется в Иране как символ доброго начала, религиозной чистоты и принадлежности к семье пророка Мухаммада, в отличие от красного, используемого, например, в религиозных мистериях тазие в качестве цвета, обозначающий врагов ислама и семьи пророка. Очереди к могиле разделены на женскую и мужскую, однако, судя по кадрам, разделение соблюдается не очень жестко. Могила главы МИДа отделена от остальной части помещения невысокой металлической загородкой. Над самим местом захоронения установлена небольшая платформа, закрытая тканью и украшенная цветами, светильниками и фотографией министра. Посетители фотографируют могилу и снимают ее на видео на память. Еще одна фотография Амира Абдоллахиана висит над платформой рядом с флагом зеленого цвета, на котором золотыми нитками вышито имя Аббаса ибн Али, сводного брата Хосейна ибн Али - внука пророка, трагически погибшего в битве при иракском городе Кербела в седьмом веке нашей эры. Уподобление погибшего министра Аббасу ибн Али, почитаемому в Иране за храбрость и самоотверженность, говорит о глубоком уважении к дипломату внешнеполитического ведомства и признании его заслуг на дипломатической арене. Новым министром иностранных дел Ирана назначен Али Багери Кяни, ранее представлявший Иран на переговорах по ядерной сделке (Совместном всеобъемлющем плане действий, СВПД). Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, справки, иран, тегеран (город), азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, казем джалали, крушение вертолета президента ирана