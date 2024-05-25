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Иранцы стоят в очередях в мечети, чтобы посетить могилу погибшего главы МИД - РИА Новости, 25.05.2024
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10:24 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/iran-1948295409.html
Иранцы стоят в очередях в мечети, чтобы посетить могилу погибшего главы МИД
Иранцы стоят в очередях в мечети, чтобы посетить могилу погибшего главы МИД - РИА Новости, 25.05.2024
Иранцы стоят в очередях в мечети, чтобы посетить могилу погибшего главы МИД
Жители Ирана стоят в очередях в известной мечети Шах Абд-оль-Азим в пригороде Тегерана, чтобы посетить могилу министра иностранных дел страны Хосейна Амир... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T10:24
2024-05-25T10:24
в мире
справки
иран
тегеран (город)
азербайджан
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
казем джалали
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ТЕГЕРАН, 25 мая – РИА Новости. Жители Ирана стоят в очередях в известной мечети Шах Абд-оль-Азим в пригороде Тегерана, чтобы посетить могилу министра иностранных дел страны Хосейна Амир Абдоллахиана, погибшего 19 мая вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в результате крушения вертолета, передает агентство IRNA. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. На кадрах, опубликованных агентством, можно увидеть помещение внутри мечети, стены которого убраны традиционной для Ирана мозаикой, составленной из маленьких кусочков зеркал: они образуют цельную поверхность, торжественно сверкающую множеством отраженных источников света. На стенах помещения развешены плакаты с изображением членов высокопоставленной делегации, погибших в авиакатастрофе. На одном из самых крупных плакатов расположены портреты президента и главы министерства иностранных дел страны - самых важных из пассажиров вертолета, потерпевшего крушение на прошлой неделе. Среди тех, кто пришел поклониться могиле министра, есть и взрослые, и дети. Потоки людей, заполнивших помещение, аккуратно направляют сотрудники мечети, указывая путь специальными небольшими метелками - черными, в знак траура, и зелеными. Последний цвет используется в Иране как символ доброго начала, религиозной чистоты и принадлежности к семье пророка Мухаммада, в отличие от красного, используемого, например, в религиозных мистериях тазие в качестве цвета, обозначающий врагов ислама и семьи пророка. Очереди к могиле разделены на женскую и мужскую, однако, судя по кадрам, разделение соблюдается не очень жестко. Могила главы МИДа отделена от остальной части помещения невысокой металлической загородкой. Над самим местом захоронения установлена небольшая платформа, закрытая тканью и украшенная цветами, светильниками и фотографией министра. Посетители фотографируют могилу и снимают ее на видео на память. Еще одна фотография Амира Абдоллахиана висит над платформой рядом с флагом зеленого цвета, на котором золотыми нитками вышито имя Аббаса ибн Али, сводного брата Хосейна ибн Али - внука пророка, трагически погибшего в битве при иракском городе Кербела в седьмом веке нашей эры. Уподобление погибшего министра Аббасу ибн Али, почитаемому в Иране за храбрость и самоотверженность, говорит о глубоком уважении к дипломату внешнеполитического ведомства и признании его заслуг на дипломатической арене. Новым министром иностранных дел Ирана назначен Али Багери Кяни, ранее представлявший Иран на переговорах по ядерной сделке (Совместном всеобъемлющем плане действий, СВПД). Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
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в мире, справки, иран, тегеран (город), азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, казем джалали, крушение вертолета президента ирана
В мире, Справки, Иран, Тегеран (город), Азербайджан, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Казем Джалали, Крушение вертолета президента Ирана
Иранцы стоят в очередях в мечети, чтобы посетить могилу погибшего главы МИД

Жители Ирана стоят в очередях, чтобы посетить могилу главы МИД Абдоллахиана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 мая – РИА Новости. Жители Ирана стоят в очередях в известной мечети Шах Абд-оль-Азим в пригороде Тегерана, чтобы посетить могилу министра иностранных дел страны Хосейна Амир Абдоллахиана, погибшего 19 мая вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в результате крушения вертолета, передает агентство IRNA.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
На кадрах, опубликованных агентством, можно увидеть помещение внутри мечети, стены которого убраны традиционной для Ирана мозаикой, составленной из маленьких кусочков зеркал: они образуют цельную поверхность, торжественно сверкающую множеством отраженных источников света. На стенах помещения развешены плакаты с изображением членов высокопоставленной делегации, погибших в авиакатастрофе. На одном из самых крупных плакатов расположены портреты президента и главы министерства иностранных дел страны - самых важных из пассажиров вертолета, потерпевшего крушение на прошлой неделе.
Среди тех, кто пришел поклониться могиле министра, есть и взрослые, и дети. Потоки людей, заполнивших помещение, аккуратно направляют сотрудники мечети, указывая путь специальными небольшими метелками - черными, в знак траура, и зелеными. Последний цвет используется в Иране как символ доброго начала, религиозной чистоты и принадлежности к семье пророка Мухаммада, в отличие от красного, используемого, например, в религиозных мистериях тазие в качестве цвета, обозначающий врагов ислама и семьи пророка.
Очереди к могиле разделены на женскую и мужскую, однако, судя по кадрам, разделение соблюдается не очень жестко. Могила главы МИДа отделена от остальной части помещения невысокой металлической загородкой. Над самим местом захоронения установлена небольшая платформа, закрытая тканью и украшенная цветами, светильниками и фотографией министра. Посетители фотографируют могилу и снимают ее на видео на память.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Самый страшный сценарий: гибель иранского президента испугала мир
21 мая, 08:00
Еще одна фотография Амира Абдоллахиана висит над платформой рядом с флагом зеленого цвета, на котором золотыми нитками вышито имя Аббаса ибн Али, сводного брата Хосейна ибн Али - внука пророка, трагически погибшего в битве при иракском городе Кербела в седьмом веке нашей эры. Уподобление погибшего министра Аббасу ибн Али, почитаемому в Иране за храбрость и самоотверженность, говорит о глубоком уважении к дипломату внешнеполитического ведомства и признании его заслуг на дипломатической арене.
Новым министром иностранных дел Ирана назначен Али Багери Кяни, ранее представлявший Иран на переговорах по ядерной сделке (Совместном всеобъемлющем плане действий, СВПД).
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
Крушение вертолета президента Ирана Раиси
© AFP 2024 / ATTA KENARE

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

Иранец молится за президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана на площади Вали-Аср в центре Тегерана

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

© AFP 2024 / ATTA KENARE
1 из 10
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту взлетает на границе Ирана и Азербайджана

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
2 из 10
© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

Изображение с БПЛА Akinci, на котором виден источник тепла в районе поиска вертолета Раиси. Кадр из трансляции

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА
3 из 10
© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

Спасатели собираются на место крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
4 из 10
© Фото : соцсети

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

Место крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

© Фото : соцсети
5 из 10
© AP Photo / Azin Haghighi

У Раиси остались жена и две дочери.

Автомобили спасателей стоят вблизи места крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на северо-западе Ирана

У Раиси остались жена и две дочери.

© AP Photo / Azin Haghighi
6 из 10
© AFP 2024 / ATTA KENARE

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

Иранец смотрит новости по телевизору в ресторане Тегерана о крушении вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

© AFP 2024 / ATTA KENARE
7 из 10
© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

Спасатели собираются на место крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
8 из 10
© AP Photo / Vahid Salemi

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

Иранская женщина молится за президента Эбрахима Раиси на площади Вали-Аср в центре Тегерана, Иран

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

© AP Photo / Vahid Salemi
9 из 10
© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

Иранские паломники молятся за президента Эбрахима Раиси в мавзолее Имама Резы в городе Мешхед

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati
10 из 10

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

© AFP 2024 / ATTA KENARE
1 из 10

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
2 из 10

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА
3 из 10

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
4 из 10

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

© Фото : соцсети
5 из 10

У Раиси остались жена и две дочери.

© AP Photo / Azin Haghighi
6 из 10

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

© AFP 2024 / ATTA KENARE
7 из 10

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
8 из 10

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

© AP Photo / Vahid Salemi
9 из 10

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati
10 из 10
 
В миреСправкиИранТегеран (город)АзербайджанХосейн Амир АбдоллахианИльхам АлиевКазем ДжалалиКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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