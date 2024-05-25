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Врачи рассказали о состоянии здоровья премьера Словакии - РИА Новости, 25.05.2024
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15:07 25.05.2024 (обновлено: 15:19 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/fitso-1948322116.html
Врачи рассказали о состоянии здоровья премьера Словакии
Врачи рассказали о состоянии здоровья премьера Словакии - РИА Новости, 25.05.2024
Врачи рассказали о состоянии здоровья премьера Словакии
Медики отмечают улучшение состояния здоровья премьера Словакии Роберта Фицо, который 15 мая был госпитализирован с огнестрельными ранениями, полученными в ходе... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T15:07
2024-05-25T15:19
словакия
покушение на премьер-министра словакии фицо
в мире
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 25 мая - РИА Новости. Медики отмечают улучшение состояния здоровья премьера Словакии Роберта Фицо, который 15 мая был госпитализирован с огнестрельными ранениями, полученными в ходе покушения на него, сообщила в субботу администрация больницы.В пятницу вице-премьер Словакии, глава минобороны Роберт Калиняк говорил, что Фицо, на которого было совершено вооруженное покушение, уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья медики оценивают как позитивный."После сегодняшнего консилиума команда врачей подтвердила субъективное улучшение состояния здоровья господина премьера", - говорится в заявлении больницы города Банска-Бистрица, где проходит лечение Фицо.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html
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словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире, роберт фицо
Словакия, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, В мире, Роберт Фицо
Врачи рассказали о состоянии здоровья премьера Словакии

Врачи подтвердили улучшение состояния премьера Словакии Фицо после покушения

© AP Photo / TASR/Jan KroslákМедики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 25 мая - РИА Новости. Медики отмечают улучшение состояния здоровья премьера Словакии Роберта Фицо, который 15 мая был госпитализирован с огнестрельными ранениями, полученными в ходе покушения на него, сообщила в субботу администрация больницы.
В пятницу вице-премьер Словакии, глава минобороны Роберт Калиняк говорил, что Фицо, на которого было совершено вооруженное покушение, уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья медики оценивают как позитивный.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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"После сегодняшнего консилиума команда врачей подтвердила субъективное улучшение состояния здоровья господина премьера", - говорится в заявлении больницы города Банска-Бистрица, где проходит лечение Фицо.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
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