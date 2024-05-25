https://ria.ru/20240525/dogovor-1948342376.html

В МИД рассказали о работе над проектом глобального цифрового договора

В МИД рассказали о работе над проектом глобального цифрового договора - РИА Новости, 25.05.2024

В МИД рассказали о работе над проектом глобального цифрового договора

Российская сторона принимает активное участие в работе над проектом глобального цифрового договора (ГЦД), к ее реализации много вопросов, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T17:51

2024-05-25T17:51

2024-05-25T17:51

технологии

россия

артур люкманов

антониу гутерреш

оон

международный союз электросвязи

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская сторона принимает активное участие в работе над проектом глобального цифрового договора (ГЦД), к ее реализации много вопросов, сообщил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов. "Россия принимает активное участие в работе над проектом глобального цифрового договора, который является личной инициативой генсекретаря ООН", - сказал он. По словам Люкманова, "сама идея такого документа – разработка добровольных принципов развития цифровой среды – заслуживает внимания". "Однако к ее реализации много вопросов", - оговорился он. Люкманов рассказал, что "переговоры по тексту (который появился только в апреле этого года) начались лишь спустя три года после анонса". "Это при том, что Антониу Гутерреш планирует одобрить его на "Саммите будущего", до которого остается совсем немного времени", - пояснил он. Дипломат считает очевидным то, что "такой серьезный документ согласовывать наспех нельзя"." Тем более что его содержание в нынешнем виде не устраивает ни нас, ни большинство развивающихся стран", - дополнил он. Специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности считает, что "главный изъян проекта – попытка уравнять государства с неправительственными организациями в регулировании информационно-коммуникационного пространства". "Видим в этом стремление закрепить доминирование западных IT-корпораций в ущерб интересам Глобального Юга", - сказал Люкманов. Он подчеркнул, что "со своей стороны настроены совместно с партнерами вычищать из ГЦД эти вредные "закладки". "Будем отстаивать наши традиционные подходы: обеспечение равноправного участия странами в управлении интернетом, ликвидации "цифрового разрыва" между развитыми и развивающимися государствами", - сказал он. "При этом важно, чтобы рекомендации будущего ГЦД не дублировали ту работу, которая уже ведется профильными структурами ООН, включая Международный союз электросвязи и упомянутые Спецкомитет и Рабочая группа открытого состава (РГОС)", - заключил он. Читайте полный текст интервью Артура Люкманова >>

https://ria.ru/20240329/ikt-1936529705.html

https://ria.ru/20240425/patrushev-1942330158.html

https://ria.ru/20240208/informbezopasnost-1926059249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, артур люкманов, антониу гутерреш, оон, международный союз электросвязи, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)