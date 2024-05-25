https://ria.ru/20240525/dogovor-1948342376.html
В МИД рассказали о работе над проектом глобального цифрового договора
В МИД рассказали о работе над проектом глобального цифрового договора - РИА Новости, 25.05.2024
В МИД рассказали о работе над проектом глобального цифрового договора
Российская сторона принимает активное участие в работе над проектом глобального цифрового договора (ГЦД), к ее реализации много вопросов, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T17:51
2024-05-25T17:51
2024-05-25T17:51
технологии
россия
артур люкманов
антониу гутерреш
оон
международный союз электросвязи
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская сторона принимает активное участие в работе над проектом глобального цифрового договора (ГЦД), к ее реализации много вопросов, сообщил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов. "Россия принимает активное участие в работе над проектом глобального цифрового договора, который является личной инициативой генсекретаря ООН", - сказал он. По словам Люкманова, "сама идея такого документа – разработка добровольных принципов развития цифровой среды – заслуживает внимания". "Однако к ее реализации много вопросов", - оговорился он. Люкманов рассказал, что "переговоры по тексту (который появился только в апреле этого года) начались лишь спустя три года после анонса". "Это при том, что Антониу Гутерреш планирует одобрить его на "Саммите будущего", до которого остается совсем немного времени", - пояснил он. Дипломат считает очевидным то, что "такой серьезный документ согласовывать наспех нельзя"." Тем более что его содержание в нынешнем виде не устраивает ни нас, ни большинство развивающихся стран", - дополнил он. Специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности считает, что "главный изъян проекта – попытка уравнять государства с неправительственными организациями в регулировании информационно-коммуникационного пространства". "Видим в этом стремление закрепить доминирование западных IT-корпораций в ущерб интересам Глобального Юга", - сказал Люкманов. Он подчеркнул, что "со своей стороны настроены совместно с партнерами вычищать из ГЦД эти вредные "закладки". "Будем отстаивать наши традиционные подходы: обеспечение равноправного участия странами в управлении интернетом, ликвидации "цифрового разрыва" между развитыми и развивающимися государствами", - сказал он. "При этом важно, чтобы рекомендации будущего ГЦД не дублировали ту работу, которая уже ведется профильными структурами ООН, включая Международный союз электросвязи и упомянутые Спецкомитет и Рабочая группа открытого состава (РГОС)", - заключил он. Читайте полный текст интервью Артура Люкманова >>
https://ria.ru/20240329/ikt-1936529705.html
https://ria.ru/20240425/patrushev-1942330158.html
https://ria.ru/20240208/informbezopasnost-1926059249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, артур люкманов, антониу гутерреш, оон, международный союз электросвязи, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Технологии, Россия, Артур Люкманов, Антониу Гутерреш, ООН, Международный союз электросвязи, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД рассказали о работе над проектом глобального цифрового договора
Люкманов: РФ активно участвует в создании проекта глобального цифрового договора
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская сторона принимает активное участие в работе над проектом глобального цифрового договора (ГЦД), к ее реализации много вопросов, сообщил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.
"Россия принимает активное участие в работе над проектом глобального цифрового договора, который является личной инициативой генсекретаря ООН
", - сказал он.
По словам Люкманова, "сама идея такого документа – разработка добровольных принципов развития цифровой среды – заслуживает внимания". "Однако к ее реализации много вопросов", - оговорился он.
Люкманов рассказал, что "переговоры по тексту (который появился только в апреле этого года) начались лишь спустя три года после анонса". "Это при том, что Антониу Гутерреш
планирует одобрить его на "Саммите будущего", до которого остается совсем немного времени", - пояснил он.
Дипломат считает очевидным то, что "такой серьезный документ согласовывать наспех нельзя"." Тем более что его содержание в нынешнем виде не устраивает ни нас, ни большинство развивающихся стран", - дополнил он.
Специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности считает, что "главный изъян проекта – попытка уравнять государства с неправительственными организациями в регулировании информационно-коммуникационного пространства".
"Видим в этом стремление закрепить доминирование западных IT-корпораций в ущерб интересам Глобального Юга", - сказал Люкманов.
Он подчеркнул, что "со своей стороны настроены совместно с партнерами вычищать из ГЦД эти вредные "закладки". "Будем отстаивать наши традиционные подходы: обеспечение равноправного участия странами в управлении интернетом, ликвидации "цифрового разрыва" между развитыми и развивающимися государствами", - сказал он. "При этом важно, чтобы рекомендации будущего ГЦД не дублировали ту работу, которая уже ведется профильными структурами ООН, включая Международный союз электросвязи
и упомянутые Спецкомитет и Рабочая группа открытого состава (РГОС)", - заключил он.