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Лукашенко назвал цель совместных военных учений с Россией

Лукашенко назвал цель совместных военных учений с Россией - РИА Новости, 24.05.2024

Лукашенко назвал цель совместных военных учений с Россией

Россия и Белоруссия, проводя совместные учения, не нагнетают обстановку, но страны должны готовиться, чтобы не пропустить удар, заявил в пятницу белорусский... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:39

2024-05-24T17:39

2024-05-24T18:41

россия

белоруссия

безопасность

александр лукашенко

владимир путин

минск

в мире

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия, проводя совместные учения, не нагнетают обстановку, но страны должны готовиться, чтобы не пропустить удар, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко."Ничего особенного не делаем, мы готовимся, мы тренируемся, мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен, нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Мы не допустим этого, они должны об этом знать. Но мы не нагнетаем обстановку, но нам война не нужна, мы сегодня говорили только о мирных перспективах", - сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске.Минобороны России ранее сообщало, что по поручению президента России Владимира Путина, Генштаб ВС начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.Путин заявлял, что учения будут проводиться в три этапа, и на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия Белоруссия присоединится к России, соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам дано.

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Лукашенко об учениях с Россией по применению нестратегического ядерного оружия Лукашенко об учениях с Россией по применению нестратегического ядерного оружия 2024-05-24T17:39 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, безопасность, александр лукашенко, владимир путин, минск, в мире