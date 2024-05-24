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Лукашенко назвал цель совместных военных учений с Россией - РИА Новости, 24.05.2024
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17:39 24.05.2024 (обновлено: 18:41 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/ucheniya-1948200666.html
Лукашенко назвал цель совместных военных учений с Россией
Лукашенко назвал цель совместных военных учений с Россией - РИА Новости, 24.05.2024
Лукашенко назвал цель совместных военных учений с Россией
Россия и Белоруссия, проводя совместные учения, не нагнетают обстановку, но страны должны готовиться, чтобы не пропустить удар, заявил в пятницу белорусский... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:39
2024-05-24T18:41
россия
белоруссия
безопасность
александр лукашенко
владимир путин
минск
в мире
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия, проводя совместные учения, не нагнетают обстановку, но страны должны готовиться, чтобы не пропустить удар, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко."Ничего особенного не делаем, мы готовимся, мы тренируемся, мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен, нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Мы не допустим этого, они должны об этом знать. Но мы не нагнетаем обстановку, но нам война не нужна, мы сегодня говорили только о мирных перспективах", - сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске.Минобороны России ранее сообщало, что по поручению президента России Владимира Путина, Генштаб ВС начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.Путин заявлял, что учения будут проводиться в три этапа, и на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия Белоруссия присоединится к России, соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам дано.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Лукашенко об учениях с Россией по применению нестратегического ядерного оружия
Лукашенко об учениях с Россией по применению нестратегического ядерного оружия
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россия, белоруссия, безопасность, александр лукашенко, владимир путин, минск, в мире
Россия, Белоруссия, Безопасность, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Минск, В мире
Лукашенко назвал цель совместных военных учений с Россией

Лукашенко: Россия и Белоруссия должны тренироваться, чтобы не пропустить удар

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия, проводя совместные учения, не нагнетают обстановку, но страны должны готовиться, чтобы не пропустить удар, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
"Ничего особенного не делаем, мы готовимся, мы тренируемся, мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен, нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Мы не допустим этого, они должны об этом знать. Но мы не нагнетаем обстановку, но нам война не нужна, мы сегодня говорили только о мирных перспективах", - сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске.
Минобороны России ранее сообщало, что по поручению президента России Владимира Путина, Генштаб ВС начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
Путин заявлял, что учения будут проводиться в три этапа, и на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия Белоруссия присоединится к России, соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам дано.
Как проходит учение с применением нестратегического ядерного оружия
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Учение проходит по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Учение проходит по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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1 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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2 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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3 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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4 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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5 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Президент назвал учение "плановой работой".

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Президент назвал учение "плановой работой".

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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6 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, второй и третий этапы учения Москва и Минск проведут совместно.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, второй и третий этапы учения Москва и Минск проведут совместно.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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7 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Лукашенко добавил, что учение не нацелено против других стран.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Лукашенко добавил, что учение не нацелено против других стран.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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8 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации | Перейти в медиабанк

Как отметил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, цель учения заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Как отметил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, цель учения заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
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9 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что проводимое учение стало вынужденной мерой в ответ на агрессивную риторику Запада.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что проводимое учение стало вынужденной мерой в ответ на агрессивную риторику Запада.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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10 из 10

Учение проходит по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
1 из 10

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10

Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 10

Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
4 из 10

В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 10

Президент назвал учение "плановой работой".

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 10

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, второй и третий этапы учения Москва и Минск проведут совместно.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
7 из 10

Лукашенко добавил, что учение не нацелено против других стран.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
8 из 10

Как отметил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, цель учения заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
Перейти в медиабанк
9 из 10

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что проводимое учение стало вынужденной мерой в ответ на агрессивную риторику Запада.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
РоссияБелоруссияБезопасностьАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМинскВ мире
 
 
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