https://ria.ru/20240524/tsekh-1948199012.html

Калужский губернатор принял участие в открытии нового цеха "ВМК Инвест"

Калужский губернатор принял участие в открытии нового цеха "ВМК Инвест" - РИА Новости, 24.05.2024

Калужский губернатор принял участие в открытии нового цеха "ВМК Инвест"

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в пятницу принял участие в торжественной церемонии открытия нового цеха компании "ВМК Инвест", сообщило... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:04

2024-05-24T18:04

2024-05-24T18:04

калужская область

владислав шапша

производство

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КАЛУГА, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в пятницу принял участие в торжественной церемонии открытия нового цеха компании "ВМК Инвест", сообщило правительство региона. "Открытие цеха прошло в рамках соглашения о расширении производственных мощностей "ВМК Инвест", которое было подписано губернатором Владиславом Шапшой и директором предприятия Владимиром Шершневым на ПМЭФ-23. В рамках документа предусматривалось строительство цеха анодирования и покраски алюминиевого профиля на территории областного центра, привлечение инвестиций, открытие новых рабочих мест", - говорится в сообщении. Поздравляя руководство и коллектив предприятия с расширением производства, Владислав Шапша отметил, что цех построен в кратчайшее время, и это, по его словам, стало еще одним шагом в истории развития предприятия, которая уже насчитывает 17 лет. "Предприятие завоевало высочайший авторитет в своей отрасли, качество продукции соответствует лучшим мировым образцам", - сказал губернатор. По словам главы региона, продукция "ВМК Инвест" использовалась при реализации знаковых проектов: строительстве главного храма Вооруженных сил России, "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге, небоскребов "Москва-Сити", павильонов метро, жилых домов. "Уверен, что в стране появилось новое, передовое, высокотехнологичное производство, отвечающее самым взыскательным требованиям потребителей", - резюмировал Шапша. По данным правительства Калужской области, основной деятельностью "ВМК Инвест" является металлургическое производство. Компания ориентирована на экспорт и импортозамещение, входит в десятку ведущих экструзионных предприятий России. В Калуге уже работает завод алюминиевых профилей.

https://ria.ru/20240523/podderzhka-1947970943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав шапша, производство