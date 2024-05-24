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Калужский губернатор принял участие в открытии нового цеха "ВМК Инвест" - РИА Новости, 24.05.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
18:04 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/tsekh-1948199012.html
Калужский губернатор принял участие в открытии нового цеха "ВМК Инвест"
Калужский губернатор принял участие в открытии нового цеха "ВМК Инвест" - РИА Новости, 24.05.2024
Калужский губернатор принял участие в открытии нового цеха "ВМК Инвест"
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в пятницу принял участие в торжественной церемонии открытия нового цеха компании "ВМК Инвест", сообщило... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:04
2024-05-24T18:04
калужская область
владислав шапша
производство
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КАЛУГА, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в пятницу принял участие в торжественной церемонии открытия нового цеха компании "ВМК Инвест", сообщило правительство региона. "Открытие цеха прошло в рамках соглашения о расширении производственных мощностей "ВМК Инвест", которое было подписано губернатором Владиславом Шапшой и директором предприятия Владимиром Шершневым на ПМЭФ-23. В рамках документа предусматривалось строительство цеха анодирования и покраски алюминиевого профиля на территории областного центра, привлечение инвестиций, открытие новых рабочих мест", - говорится в сообщении. Поздравляя руководство и коллектив предприятия с расширением производства, Владислав Шапша отметил, что цех построен в кратчайшее время, и это, по его словам, стало еще одним шагом в истории развития предприятия, которая уже насчитывает 17 лет. "Предприятие завоевало высочайший авторитет в своей отрасли, качество продукции соответствует лучшим мировым образцам", - сказал губернатор. По словам главы региона, продукция "ВМК Инвест" использовалась при реализации знаковых проектов: строительстве главного храма Вооруженных сил России, "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге, небоскребов "Москва-Сити", павильонов метро, жилых домов. "Уверен, что в стране появилось новое, передовое, высокотехнологичное производство, отвечающее самым взыскательным требованиям потребителей", - резюмировал Шапша. По данным правительства Калужской области, основной деятельностью "ВМК Инвест" является металлургическое производство. Компания ориентирована на экспорт и импортозамещение, входит в десятку ведущих экструзионных предприятий России. В Калуге уже работает завод алюминиевых профилей.
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владислав шапша, производство
Калужская область, Владислав Шапша, Производство

Калужский губернатор принял участие в открытии нового цеха "ВМК Инвест"

© Фото : Портал органов власти Калужской областиКалужский губернатор принял участие в открытии нового цеха "ВМК Инвест"
Калужский губернатор принял участие в открытии нового цеха ВМК Инвест - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Портал органов власти Калужской области
Калужский губернатор принял участие в открытии нового цеха "ВМК Инвест"
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КАЛУГА, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в пятницу принял участие в торжественной церемонии открытия нового цеха компании "ВМК Инвест", сообщило правительство региона.
"Открытие цеха прошло в рамках соглашения о расширении производственных мощностей "ВМК Инвест", которое было подписано губернатором Владиславом Шапшой и директором предприятия Владимиром Шершневым на ПМЭФ-23. В рамках документа предусматривалось строительство цеха анодирования и покраски алюминиевого профиля на территории областного центра, привлечение инвестиций, открытие новых рабочих мест", - говорится в сообщении.
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Поздравляя руководство и коллектив предприятия с расширением производства, Владислав Шапша отметил, что цех построен в кратчайшее время, и это, по его словам, стало еще одним шагом в истории развития предприятия, которая уже насчитывает 17 лет.
"Предприятие завоевало высочайший авторитет в своей отрасли, качество продукции соответствует лучшим мировым образцам", - сказал губернатор.
По словам главы региона, продукция "ВМК Инвест" использовалась при реализации знаковых проектов: строительстве главного храма Вооруженных сил России, "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге, небоскребов "Москва-Сити", павильонов метро, жилых домов.
"Уверен, что в стране появилось новое, передовое, высокотехнологичное производство, отвечающее самым взыскательным требованиям потребителей", - резюмировал Шапша.
По данным правительства Калужской области, основной деятельностью "ВМК Инвест" является металлургическое производство. Компания ориентирована на экспорт и импортозамещение, входит в десятку ведущих экструзионных предприятий России. В Калуге уже работает завод алюминиевых профилей.
 
Калужская областьВладислав ШапшаПроизводство
 
 
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