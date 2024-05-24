https://ria.ru/20240524/trevoga-1948095609.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.05.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:42
2024-05-24T12:42
2024-05-24T12:42
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днепропетровская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит уже более трех часов. В Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях тревогу объявили в 09.12 мск. Ранее в пятницу тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской и Черниговской областях, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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в мире, харьковская область, украина, днепропетровская область
В мире, Харьковская область, Украина, Днепропетровская область, Специальная военная операция на Украине
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу