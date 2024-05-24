https://ria.ru/20240524/tramp-1948082999.html

Нравится вам или нет. Трамп сделал новое заявление о Путине

Нравится вам или нет. Трамп сделал новое заявление о Путине - РИА Новости, 24.05.2024

Нравится вам или нет. Трамп сделал новое заявление о Путине

Глава России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике, передает слова бывшего президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T11:49

2024-05-24T11:49

2024-05-24T12:03

в мире

дональд трамп

сша

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике, передает слова бывшего президента США Дональда Трампа издание Washington Post. "Посмотрите на Си Цзиньпина, на лидера КНДР Ким Чен Ына, на президента России Владимира Путина, они все на первых ролях, нравится вам это или нет", — сказал он.Трамп противопоставил их президенту США Джо Байдену и заявил, что если его (Трампа - Прим.ред) изберут на второй срок, он приведет Соединенные Штаты к такому положению, когда "мир снова будет их уважать". В середине января Трамп заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом.

https://ria.ru/20240524/rossiya-1948058917.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948074888.html

сша

россия

китай

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в мире, дональд трамп, сша, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин