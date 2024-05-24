Нравится вам или нет. Трамп сделал новое заявление о Путине
Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. BlueЭкс-президент США Дональд Трамп
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. Blue
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике, передает слова бывшего президента США Дональда Трампа издание Washington Post.
"Посмотрите на Си Цзиньпина, на лидера КНДР Ким Чен Ына, на президента России Владимира Путина, они все на первых ролях, нравится вам это или нет", — сказал он.
"Посмотрите на Си Цзиньпина, на лидера КНДР Ким Чен Ына, на президента России Владимира Путина, они все на первых ролях, нравится вам это или нет", — сказал он.
Трамп противопоставил их президенту США Джо Байдену и заявил, что если его (Трампа - Прим.ред) изберут на второй срок, он приведет Соединенные Штаты к такому положению, когда "мир снова будет их уважать".
В середине января Трамп заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом.
В середине января Трамп заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом.