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Действия террористов координировали через интернет, заявил Бортников - РИА Новости, 24.05.2024
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08:15 24.05.2024 (обновлено: 09:58 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/terrorizm-1948043475.html
Действия террористов координировали через интернет, заявил Бортников
Действия террористов координировали через интернет, заявил Бортников - РИА Новости, 24.05.2024
Действия террористов координировали через интернет, заявил Бортников
Действия террористов, напавших на подмосковный "Крокус сити холл", координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:15
2024-05-24T09:58
россия
казахстан
киргизия
александр бортников
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Действия террористов, напавших на подмосковный "Крокус сити холл", координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "В ходе расследования, в том числе при непосредственном содействии наших коллег из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, установлено, что подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан"*, находившимися в афгано-пакистанской зоне", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. "По завершении вылазки террористы получили четкую команду двигаться к украинской границе, где с той стороны было подготовлено "окно", - добавил директор ФСБ. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.* Запрещенная в России террористическая организация
https://radiosputnik.ru/20240326/terakt-1935893576.html
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россия, казахстан, киргизия, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
Россия, Казахстан, Киргизия, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Действия террористов координировали через интернет, заявил Бортников

ФСБ: теракт в "Крокусе" координировали члены ИГ из афгано-пакистанской зоны

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБумажные фигурки установленные людьми в рамках акции "Журавли" в память о жертвах теракта у стихийного мемориала у здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Бумажные фигурки установленные людьми в рамках акции Журавли в память о жертвах теракта у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бумажные фигурки установленные людьми в рамках акции "Журавли" в память о жертвах теракта у стихийного мемориала у здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Действия террористов, напавших на подмосковный "Крокус сити холл", координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"В ходе расследования, в том числе при непосредственном содействии наших коллег из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, установлено, что подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан"*, находившимися в афгано-пакистанской зоне", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
"ИГ* или Украина?" Патрушев назвал виновника теракта в "Крокусе"
26 марта, 13:35
"По завершении вылазки террористы получили четкую команду двигаться к украинской границе, где с той стороны было подготовлено "окно", - добавил директор ФСБ.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Теракт в "Крокусе" не похож на почерк ИГИЛ*, считают эксперты
28 марта, 17:46
* Запрещенная в России террористическая организация
 
РоссияКазахстанКиргизияАлександр БортниковКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГ
 
 
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