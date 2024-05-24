https://ria.ru/20240524/terrorizm-1948043475.html

Действия террористов координировали через интернет, заявил Бортников

Действия террористов координировали через интернет, заявил Бортников - РИА Новости, 24.05.2024

Действия террористов координировали через интернет, заявил Бортников

Действия террористов, напавших на подмосковный "Крокус сити холл", координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:15

2024-05-24T08:15

2024-05-24T09:58

россия

казахстан

киргизия

александр бортников

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Действия террористов, напавших на подмосковный "Крокус сити холл", координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "В ходе расследования, в том числе при непосредственном содействии наших коллег из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, установлено, что подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан"*, находившимися в афгано-пакистанской зоне", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. "По завершении вылазки террористы получили четкую команду двигаться к украинской границе, где с той стороны было подготовлено "окно", - добавил директор ФСБ. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.* Запрещенная в России террористическая организация

https://radiosputnik.ru/20240326/terakt-1935893576.html

https://ria.ru/20240328/terakt-1936446860.html

россия

казахстан

киргизия

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россия, казахстан, киргизия, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг