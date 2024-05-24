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США начнут вводить визовые ограничения в отношении Грузии, заявил Белый дом - РИА Новости, 24.05.2024
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02:44 24.05.2024 (обновлено: 07:55 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/ssha-1948030532.html
США начнут вводить визовые ограничения в отношении Грузии, заявил Белый дом
США начнут вводить визовые ограничения в отношении Грузии, заявил Белый дом - РИА Новости, 24.05.2024
США начнут вводить визовые ограничения в отношении Грузии, заявил Белый дом
США вводят новую политику по введению визовых ограничений в отношении Грузии из-за закона об иноагентах, сказал госсекретарь Энтони Блинкен, чье заявление... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T02:44
2024-05-24T07:55
сша
грузия
в мире
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. США вводят новую политику по введению визовых ограничений в отношении Грузии из-за закона об иноагентах, сказал госсекретарь Энтони Блинкен, чье заявление обнародовал госдепартамент."В ответ на эти действия госдепартамент вводит новую ограничительную визовую политику для Грузии, которая будет применяться к лицам, которые несут ответственность или соучаствуют в подрыве демократии в Грузии, а также к членам их семей", — отметил он.Как уточнил госсекретарь, ограничительные меры затронут в том числе лиц, "ответственных за меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания".На минувшей неделе парламент Грузии большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит двусторонние отношения, если закон вступит в силу. В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.
https://ria.ru/20240523/gruziya-1947996267.html
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сша, грузия, в мире, энтони блинкен
США, Грузия, В мире, Энтони Блинкен
США начнут вводить визовые ограничения в отношении Грузии, заявил Белый дом

Госдеп США ограничивает выдачу виз причастным к закону об иноагентах в Грузии

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. США вводят новую политику по введению визовых ограничений в отношении Грузии из-за закона об иноагентах, сказал госсекретарь Энтони Блинкен, чье заявление обнародовал госдепартамент.
"В ответ на эти действия госдепартамент вводит новую ограничительную визовую политику для Грузии, которая будет применяться к лицам, которые несут ответственность или соучаствуют в подрыве демократии в Грузии, а также к членам их семей", — отметил он.
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Как уточнил госсекретарь, ограничительные меры затронут в том числе лиц, "ответственных за меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания".
На минувшей неделе парламент Грузии большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.
Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит двусторонние отношения, если закон вступит в силу. В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.
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