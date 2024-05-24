https://ria.ru/20240524/ssha-1948030532.html

США начнут вводить визовые ограничения в отношении Грузии, заявил Белый дом

США начнут вводить визовые ограничения в отношении Грузии, заявил Белый дом - РИА Новости, 24.05.2024

США начнут вводить визовые ограничения в отношении Грузии, заявил Белый дом

США вводят новую политику по введению визовых ограничений в отношении Грузии из-за закона об иноагентах, сказал госсекретарь Энтони Блинкен, чье заявление... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T02:44

2024-05-24T02:44

2024-05-24T07:55

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. США вводят новую политику по введению визовых ограничений в отношении Грузии из-за закона об иноагентах, сказал госсекретарь Энтони Блинкен, чье заявление обнародовал госдепартамент."В ответ на эти действия госдепартамент вводит новую ограничительную визовую политику для Грузии, которая будет применяться к лицам, которые несут ответственность или соучаствуют в подрыве демократии в Грузии, а также к членам их семей", — отметил он.Как уточнил госсекретарь, ограничительные меры затронут в том числе лиц, "ответственных за меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания".На минувшей неделе парламент Грузии большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит двусторонние отношения, если закон вступит в силу. В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.

https://ria.ru/20240523/gruziya-1947996267.html

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сша, грузия, в мире, энтони блинкен