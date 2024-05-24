Рейтинг@Mail.ru
США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 24.05.2024 (обновлено: 09:13 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/ssha-1948030354.html
США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией
США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией - РИА Новости, 24.05.2024
США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией
США объявляют о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах, заявил американский государственный секретарь... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T02:32
2024-05-24T09:13
сша
грузия
в мире
энтони блинкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948050536_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_ef12f2d46233f75c71b226560ea47cda.jpg
ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. США объявляют о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах, заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен."Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией", — говорится в распространенном заявлении главы госдепа.По словам госсекретаря, Вашингтон надеется, что грузинские лидеры пересмотрят закон, чтобы "продвигать демократические и евроатлантические устремления"."Пока мы пересматриваем отношения между нашими двумя странами, мы будем учитывать действия Грузии при принятии собственных", — добавил Блинкен.На минувшей неделе парламент Грузии большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит двусторонние отношения, если закон вступит в силу. Глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О'Брайен, в свою очередь, заявил, что США могут ввести ограничения против Грузии, если принятый парламентом проект не изменится. В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.
https://ria.ru/20240523/gruziya-1947962659.html
https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html
сша
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948050536_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0e24258f5c593d39ff9194af226c6390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, грузия, в мире, энтони блинкен
США, Грузия, В мире, Энтони Блинкен
США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией

Блинкен: США пересмотрят сотрудничество с Грузией из-за закона об иноагентах

© AP Photo / Mariam ZuhaibГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. США объявляют о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах, заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.
"Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией", — говорится в распространенном заявлении главы госдепа.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар угрожал ему судьбой Фицо
Вчера, 17:23
По словам госсекретаря, Вашингтон надеется, что грузинские лидеры пересмотрят закон, чтобы "продвигать демократические и евроатлантические устремления".
"Пока мы пересматриваем отношения между нашими двумя странами, мы будем учитывать действия Грузии при принятии собственных", — добавил Блинкен.
На минувшей неделе парламент Грузии большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.

Оппозиция утверждает, что документ представляет аналог российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.

Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит двусторонние отношения, если закон вступит в силу. Глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О'Брайен, в свою очередь, заявил, что США могут ввести ограничения против Грузии, если принятый парламентом проект не изменится. В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Второй и третий фронт против России: все решится осенью
14 мая, 08:00
 
СШАГрузияВ миреЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала