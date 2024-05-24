США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией
Блинкен: США пересмотрят сотрудничество с Грузией из-за закона об иноагентах
© AP Photo / Mariam ZuhaibГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. США объявляют о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах, заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.
"Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией", — говорится в распространенном заявлении главы госдепа.
По словам госсекретаря, Вашингтон надеется, что грузинские лидеры пересмотрят закон, чтобы "продвигать демократические и евроатлантические устремления".
"Пока мы пересматриваем отношения между нашими двумя странами, мы будем учитывать действия Грузии при принятии собственных", — добавил Блинкен.
На минувшей неделе парламент Грузии большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.
Оппозиция утверждает, что документ представляет аналог российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.
Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит двусторонние отношения, если закон вступит в силу. Глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О'Брайен, в свою очередь, заявил, что США могут ввести ограничения против Грузии, если принятый парламентом проект не изменится. В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.