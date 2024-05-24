https://ria.ru/20240524/ssha-1948030354.html

США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией

США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией - РИА Новости, 24.05.2024

США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией

США объявляют о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах, заявил американский государственный секретарь... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T02:32

2024-05-24T02:32

2024-05-24T09:13

сша

грузия

в мире

энтони блинкен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948050536_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_ef12f2d46233f75c71b226560ea47cda.jpg

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. США объявляют о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах, заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен."Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией", — говорится в распространенном заявлении главы госдепа.По словам госсекретаря, Вашингтон надеется, что грузинские лидеры пересмотрят закон, чтобы "продвигать демократические и евроатлантические устремления"."Пока мы пересматриваем отношения между нашими двумя странами, мы будем учитывать действия Грузии при принятии собственных", — добавил Блинкен.На минувшей неделе парламент Грузии большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит двусторонние отношения, если закон вступит в силу. Глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О'Брайен, в свою очередь, заявил, что США могут ввести ограничения против Грузии, если принятый парламентом проект не изменится. В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.

https://ria.ru/20240523/gruziya-1947962659.html

https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html

сша

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, грузия, в мире, энтони блинкен